راولپنڈی‑اسلام آباد میں بارش کے شدید لمحات: شمس آباد میں ریکارڈ 44 ملی میٹر

راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارش کے تین گھنٹے کے دوران شمس آباد میں 44 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ نالہ لائی کی سطح بڑھنے کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوا۔ حکام نے صفائی اور ٹریفک کی ہمواری کے لیے فوری اقدامات کیے۔
راولپنڈی اور اسلام آباد کے جڑواں شہروں میں بارش کا ایک اور خوشگوار موسم جاری ہے۔ صبح چھ بجے افق پر سیاہ بادلوں کے چھا جانے کے بعد ٹھنڈی ہواوں نے گرمی کے دباؤ کو کم کر دیا اور بارش کے قطروں نے دھول کو دھو دیا۔ بارش کے وقفے وقفے سے برسنے کے باعث شہر کے مختلف مقامات پر نمایاں مقدار میں بارش ریکارڈ ہوئی۔ شمس آباد میں صرف تین گھنٹے کے عرصے میں سب سے زیادہ بارش کی مقدار 44 ملی میٹر تک پہنچ گئی، جبکہ سیدپور، گولڑہ، بوکڑا، ایچ ایٹ، کچہری چکلالہ، پیر وڈھائی، گوالمنڈی اور کٹاریاں کے علاقوں میں بھی 13 سے 38 ملی میٹر تک بارش کی مقدار ریکارڈ ہوئی۔ یہ اعداد و شمار محکمہ موسمیات اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ سرکاری رپورٹس پر مبنی ہیں۔ اس دوران نالہ لائی اور دیگر نالیوں میں پانی کی سطح بڑھ گئیں؛ کٹاریاں کے نالے میں پانی کا گہرائی 8 فٹ تک پہنچ گئی جبکہ گوالمنڈی میں 4.
5 فٹ کی سطح مشاہدہ کی گئی۔ حکام نے اس صورتحال کو نارمل قرار دیا اور متاثرہ علاقوں کی مانیٹرنگ اور صفائی کے اقدامات جاری رکھے
بارش راولپنڈی اسلام آباد شمس آباد ٹریفک
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