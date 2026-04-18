رحیمہ بی بی کیس: منظم دہشت گردوں کے نیٹ ورک اور سرحد پار تعاون کا انکشاف

کوئٹہ میں 18 اپریل 2026 کو بلوچستان حکومت کی جانب سے ایک پریس بریفنگ کے دوران رحیمہ بی بی کے اعترافی بیان نے ایک ایسے منظم نیٹ ورک کی حقیقت سامنے لائی ہے جو دہشت گردوں کی بھرتی اور سرحد پار سے انہیں مدد فراہم کرنے میں سرگرم ہے۔ رحیمہ بی بی ، جو کہ دل بندن کے رہائشی منظور احمد کی اہلیہ ہیں، نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے شوہر نے بلوچ لبریشن فرنٹ (BLF) سے وابستہ ایک خاتون خودکش بمبار کی سہولت کاری کی، جس نے نومبر 2025 میں ایک فرنٹئیر کور (FC) کیمپ پر حملہ کیا تھا۔ ان کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی شادی کے دوران ان کے گھر میں مشکوک رابطے اور دہشت گردانہ سرگرمیاں ہو رہی تھیں، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایسے نیٹ ورک اب گھریلو ماحول تک پہنچ چکے ہیں اور کام کرنے کے لیے خاندانی نظام کو استعمال کر رہے ہیں۔
رحیمہ بی بی کے مطابق، خاتون خودکش بمبار، زرینہ رفیق، نے ان کے گھر میں قیام کیا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رہائشی مکانات کو جان بوجھ کر ان افراد کے لیے عارضی محفوظ پناہ گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا جو بعد میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ زرینہ رفیق کو بعد میں افغانستان منتقل کیا گیا، جہاں تربیت حاصل کرنے کے بعد اسے پاکستان میں خودکش حملے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ انکشاف سرحد پار سے مدد کے بارے میں خدشات کو مزید تقویت دیتا ہے۔ بیان میں مزید تصدیق کی گئی کہ رحیمہ بی بی کے موبائل نمبر کو ان کے شوہر نے انتہا پسند عناصر سے رابطے کے لیے استعمال کیا، جو آپریشنل روابط کو چھپانے کے لیے ذاتی شناخت کے غلط استعمال کو اجاگر کرتا ہے۔
سلامتی کے تخمینے ظاہر کرتے ہیں کہ منظم نیٹ ورکس خواتین کا تیزی سے استحصال کر رہے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے جائزوں کے مطابق، بلوچستان میں عسکریت پسند گروہ خواتین کو نفسیاتی دباؤ، جبری ہٹ دھرمی، اور منظم بھرتی کے طریقوں کے ذریعے ہدف بنا رہے ہیں، جو دہشت گردانہ حکمت عملیوں میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ انتہا پسندوں کی بھرتی ایک مربوط نظام کے ذریعے کی جاتی ہے۔ کمزور نوجوانوں اور خواتین کو نظریاتی بیانیوں کے ذریعے متاثر کیا جاتا ہے، جبکہ بھرتی، تربیت اور تعیناتی کا کام افراد کی ذہنی تیاری کے بعد BLA اور BLF جیسے گروہوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کچھ فعال پلیٹ فارم، جن میں BYC سے منسلک گروہ شامل ہیں، ایسے بیانیے فروغ دے سکتے ہیں جو کمزور افراد کو متاثر کرتے ہیں، جنہیں بعد میں دہشت گرد بھرتی کرنے والے استعمال کرتے ہیں۔
سلامتی کے جائزوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ناکام یا روکی گئی کارروائیوں کو بعض اوقات 'لاپتہ افراد' کے معاملات کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ جب دہشت گردی سے منسلک افراد کو حراست میں لیا جائے تو عوامی رائے کو گمراہ کیا جاسکے۔ سماجی کمزوریوں کو بھرتی، چھپانے اور نقل و حرکت کے لیے داخلی راستوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جذباتی، سماجی اور خاندانی کمزوریوں کو جان بوجھ کر ایسی سرگرمیوں کی حمایت کے لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ افغانستان میں سرحد پار سے موجود بنیادی ڈھانچہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں دہشت گردی کو سہولت فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ تربیت کے لیے افراد کی منتقلی سے ظاہر ہوتا ہے کہ BLA، BLF اور TTP جیسے گروہ اب بھی وہاں تربیت، لاجسٹک مدد اور منصوبہ بندی کی معاونت حاصل کر رہے ہیں۔
سابق نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا تھا کہ دہشت گرد گروہ اب پرتشدد کارروائیوں اور منظم بیانیہ مہموں کو ملا کر ایک دوہری حکمت عملی استعمال کر رہے ہیں تاکہ الجھن پیدا کی جاسکے اور عوامی رائے کو متاثر کیا جاسکے۔ بلوچستان ہوم ڈیپارٹمنٹ کے ترجمان بابر یوسفزئی نے کہا کہ دشمن عناصر دہشت گردانہ مقاصد کو مضبوط کرنے اور سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کے لیے خواتین اور سماجی کمزوریوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ حکام نے مزید کہا کہ یہ نیٹ ورک پیچیدہ، سرحد پار ڈھانچے کے ذریعے کام کرتے ہیں جن میں بھرتی کرنے والے، سہولت کار، تربیت کار اور ہینڈلرز مل کر کام کرتے ہیں۔ صوبائی نمائندوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے اقدامات بلوچ ثقافتی اقدار کے خلاف ہیں، جو خواتین کے لیے احترام، تحفظ اور وقار پر زور دیتی ہیں۔ مذہبی اور اخلاقی اصول بھی تشدد یا غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے خواتین کے استحصال کو رد کرتے ہیں۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ ایسے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، جن میں احتساب کو یقینی بنانے اور مزید استحصال کو روکنے کے لیے انٹیلی جنس جمع کرنے، فرانزک تصدیق اور قانونی کارروائی شامل ہے۔
