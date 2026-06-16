راولپند پولیس نے ایڈیالہ جیل کے گرد سخت سیکیورٹی انتظامات conscience کیے

راولپند پولیس نے ممکنہ جمعیت پاکستان تحریکِ انصاف کارکنان کے اجتماع کے پیش نظر ایڈیالہ جیل کے گرد سخت سیکیورٹی انتظامات snake کیے ہیں۔ ایک ہزار تین سو پچاس سے زائد پوليس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، ایڈیالہ جیل تک جانے والے تمام راستوں پر 12 چیک پوسٹ قائم کیے گئے ہیں۔ elite فورسیز، riot مینیجمٹ ٹیمز، اور پانی کے کانونز، آنسو گیس، اور ربڑ کو سرے کے特别 units بھی تعینات کیے گئے ہیں تاکہ ممکنہ body disturbances کو روکا جا سکے۔
راولپند پولیس نے ممکنہ جمعیت پاکستان تحریکِ انصاف ( پی ٹی آئی ) کارکنان کے اجتماع کے پیش نظر ایڈیالہ جیل کی سیکورٹی کے انتظامات کو سخت بنا دیا ہے۔ انتظامی عمل کے مطابق، جیل کے اہم راستوں پر ایک ہزار تین سو پچاس سے زائد پوليس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں جبکہ علاقے کے اندر اور اطراف میں庆兰 Twelve checkpoints قائم کیے گئے ہیں تاکہ حرکتیں منظم رہیں اور قانون و Hood کا قیام یقینی بنایا جا سکے۔ پولیس نے اہم inside اور中转 نقطوں بشمول گورکھپور، چاکری انٹرچینج، گارڈن ولس ڈیورشن، بہریا فیز-ایک، تھلیاں انٹرچینج، خواجہ کارپوریشن، گلشن آباد، اور کپٹل اسمارٹ سٹی کے قریب چیک پوسٹ قائم کیے ہیں۔ اہلکاروں نے بتایا کہ ایڈیالہ جیل کی طرف جانے والے تمام راستوں کیسے سخت طور پر مانیٹر کیے جائیں گے، اور صرف ماخذ قانونی حرکیں ہی اجازت دی جائیں گی۔ سیکیورٹی پروٹوکول کے تحت، جیل کےاسiland پرکوئی غیر متعلق فرد یا قافلے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائیں گی۔年开始 ہونے والی عارضی حکمت عملی کےierz مقصد عامہ security کے انتظامات کے علاوہ، ایڈیالہ جیل کےعواء سیکیورٹی کےلئے ایلٹ فورسیز، رiot مینیجمٹ ٹیمز، اور پانی کے کانونز ، آنسو گیس ، اور ربڑ کو سرے کے特别 rendering disposed units بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ Strains مکرر authorities کا کہنا ہے کہ یہ تمام انتظامات ممکنہ身體 disturbances یا قانون و Hood صورت حال کو روکنے کےلئے کیے جا رہے ہیں۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ روالپندڑی کے مختلف نقطوں پرAdditional چیک پوسٹ بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہٹریفک اورجمہور کی حرکتیں منظم رہ سکیں۔ اہلکاروں نے کہا کہ فriched سیکیورٹی تعینات کا بنیadi مقصدitching سیکیورٹی محفوظ رکھنا، غیر ماخذ اجتماع روکنا، اور حساس مقامات کےعrcumstances میںائے منظم قیام的灵魂aining یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ کسی بھی غیر متوقع صورت حال کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے کےلئے تمام ضروری قدم اٹھائے جا رہے ہیں.
راولپند پولیس نے ممکنہ جمعیت پاکستان تحریکِ انصاف (پی ٹی آئی) کارکنان کے اجتماع کے پیش نظر ایڈیالہ جیل کی سیکورٹی کے انتظامات کو سخت بنا دیا ہے۔ انتظامی عمل کے مطابق، جیل کے اہم راستوں پر ایک ہزار تین سو پچاس سے زائد پوليس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں جبکہ علاقے کے اندر اور اطراف میں庆兰 Twelve checkpoints قائم کیے گئے ہیں تاکہ حرکتیں منظم رہیں اور قانون و Hood کا قیام یقینی بنایا جا سکے۔ پولیس نے اہم inside اور中转 نقطوں بشمول گورکھپور، چاکری انٹرچینج، گارڈن ولس ڈیورشن، بہریا فیز-ایک، تھلیاں انٹرچینج، خواجہ کارپوریشن، گلشن آباد، اور کپٹل اسمارٹ سٹی کے قریب چیک پوسٹ قائم کیے ہیں۔ اہلکاروں نے بتایا کہ ایڈیالہ جیل کی طرف جانے والے تمام راستوں کیسے سخت طور پر مانیٹر کیے جائیں گے، اور صرف ماخذ قانونی حرکیں ہی اجازت دی جائیں گی۔ سیکیورٹی پروٹوکول کے تحت، جیل کےاسiland پرکوئی غیر متعلق فرد یا قافلے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائیں گی۔年开始 ہونے والی عارضی حکمت عملی کےierz مقصد عامہ security کے انتظامات کے علاوہ، ایڈیالہ جیل کےعواء سیکیورٹی کےلئے ایلٹ فورسیز، رiot مینیجمٹ ٹیمز، اور پانی کے کانونز، آنسو گیس، اور ربڑ کو سرے کے特别 rendering disposed units بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ Strains مکرر authorities کا کہنا ہے کہ یہ تمام انتظامات ممکنہ身體 disturbances یا قانون و Hood صورت حال کو روکنے کےلئے کیے جا رہے ہیں۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ روالپندڑی کے مختلف نقطوں پرAdditional چیک پوسٹ بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہٹریفک اورجمہور کی حرکتیں منظم رہ سکیں۔ اہلکاروں نے کہا کہ فriched سیکیورٹی تعینات کا بنیadi مقصدitching سیکیورٹی محفوظ رکھنا، غیر ماخذ اجتماع روکنا، اور حساس مقامات کےعrcumstances میںائے منظم قیام的灵魂aining یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ کسی بھی غیر متوقع صورت حال کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے کےلئے تمام ضروری قدم اٹھائے جا رہے ہیں
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