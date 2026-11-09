رسل برینڈ کو دہائی قید کی سزا، 10 سال اور 6 مہینے کی جیل
برطانوی کامیڈین رسل برینڈ کو جنسی ہراسانی اور زیادتی کے الزامات میں 10 سال اور 6 مہینے قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جج نے انہے جنسی شکاری قرار دیا۔
برطانوی مشہور مزاحیہ اداکار اور ٹی وی اسٹار رسل برینڈ کو 10 سال اور 6 مہینے قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جج جواہل بینانتھن نے لندن کے ساوتھورک کراؤن کورٹ میں اس سزا کے دوران برینڈ پر سنگین الزامات لگائے۔ جج نے برینڈ کو ایک جنسی شکاری قرار دیا اور کہا کہ ان کی شہرت نے انہیں اپنی سرگزاشتوں سے محفوظ رکھا۔
جج کے سخت الفاظ اور سزا کی تفصیلات
51 سالہ رسل برینڈ نے عدالت میں سزا سنتے وقت کوئی جذباتی ردعمل ظاہر نہیں کیا۔ جج جواہل بینانتھن نے برینڈ پر زور دیا کہ انہوں نے اپنی کارروائیوں میں حیران کن تعصب دکھایا ہے۔ انہوں نے متاثرہ خواتین کے ساتھ بے حد توہین کا سلوک کیا۔ جج نے واضح کیا کہ متاثرہ خواتین کو گہرا اور مستقل نقصان پہنچا ہے۔Also readڈونلڈ ٹرمپ نے میڈ ٹرم انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھا دیے
جج نے عدالت کو بتایا کہ تقریبا بیس سال پہلے جب برینڈ مقبول ہو رہے تھے۔ انہوں نے عوام میں مضحکہ خیز اور کارزمیٹک کردار کا سہرا سجا لیا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک جنسی شکاری بن چکے تھے۔ جج نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ برینڈ کے کردار کے منفی پہلوآؤں کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔
خواتین کی بہادری اور میڈیا کا کردار
سزا کے عمل میں میڈیا کی کڑی رول نمایاں رہی۔ سال 2023 تک برینڈ کا اسٹیٹس انہیں محفوظ رکھتا رہا۔ اس بات کا انکشاف سپائمنڈیز ٹائمز، دی ٹائمز اور چینل فور ڈسپیچیز پروگرام نے کیا۔ اس رپورٹنگ کے بعد خواتین نے پولیس کے سامنے شکایات درج کروائیں۔
جج بینانتھن نے متاثرہ خواتین کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی بہادری کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین نے بہت سخت حالات میں سامنے آکر انصاف کا راستہ اختیار کیا۔ برینڈ نے اپنی مرضی کے مطابق اور بغیر کسی قاعدے کے عمل کیا۔ انہوں نے عام انسانوں کے لیے رائج اخلاقی اصولوں کی تکلیف نہیں دی۔
خاندانی ماحول اور عدالتی منظر
عدالت کے باہر اور اندر خاندانی ماحول کافی کشیدہ رہا۔ رسل برینڈ کی اہلیہ لورا گالاکر نے عدالت میں موجود لوگوں کے سامنے اپنا غم ظاہر کیا۔ وہ تین بچوں کی ماں ہیں اور ان کا خاندان اس پورے مقدمے کے دوران برینڈ کے ساتھ رہا۔ لورا گالاکر جب سزا سنائی گئی تو وہ اپنے سیٹ پر گرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔
رسل برینڈ نے عدالت کے دوران اپنی اہلیہ کو تسلی دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک رہیں گے۔ اس کے بعد انہیں سیلز کی طرف لے جایا گیا۔ اس دوران برینڈ نے اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف کردار ادا کیے۔ وہ حال ہی میں آن لائن ایک عیسائی گرو کے طور پر بھی مقبول ہوئے۔
جرم کی نوعیت اور متاثرہ خواتین کی آواز
حلفیہ جیوری نے گزشتہ ہفتے رسل برینڈ کو سنجیدہ جرائم کا مجرم قرار دیا۔ ان پر سال 2004 سے 2009 کے درمیان چار خواتین کے خلاف ایک زیادتی اور تین جنسی حملوں کے الزامات تھے۔ جیوری نے تمام الزامات ثابت ہونے پر سزا کا فیصلہ سنایا۔
ایک متاثرہ خاتون نے پردے کے پیچھے بیٹھ کر اپنے اثرات بیان کیے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ برسوں تک جب برینڈ کی ستارہ چڑھ رہی تھی۔ عوام کو ان کا منفی رویہ ہر جگہ نظر آتا تھا۔ عوام نے خواتین کے خلاف ان کے عمل کو ایک مذاق سمجھا۔ اس واقعے نے برطانوی تفریحی صنعت میں نئے سرے سے سوچنے کا عمل شروع کیا۔
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