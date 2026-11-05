رسل برینڈ کو برطانیہ کی عدالت نے زیادتی اور جنسی تشدد کا مجرم قرار دیا
برطانوی اداکار رسل برینڈ کو لندن کی عدالت نے زیادتی اور تین دیگر جنسی جرائم میں مجرم قرار دے دیا ہے۔ جج نے کہا ہے کہ انہیں طویل قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔
برطانوی کمپیڈین اور اداکار رسل برینڈ کو جمعرات کے دن لندن کی ایک عدالت نے زیادتی اور جنسی تشدد کے متعدد الزامات میں مجرم قرار دیا ہے۔ 51 سالہ برینڈ کو ساؤتھورک کراؤن کورٹ میں ایک زیادتی کے اور تین جنسی حملوں کے الزامات میں سزا سنائی گئی ہے، جبکہ ان کے خلاف دائر دو دیگر زیادتی کے مقدمات اور ایک غیر مشروط جنسی حملے کے الزام میں انہیں بری قرار دیا گیا ہے۔ جج جوائل بینا تھن نے واضح کیا ہے کہ برینڈ کو پیر کے روز سزا سنائی جائے گی اور وہ ایک طویل قید کی سزا کا سامنا کریں گے۔
عدالتی فیصلہ اور قانونی عمل
برینڈ کو سزا کے بعد جیل کی کوٹھڑیوں میں منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں ضامن کی درخواست سماعت کے لیے لے جایا گیا۔ عدالت کے مطابق یہ تمام واقعات 1999 سے 2009 کے درمیان پیش آئے، وہ عرصہ جب برینڈ چھوٹی کمرے میں اسٹینڈ اپ کمڈی کرتے ہوئے ٹیلی ویژن پیش کنندہ اور ہالی ووڈ اداکار بننے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت نے چھ شاکی خواتین کی دل گرفتہ اور سخت گیر گواہیاں سنی ہیں، جنہیں زندگی بھرا انونیتیت کا تحفظ حاصل ہے۔Also readGold Price in Pakistan Soars Rs9,600/Tola
شکایت کرنے والوں کی گواہیاں
چھوں خواتین ایک دوسرے کو نہیں جانتیں تھیں لیکن 2023 میں ٹیلی ویژن دستاویزی فلم اور پریس رپورٹس کے بعد پولیس کے پاس آئیں تھیں، جن میں دیگر خواتین کی جانب سے غیر معروف شکایات سامنے آئی تھیں۔ سب سے زیادہ تفصیلی گواہی 2009 میں پیش آنے والے زیادتی کے واقعے سے متعلق تھی، جس میں ایک شکار نے بتایا کہ وہ ایک کنسرت کے بعد برینڈ سے ملی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چند دن بعد برینڈ کے گھر پر رشتے دارانہ تعلق کے دوران انہیں ریپ کا نشانہ بنایا گیا اور واقعے کے بعد ان سے کہا گیا کہ وہ خون اور صفائی کا ذمہ دار بنیں۔
دیگر جرم کے واقعات اور تفصیلات
عدالت نے 2004 میں ایک لندن بار میں پیش آنے والے واقعے میں بھی برینڈ کو مجرم قرار دیا، جہاں ایک خاتون نے بتایا کہ برینڈ نے پارٹی میں جا کر ان کے سینوں کو پکڑا تھا۔ 2009 کے ایک دوسرے واقعے میں برینڈ کو یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے ایک خاتون سے مجبوری پر مساج کرانے کی کوشش کی اور پھر ان کے سامنے دو دیگر ہم عمر ہمراہیوں کی موجودگی میں غیر شائستہ رویہ اپنایا۔ ایک اور واقعہ 2004 یا 2005 کا تھا، جس میں ریڈیو اسٹیشن کی ایک ملازمہ نے الزام لگایا کہ برینڈ نے اپنی ٹیم کی موجودگی میں ان پر پرتشدد حملہ کیا تھا۔
مشتکہ اور پیش رفت کا منظر نامہ
برینڈ نے تمام الزامات کی سختی سے تردید کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ یہ واقعات رضامندی سے ہوئے یا انہیں نئی شکل دی گئی ہے۔ تاہم، پراسیکیوٹرز نے 51 سالہ اداکار کو ایک بہیمانہ جنسی شکاری قرار دیا، جس نے فلمیں جیسے Get Him to the Greek اور Arthur میں اداکاری کی ہے۔ جج جوائل بینا تھن نے سزا سننے کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے عدالتی عمل کو یقینی بنایا ہے کہ تمام قانونی دائرہ کار پر عملدرآمد کیا جائے۔ برینڈ کا مستقبل اب طویل قید کی سزا کے نفاذ پر منحصر ہے جو آئندہ ہفتے کی تاریخوں میں متوقع ہے۔
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