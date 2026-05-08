راولپنڈی میں نوزاد کی موت کے بعد خاندانی اعزاء نے ہسپتال کے عملہ پر غفلت کا الزام لگایا، احتجاجی مظاہرہ

راولپنڈی میں ایک خاص ہسپتال کے باہر ایک خاندان نے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں الزام لگایا گیا کہ سرجیکل ڈلیوری کے دوران طبی غفلت کی وجہ سے ایک نوزاد کی موت ہو گئی۔ خاندانی اعزاء نے ڈاکٹرز پر سرجیکل چنگیڑیاں استعمال کر کے نوزاد کی سر پر حملہ کرنے کا الزام لگایا، جس سے جانفرشت زخمی ہو گئے۔ والدین نے ہسپتال کی انتظامیہ پر غفلت کا الزام لگایا اور کہا کہ نوزاد سرجیکل عمل کے دوران حاصل ہونے والی زخمی سے بچ نہیں پایا۔ خاندانی اعزاء نے کہا کہ ہسپتال کے عملہ نے حادثے کے بعد غیر مناسبت سے سلوک کیا اور گمکھی خاندان کو دھمکی دی۔
مستقیم خبر: گمکھی والدین نے ہسپتال کے عملہ پر بدکرداری اور دھمکی دینے کا الزام لگا دیا ہے، نوزاد کی موت کے بعد راولپنڈی میں ہسپتال کے باہر احتجاج ی مظاہرہ۔ راولپنڈی میں ایک خاص ہسپتال کے باہر ایک خاندان نے احتجاج ی مظاہرہ کیا، جس میں الزام لگایا گیا کہ سرجیکل ڈلیوری (سی-سیشن) کے دوران طبی غفلت کی وجہ سے ایک نوزاد کی موت ہو گئی۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے جمعرات کو رپورٹ کی کہ ایک خاص ہسپتال میں سرجیکل ڈلیوری کے دوران نوزاد کی موت ہو گئی۔ خاندانی اعزاء نے دعویٰ کیا کہ ڈاکٹرز نے سرجیکل چنگیڑیاں استعمال کر کے نوزاد کی سر پر حملہ کیا، جس سے جانفرشت زخمی ہو گئے۔ والدین نے ہسپتال کی انتظامیہ اور طبی عملہ پر غفلت کا الزام لگایا اور کہا کہ نوزاد سرجیکل عمل کے دوران حاصل ہونے والی زخمی سے بچ نہیں پایا۔ خاندانی اعزاء نے کہا کہ ہسپتال کے عملہ نے حادثے کے بعد غیر مناسبت سے سلوک کیا اور گمکھی خاندان کو مدد اور سہارا دینے کے بجائے دھمکی دی۔ خاندانی اعزاء کے مطابق، ہسپتال کے کارمندوں نے انھوں سے کہا کہ ’’جثہ لے کر ہسپتال کے حدود سے نکل جاؤ‘‘۔ حادثے کے بعد، خاندانی اعزاء نے ہسپتال کے باہر جمع ہو کر احتجاج ی مظاہرہ کیا، ناریں بلند کر کے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا.
