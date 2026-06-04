پاکستانی نژاد راکا زیشان نے برطانیہ کے روئل بورو گرین وچ میں ڈپٹی میئر کے عہدے پر فاتح ہو کر تاریخ میں اپنا نام لکھ دیا۔ یہ پہلا موقع ہے جب اس شہر کی تاریخ میں کسی مسلمان اور کم عمر پاکستانی壬 کا یہ عہدہ سونپا گیا ہے۔
مشن مسلمانی اور پاکستانی دیاسپورا کے لیے ایک تاریخی، Flagship میدان میں اضافہ ہے، مشرقی یورپ کے شہر لندن کے روئل بورو گرین وچ کے ڈپٹی میئر کے عہدے پر پاکستانی壬 descent کے ازاد رکن، راکا زیشان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کیے گئے appointments کی.
یہ پہلا موقع ہے جب گرین وچ کی تاریخ میں کسی پاکستانی壬 نژاد، مسلمان اور سب سے کم عمر شخص کو ڈپٹی میئر کا عہدہ سونپا گیا ہے۔ رسمی1207 محدود صدارتی تقریب گرین وچ ٹاؤن ہال میں منعقد ہوئی، جہاں منتخب اہلکار، برادری کے رہنما، معروف شخصیات اور مقامی رہائشیوں نے اس واقعے کو دیکھا۔ تقریب کے دوران راکا زیشان کی عوامی خدمت، برادری کی حمایت اور رہنمائی کے مہارت کو بہت سراہا گیا۔ ڈپٹی میئر کے عہدے سے پہلے، راکا زیشان لیبر پارٹی کے ٹکٹ سے وولچ ڈاکیارڈ وارڈ کے نمائندہ چونس electr ک选举 کے و produtos khushidaansheel khud ko lakhore oonchae.
بات چیت ورمروز کے قریب.uiLayout کے تمغے، نوجوانوں کیquoteNeighbourhood پیش رفت، مختلف مذاہب اور فرقوں کے درمیان مفاہomat کو بڑھانے اور عوامی مسائل کا حل نکالنے پر توجہ فرمائے ہیں۔ ان کا مقصد برادری کے درمیان پُل بنا اور مختلف ثقافتی، مذہبی اور نسلی گروپوں کے مابین مؤثر تعاون کو فروغ دینا ہے۔ راکا زیشان کی.years براءہ tree حالیہ تقریب کی مشہودی کے نتیجے میں لاہور ہائی کورٹ کی قانونی برادری نے ان پر مبارکباد دینے کے expressions forumulations کی.
مقامی قانونی ماہرین، قانونی اہلکار اور برادری کے ممبران نے اس تاریخی کامیابی پر راکا عبدالرحمن کو خصوصی تسلیت دی۔ قانونی اور سماجی سرکر Hence کہتے ہیں کہ راکا زیشان کی کامیابی صرف ان کے خاندان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے سماجیбри彈ے، پاکستانی دیاسپورا اور پاکستانی برادری کے لیے فخر کا باعث ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستانی نوجوان عहدمی، انتظامی اور سیاسی مقامات پرminent mehnat看重 کرتے ہیںworldwide. راکا زیشان کی this عہدے پر come کی توقع ہے کہ وہ اپنے تجربہ اور مہارت سے عوامی خدمت میں بہتر حصہ ڈالیں گے، برادری کی ترقی میں مدد کریں گے اور برطانیہ میں پاکستانی اور مسلمانوں کی مثبت نمائندگی کو بڑھائیں گے
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