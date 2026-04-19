راولپنڈی میں پسند کی شادی، پولیس تشدد کا شکار جوڑا انصاف کا طلبگار

راولپنڈی میں پسند کی شادی کرنے والے نوجوان جوڑے نے مبینہ پولیس گردی کا نشانہ بننے کا دعویٰ کرتے ہوئے وزیراعلیٰ پنجاب سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ جوڑے کا الزام ہے کہ شادی کے بعد انہیں طلاق دینے کے لیے شدید دباؤ ڈالا گیا اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
23 سالہ محمد عثمان اور 20 سالہ میمونہ نے گزشتہ سال 17 ستمبر کو کورٹ میرج کی تھی۔ ابتدائی طور پر لڑکی کے والدین نے اس شادی پر رضامندی ظاہر کر دی تھی، لیکن لڑکے کے والد کی جانب سے شدید مخالفت سامنے آئی۔
لڑکی کی رخصتی 29 مارچ 2026 کو ہوئی، تاہم خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں۔ رخصتی کے محض 24 گھنٹے کے اندر، تھانہ وارث خان پولیس نے دلہا محمد عثمان کو چوری کے ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ مقدمہ کورٹ میرج کے چھ ماہ بعد 16 مارچ 2026 کو درج کیا گیا تھا، اور اسے لڑکے کے والد محمد رمضان کی درخواست پر نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا تھا۔
مقدمے کے تفتیشی افسر، سب انسپکٹر افتخار، پر سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ دلہن میمونہ کا دعویٰ ہے کہ تفتیشی افسر نے دلہا کے جسمانی ریمانڈ کے دوران پرائیویٹ افراد کو تھانے میں بلا کر اسے تشدد کا نشانہ بنوایا۔ دوسری جانب، محمد عثمان نے خود پر ہونے والے تشدد کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ریمانڈ کے دوران تفتیشی افسر طلاق دینے کے لیے شدید دباؤ ڈالتا رہا اور جسمانی تشدد کا مرتکب ہوا۔
جوڑے کا مزید الزام ہے کہ دلہن کو بھی غیر انسانی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ میمونہ کے مطابق، تفتیشی افسر اسے خواتین پولیس اہلکاروں کی عدم موجودگی میں رات 2 بجے تک تھانے میں بٹھائے رکھتا تھا۔ دونوں نے دعویٰ کیا کہ پولیس نے ان پر طلاق کے لیے شدید دباؤ ڈالا اور لڑکے کے والد کے سامنے بھی مبینہ طور پر پولیس اہلکاروں کی جانب سے تشدد کیا گیا۔
اس معاملے پر تفتیشی افسر سب انسپکٹر افتخار کا مؤقف ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ لڑکی سے زیورات کی برآمدگی ہوئی اور وہ رات گئے دلہن کو تھانے نہیں بلاتے تھے، بلکہ شوہر خود اسے لاتا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تھانے میں آنے والے پرائیویٹ افراد جوڑے کے خیر خواہ تھے۔
یہ واقعہ پسند کی شادی کے رومانوی تصور کو پولیس کی مبینہ بربریت کے سایے تلے لے آیا ہے، جس نے معاشرے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ متاثرہ جوڑے نے اب انصاف کی فریاد کرتے ہوئے حکومت سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے
راولپنڈی پسند کی شادی پولیس تشدد مریم نواز انصاف