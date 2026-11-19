ربیعہ احسن قتل کیس میں ملزم کی ضمانت منظور تاہم رہائی نہیں ہو سکی
ربیعہ احسن قتل کیس میں ملزم احسن طاہر کی ضمانت منظور ہو گئی ہے تاہم دستاویزات کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اسے جیل سے رہائی نہ مل سکی۔
سینئر اینکر پرسن ربیعہ احسن قتل کیس میں اہم قانونی پیشرفت کے ساتھ ساتھ ایک نیا پیچیدہ منظر بھی سامنے آیا ہے، جہاں عدالت کے ذریعے ملزم احسن طاہر کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور ہونے کے باوجود وہ ابھی تک اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خرم سلیم نے ملزم کو دو لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کی شرط پر ضمانت دی تھی، تاہم انتظامی رکاوٹوں کی وجہ سے رہائی کا عمل معطل ہے۔
عدالتی فیصلہ اور انتظامی رکاوٹوں کا تفصیلی جائزہ
عدالت عظمیٰ کے اصولوں اور مقامی قوانین کے تحت ضمانت منظور ہونے کا مطلب فوری رہائی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے تمام قانونی دستاویزات کا مکمل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق، جیل انتظامیہ نے ضمانت نامے کی تکمیل یا متعلقہ دستاویزات میں کمی کی وجہ سے ملزم احسن طاہر کو جیل سے باہر آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ عدالتی احکامات اور ان کے نفاذ کے درمیان انتظامی ترتیب بھی اسی حد تک اہمیت رکھتی ہے۔Also readNicholls hundred rallies New Zealand after Bumrah strikes early for India
مقتولہ کے اہل خانہ کی جانب سے معافی کا اعلان
اس مقدرے میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب مقتولہ ربیعہ احسن کے اہل خانہ نے ملزم احسن طاہر کے خلاف شکایات واپس لے لیں۔ مقتولہ کی بہن، والدہ اور مدعی مقدمہ خرم احمد نے عدالت میں حلف نامے جمع کرا کر واضح کیا کہ واقعہ ایک حادثہ تھا اور ان کا ارادہ کسی کو قصوروار ٹھہرانے کا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے حلف نامے میں اپنی نیند خراب ہونے والی بہنوئی کو معاف کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی مزید قانونی کارروائی میں ملوث نہیں ہونا چاہتے۔
غیر قانونی اسلحہ کے مقدمے میں نئے احکامات
اگرچہ ربیعہ احسن کی ہلاکت سے متعلق مقدمہ تھانہ صدر بیرونی میں درج ہے، لیکن ملزم احسن طاہر کے خلاف ایک اور سنگین نوعیت کا مقدمہ بھی موجود ہے۔ یہ مقدمہ غیر قانونی پستول رکھنے کے تعلق سے ہے، جس میں عدالت نے ملزم کی شخصی ضمانتی مچلکے مسترد کرتے ہوئے سختی برتی ہے۔ عدالت نے خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ ملزم کو پراپرٹی ضمانتی مچلکہ جمع کرانا ہوگا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مقدمے میں قانونی احتیاط کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔
آئندہ اقدامات اور قانونی مراحل کا تعین
اب اس کیس میں ملزم احسن طاہر کی رہائی کا انحصار دو بنیادی عوامل پر ہے، ایک تو ضلعی جج خرم سلیم کے دیے گئے ضمانتی احکامات کی مکمل تکمیل اور دوسرا غیر قانونی اسلحہ کے مقدمے میں پراپرٹی مچلکہ جمع کروانا۔ جب تک یہ دونوں شرائط پوری نہیں کی جاتیں، ملزم کا جیل میں قید رہنا یقینی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کئی مقدمات میں ایک جرم سے متعلق ضمانت ملنے کے باوجود دوسرے الزامات کی بنیاد پر سزا یا حراست برقرار رہ سکتی ہے۔
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime