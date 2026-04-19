راولپنڈی میں ایران، امریکہ امن مذاکرات کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی الرٹ، ٹرانسپورٹ معطل

راولپنڈی میں ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی سے متعلق امن مذاکرات کے پیش نظر سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ شہر میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اور تمام پبلک و پرائیویٹ ٹرانسپورٹ معطل کر دی گئی ہے۔
راولپنڈی میں ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی سے متعلق امن مذاکرات کی پیشرفت کے پیش نظر سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ان مذاکرات کے باعث شہر میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اور ہر قسم کی پرائیویٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ کو حکمِ ثانی تک معطل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس پابندی میں پبلک ٹرانسپورٹ اڈے، گڈز ٹرانسپورٹ ، اور پرائیویٹ رینٹ اے کار سروسز بھی شامل ہیں۔ مزید برآں، وی وی آئی پی روٹس پر واقع مارکیٹیں، گلیاں، مری روڈ، فیض آباد، اور دیگر کاروباری مراکز کو مخصوص اوقات میں بند
رکھا جا رہا ہے۔ ان روٹس پر واقع شادی ہالز کو بھی بند رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ راولپنڈی پولیس کے 10 ہزار سے زائد اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات ہیں، جنہیں سید خالد محمود ہمدانی نے خصوصی احکامات کے تحت متحرک کیا ہے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر 600 سے زائد خصوصی پکٹس قائم کی گئی ہیں تاکہ سخت نگرانی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایلیٹ فورس، ڈولفن فورس، اور دیگر کوئیک رسپانس یونٹس گشت پر مامور ہیں، جبکہ تربیت یافتہ سنائپرز اور ایلیٹ کمانڈوز کو حساس مقامات پر تعینات کیا گیا ہے۔ شہر بھر میں سرچ، سویپ، اور انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز میں تیزی لائی گئی ہے اور مشتبہ افراد کی کڑی نگرانی جاری ہے۔ حساس تنصیبات، اہم سرکاری اور نجی مقامات، اور قیام گاہوں کے اطراف سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ سیف سٹی اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے 24 گھنٹے مانیٹرنگ کا نظام فعال ہے۔ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک خصوصی ٹریفک پلان تیار کیا گیا ہے اور شہریوں کو متبادل راستے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ سید خالد محمود ہمدانی کا کہنا ہے کہ فول پروف سیکیورٹی اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ یہ پیش رفت امریکی میڈیا کی اس رپورٹ کے بعد سامنے آئی ہے جس کے مطابق گزشتہ روز واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ایران کی صورتحال پر ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی۔ اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی حکام سے فون پر رابطہ کیا۔ رپورٹس کے مطابق اجلاس میں امریکی نائب صدر، وزیر خارجہ، وزیر جنگ، وزیر خزانہ، چیف آف اسٹاف، صدر کے نمائندہ خصوصی، سی آئی اے کے ڈائریکٹر، اور جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کے چیئرمین سمیت اعلیٰ حکام شریک تھے۔ اجلاس میں موجودہ صورتحال، ممکنہ پیش رفت، آبنائے ہرمز کی صورتحال، اور ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کے مستقبل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق، نائب صدر جے ڈی وینس، جنہوں نے اسلام آباد میں حالیہ مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کی تھی، ممکنہ آئندہ مذاکرات کی قیادت بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکا ایران جنگ بندی کی 15 روزہ مدت ختم ہونے میں صرف تین دن باقی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس سے قبل کسی ممکنہ معاہدے کی امید ظاہر کی تھی، تاہم ابھی تک مذاکرات کی نئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ اگر مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو آئندہ چند روز میں کشیدگی اور جنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے تاحال سچویشن روم میں ہونے والے اس اہم اجلاس کے حوالے سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے۔
