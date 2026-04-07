راولپنڈی میں جنسی زیادتی، کراچی میں ٹریفک حادثات، اور دیگر اہم خبریں

راولپنڈی میں 15 سالہ لڑکی سے جنسی زیادتی کا ملزم گرفتار، کراچی میں ٹریفک حادثات اور فائرنگ کے واقعات، گل پلازہ کمیشن کی رپورٹ تیار، اور دیگر اہم خبریں
راولپنڈی : دھمیال پولیس نے ایک فوری کارروائی میں پندرہ سالہ لڑکی سے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کرلیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق، مقدمے کے مدعی نے بتایا کہ زیر حراست شخص ان کی بیٹی کو بلیک میل کرتا رہا اور اس پر جنسی زیادتی کرتا رہا۔ متاثرہ لڑکی کے والد کی درخواست پر فوری کارروائی کرتے ہوئے دھمیال پولیس نے مقدمہ درج کیا اور ملزم کو گرفتار کیا۔ اس سلسلے میں، ایس پی صدر انعم شیر نے کہا کہ متاثرہ لڑکی کا طبی معائنہ (میڈیکل پراسس) کروایا جا رہا ہے اور ملزم کو ٹھوس شواہد کے
ساتھ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خواتین اور بچوں کے خلاف جنسی زیادتی یا ہراساں کرنے کے واقعات کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہیں۔ اس واقعہ پر فوری ردعمل دیتے ہوئے، پولیس نے متاثرہ خاندان کو انصاف دلانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ، راولپنڈی پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے واقعات کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں تاکہ مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دی جا سکے۔ یہ واقعہ راولپنڈی میں خواتین اور بچوں کے تحفظ کے حوالے سے ایک اہم معاملہ ہے اور اس پر عوامی سطح پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پولیس نے یقین دلایا ہے کہ وہ اس کیس کی مکمل تحقیقات کرے گی اور متاثرہ لڑکی کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔\اس کے علاوہ، کراچی میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے میں، ایک ٹرک ڈرائیور نے اسکوٹی سوار ماں اور بیٹے کو کچل دیا جس کے بعد وہ فرار ہو گیا۔ یہ واقعہ کراچی میں ٹریفک کے سنگین مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ پولیس نے بعد ازاں ملزم کو 12 روز بعد گرفتار کر لیا۔ اس کے علاوہ، کراچی میں ہی تین دنوں کے دوران اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں نو افراد زخمی ہوگئے، جن میں تین خواتین اور ایک نوعمر لڑکا بھی شامل ہے۔ شہر میں بڑھتی ہوئی جرائم کی شرح اور امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جرائم پر قابو پانے کے لیے موثر اقدامات کرے اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ اس کے علاوہ، گل پلازہ سانحہ سے متعلق کمیشن نے اپنی حتمی رپورٹ مرتب کر لی ہے، جس میں واقعے کی وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں سفارشات بھی شامل ہیں تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ ایک اور خبر کے مطابق، سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری سے ملاقات کے لیے خطرناک اسٹنٹ کرنے والے ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ سیاسی شخصیات کی سکیورٹی اور عوام کی جانب سے خطرناک حرکات کرنے کے حوالے سے سوالات اٹھاتا ہے۔
United States Latest News, United States Headlines
