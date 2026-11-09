راولاکوٹ چیک پوسٹ حملہ، سندھ رینجرز کے اہلکار نائیک بوستان خان دم توڑ گئے
آزاد کشمیر پولیس کی راولاکوٹ چیک پوسٹ پر پانچ نومبر کے مسلح حملے میں زخمی ہونے والے سندھ رینجرز کے اہلکار نائیک بوستان خان پیر کو انتقال کر گئے۔ پولیس نے حملے کا ذمہ دار کالعدم تنظیم کو قرار دیا ہے۔
آزاد کشمیر پولیس نے بتایا ہے کہ راولاکوٹ میں پانچ نومبر کو پولیس چیک پوسٹ پر ہونے والے مسلح حملے میں زخمی ہونے والے سندھ رینجرز کے اہلکار نائیک بوستان خان پیر کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ یہ حملہ آزاد کشمیر پولیس کی اس چیک پوسٹ پر کیا گیا جہاں سندھ رینجرز کا اہلکار تعینات تھا۔
آزاد کشمیر پولیس کے مطابق نائیک بوستان خان کا تعلق ضلع کوہاٹ سے تھا۔ انہیں آزاد کشمیر پولیس کی درخواست پر علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے میں مدد کے لیے پولیس کے ساتھ تعینات کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق پانچ نومبر کو کالعدم تنظیم کے مسلح افراد نے اس چیک پوسٹ پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں رینجرز کا یہ اہلکار شدید زخمی ہوا۔Also readEgyptian singer Muslim and Yara Tamer divorce again after family tensions
راولاکوٹ حملے کی تفصیلات اور پولیس کا مؤقف
آزاد کشمیر پولیس کے مطابق حملہ آور ایک کالعدم تنظیم سے تعلق رکھتے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ تنظیم عوامی حقوق کی آڑ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بار بار نشانہ بناتی رہی ہے۔ اسی پس منظر میں پولیس نے اس حملے کو ایک منظم کارروائی کے طور پر دیکھا ہے۔
آزاد کشمیر پولیس نے واضح کیا کہ ایسے حملے علاقے میں امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائیاں امن و امان برقرار رکھنے کی کوششوں کو کمزور کرتی ہیں اور عام شہریوں کی زندگی کو غیر محفوظ بناتی ہیں۔ پولیس نے اسے محض ایک پولیس چوکی پر حملہ نہیں بلکہ پورے علاقے کے امن کے خلاف کارروائی قرار دیا ہے۔
نائیک بوستان خان کی شہادت کے بعد یہ واقعہ دو صوبوں کے اہلکاروں کے مشترکہ کردار کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ سندھ رینجرز کا اہلکار آزاد کشمیر پولیس کی درخواست پر ذمہ داری نبھا رہا تھا، اور یہی وہ پس منظر ہے جس میں حملے کو مزید سنگین تصور کیا جا رہا ہے۔
قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی قربانیاں اور خراجِ عقیدت
آزاد کشمیر پولیس نے شہید نائیک بوستان خان کو خراجِ عقیدت پیش کیا ہے۔ پولیس کے بیان میں کہا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اہلکار شہریوں کی حفاظت اور امن عامہ کے قیام کے دوران اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے رہتے ہیں۔
پولیس نے اپنے بیان میں مرحوم اہلکار کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں پیش پیش رہے۔ اس کے ساتھ پولیس نے یہ بھی واضح کیا کہ ایسے سانحات کے باوجود قانون نافذ کرنے والے اداروں کا عزم کمزور نہیں ہوگا۔
پولیس کے مطابق ایسے حملوں سے اہلکاروں کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ آزاد کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ اہلکار اپنی ذمہ داریاں پوری لگن کے ساتھ جاری رکھیں گے، چاہے انہیں کتنے ہی خطرات کا سامنا کیوں نہ ہو۔
شہریوں کے تحفظ اور ملزمان کو انصاف کی یقین دہانی
آزاد کشمیر پولیس نے یقین دلایا ہے کہ اتھارٹیز شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ پولیس کے بیان کے مطابق امن و امان کا قیام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔
یہ واقعہ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ سندھ رینجرز کے اہلکار آزاد کشمیر پولیس کی درخواست پر امن و امان کی ذمہ داری میں شریک تھے۔ نائیک بوستان خان کے اہلِ خانہ اور ضلع کوہاٹ میں ان کے حلقے کے لیے یہ سانحہ گہرے دکھ کا باعث ہے، جبکہ پولیس نے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
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