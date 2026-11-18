ربیعہ احسن قتل کیس: شوہر احسن طاہر جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل منتقل
اینکر ربیعہ احسن کے پراسرار قتل کیس میں گرفتار شوہر احسن طاہر کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا، پولی گراف رپورٹ دو سے تین روز میں متوقع ہے۔
اینکر ربیعہ احسن کے پراسرار قتل کیس میں گرفتار ملزم اور مقتولہ کا شوہر احسن طاہر کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا ہے۔ ملزم کا 9 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا جہاں تفتیشی افسر نے پولی گرافک ٹیسٹ کی رپورٹ دو سے تین روز میں آنے کی یقین دہانی کرائی۔
عدالت میں پیشی اور ریمانڈ کی تفصیلات
ملزم احسن طاہر کو سینئر سول جج نصر اللہ وٹو کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت جج نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ اب تک تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ مقدمات کی تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔Also readچین کا شینژو-24 خلاباز مشن لانچ ایریا منتقل، پاکستانی خلاباز بھی شریک
عدالت نے پوچھا کہ کیا ملزم سے پولی گرافک ٹیسٹ لیا گیا ہے؟ تفتیشی افسر سب انسپکٹر منتظر شاہ نے بتایا کہ پولی گرافک ٹیسٹ ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ پولی گرافک ٹیسٹ کی رپورٹ دو سے تین روز کے اندر عدالت کو پیش کر دی جائے گی۔
جج نے یہ سن کر کہا کہ ٹھیک ہے، چونکہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے اس لیے ملزم کو جیل بھیجا جاتا ہے۔ تفتیشی افسر نے بھی کہا کہ اب ملزم کی حراست میں ضرورت نہیں لہذا انہیں جیل بھیج دیا جائے۔
پولی گراف ٹیسٹ اور قریب کی تاریخوں کی تفصیلات
عدالت نے ملزم احسن طاہر کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے یکم دسمبر کو پیش کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے آئندہ تاریخ پر ربیعہ احسن قتل کیس کا چالان بھی پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔
پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف استعمال شدہ پستول کے غیر قانونی اسلحے کا مقدمہ بھی درج ہے۔ یہ مقدمہ قتل کے اضافی الزامات کے ساتھ ملزم کی قانونی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے۔
واضح رہے کہ ملزم شوہر احسن طاہر نے 9 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل کیا ہے۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر ملزم انتہائی ہشاش بشاش، خوش اور خوش لباس دکھائی دے رہا تھا۔ اس رویے نے سوشل میڈیا اور عوام میں دلچسپی پیدا کر دی۔
پولی گراف رپورٹ کا اہم کردار اور اگلے اقدامات
پولی گراف ٹیسٹ کی رپورٹ قریب کی روزوں میں سامنے آنے والی ہے۔ یہ رپورٹ کیس کی جانچ پڑتال میں اہم کردار ادا کرے گی۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ٹیسٹ کے نتائج حتمی فیصلے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
ملزم کے وکیل یا اہل خانہ کی جانب سے اب تک کوئی باضابطہ موقف سامنے نہیں آیا۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد اگلا عمل قانونی حدود میں شروع ہو جائے گا۔
یہ کیس پاکستان کے میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ عوام اور خبروں کی دنیا میں اس واقعے کی گہری دلچسپی موجود ہے۔ عدالتی کارروائی کے اگلے مراحل کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime