رمشا کالونی کے مکینوں کا سروں سے چھت چھننے کا خوف: سی ڈی اے آپریشن اور بے گھری کی دہائی

اسلام آباد کی ایک کچی آبادی رمشا کالونی کے مکینوں کو غیر قانونی تعمیرات کے نام پر گھر گرائے جانے کا خدشہ ہے۔ وہ حکام سے انصاف اور تحفظ کی اپیل کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پہلے بھی بے گھر ہونے کا تجربہ ہو چکا ہے۔
اسلام آباد کے سیکٹر ایچ نائن میں واقع رمشا کالونی ، جو کہ سرکاری زمین پر قائم ایک کچی بستی ہے، کے تقریباً 1500 گھروں کو آج کل شدید خوف و ہراس لاحق ہے۔ اس بستی کے مکینوں، جن میں شہزاد مسیح جیسے لوگ بھی شامل ہیں، نے بڑی محنت اور قربانی سے اپنی زندگیوں کو پاؤں پر کھڑا کیا ہے، لیکن اب انہیں اپنے سروں سے چھت چھن جانے کا اندیشہ ہے۔ کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ( سی ڈی اے ) کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کے دوران ان کے گھروں کا کچھ حصہ گرا دیا گیا ہے، جس سے ان کی زندگی مزید مشکل میں پڑ گئی ہے۔
شہزاد مسیح، جو ایک سکول میں خاکروب کے طور پر کام کرتے ہیں اور اپنے چار بچوں کی کفالت کرتے ہیں، نے بی بی سی کو بتایا کہ کس طرح چند ماہ قبل سی ڈی اے اہلکاروں نے ان کے گھر کا کچھ حصہ گرا دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ان کے خاندان کو موسم کی شدت کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر برسات کے دوران جب آندھیاں اور طوفان آتے تھے۔ شہزاد مسیح نے آنکھوں میں آنسو لیے بتایا کہ وہ اور ان کی اہلیہ خیمے کے بانس پکڑ کر بیٹھے رہتے تھے تاکہ بچوں پر پانی نہ آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب انہوں نے خود ساری بارش اپنے اوپر جھیلی اور ڈبوں کی مدد سے پانی باہر پھینکتے رہے۔ اس واقعے کے بعد، شہزاد مسیح کو اپنے بکھرے ہوئے مکان کو دوبارہ جوڑنے کے لیے ایک مرتبہ پھر قرض اٹھانا پڑا۔ اب ان کی ماہانہ تنخواہ 25 ہزار روپے ہے جبکہ قرض کی ماہانہ قسط 29 ہزار روپے ہے۔ اس کے باوجود، وہ اپنے خاندان کا خرچ چلانے اور قرض کی ادائیگی کے لیے اضافی کام کرنے پر مجبور ہیں۔ رمشا کالونی کے زیادہ تر افراد کی یہی کہانی ہے۔ انہوں نے بینکوں سے قرض لے کر اور کمیٹیاں ڈال کر ڈھائی مرلہ زمین پر اپنے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہیں۔ 14 برس قبل جب یہ لوگ اس علاقے میں آباد ہوئے تھے، تو انہیں کئی برس تک خیموں میں زندگی گزارنا پڑی تھی۔ لیکن اب ان کے ان گھروں کو خطرہ لاحق ہے۔ بستی کے مکینوں نے بتایا کہ حال ہی میں سی ڈی اے کے اہلکار گاڑیوں پر آئے اور انہوں نے کچھ عمارتیں گرا دیں۔ انہوں نے زبانی اعلانات کر کے لوگوں سے جگہ خالی کرنے کا کہا۔ اس کے بعد بستی کے لوگ بڑی تعداد میں باہر نکل آئے اور احتجاج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ احتجاج کے بعد سی ڈی اے کے اہلکار تو چلے گئے، لیکن انہیں خدشہ ہے کہ وہ دوبارہ آ سکتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب اسلام آباد میں انتظامیہ کچی آبادیوں کے خلاف متحرک ہے۔ رمشا کالونی کے باسی ایک مرتبہ پہلے بھی بے گھری کا تجربہ کر چکے ہیں اور وہ دوبارہ ایسا نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ سب 14 برس پہلے کی بات ہے جب اسلام آباد کے سیکٹر جی الیون کے عقب میں واقع مہر آبادی نامی ایک کالونی میں ایک مسیحی بچی پر توہین مذہب کے الزامات لگے تھے۔ یہ الزامات بعد میں عدالتی کارروائی میں غلط ثابت ہوئے۔ لیکن ان الزامات کے فوری بعد شروع ہونے والے ہنگاموں میں وہاں بسنے والی مسیحی آبادی کے لوگ خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگے۔ اعجاز غوری، جو رمشا کالونی کے رہائشی اور یہاں کی امن رابطہ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، نے بتایا کہ وہ اس واقعے کے عینی شاہدین میں سے ایک تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگ تو بد حواسی میں اپنے گھر کھلے چھوڑ کر ہی وہاں سے بھاگ گئے۔ جو رُکے رہے وہ بھی بہت خوفزدہ تھے۔ اعجاز غوری کے مطابق، اس وقت کی حکومت نے سی ڈی اے کے ذریعے مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو وہاں سے نکال کر سیکٹر ایچ نائن میں اس خالی پٹی پر لا کر آباد کیا، جو اسلام آباد کی اسلامک یونیورسٹی کی عقبی بیرونی دیوار کے بالکل پیچھے ہے۔ سی ڈی اے کی اپنی ٹیمیں انہیں یہاں چھوڑ کر گئیں۔ سی ڈی اے نے لوگوں کو اپنے ٹرک دیے جن میں اپنا سامان لاد کر وہ یہاں لے کر آئے۔ بلکہ سی ڈی اے کے اہلکاروں نے کئی روز تک یہاں آنے والے لوگوں کے کھانے کا بندوبست بھی کیا۔ ایک لمبے عرصے تک لوگ خیمے لگا کر اس جگہ پر بیٹھے رہے جہاں کوئی بنیادی سہولیات جیسے بجلی، پانی اور گیس وغیرہ دستیاب نہیں تھیں۔ آج رمشا کالونی ایک ایسی آبادی کا منظر پیش کرتی ہے جہاں ایک محدود سے رقبے میں بڑی تعداد میں لوگ آباد ہیں۔ یہاں مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پلاٹ بنا کر تعمیرات کر رکھی ہیں۔ اکثریت ایسے گھروں کی ہے جو سیمنٹ کے بلاکس کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔ امن رابطہ کمیٹی کے ممبر اعجاز غوری نے بتایا کہ بستی کی مقامی انتظامی کمیٹی کے ممبران کی مشاورت سے لوگوں نے اس جگہ کو ڈھائی مرلہ کے چھوٹے چھوٹے پلاٹوں میں تقسیم کر لیا۔ پھر بینکوں سے قرض لے کر اور کمیٹیاں ڈال کر لوگوں نے ان پلاٹوں پر اپنے چھوٹے چھوٹے آشیانے بنائے۔ وہ اب تک ان قرضوں کی ادائیگیاں کر رہے ہیں۔ سی ڈی اے کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے رمشا کالونی کے مکینوں کو بے دخلی کا کوئی نوٹس نہیں دیا، لیکن پھر بھی بستی کے مکینوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وہ حکومت اور متعلقہ حکام سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو محفوظ رکھا جائے اور انہیں بے گھر نہ کیا جائے۔ وہ ایک محفوظ اور مستقل پناہ گاہ کے مستحق ہیں، جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ سکون سے رہ سکیں۔ ان کی کہانی صرف تعمیرات کے گرائے جانے کی نہیں، بلکہ ان کی زندگیوں، ان کی محنت، اور ان کے مستقبل کی ہے۔ انہیں امید ہے کہ ان کی آواز سنی جائے گی اور انہیں انصاف ملے گا
