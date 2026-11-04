رنبیر کپور کا بالی ووڈ کے نام سے بائیکاٹ، بھارتی سنیما کا نام اپنانے کا اعلان
رنبیر کپور نے بالی ووڈ اور ٹالی ووڈ جیسی اصطلاحات پر اعتراض کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بھارتی سنیما کا نمائندہ ہونا پسند کریں گے۔
بھارتی اداکار رنبیر کپور نے ہندی فلم انڈسٹری اور دیگر علاقائی صنعتوں کے لیے استعمال ہونے والی بالی ووڈ اور ٹالی ووڈ جیسی اصطلاحات پر سخت اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ خود کو صرف بالی ووڈ اداکار کہلوانے کے بجائے بھارتی سنیما کا نمائندہ بننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بیان ان کے لیے ایک اہم موقف کی حیثیت رکھتا ہے جو ثقافتی یکجہتی اور علاقائی شناخت کے حوالے سے اٹھایا گیا ہے۔
بالی ووڈ اور ٹالی ووڈ کی اصطلاحات پر تنقید
برطانوی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں رنبیر کپور نے واضح کیا کہ بالی ووڈ کا نام دراصل ہالی ووڈ کی طرز پر بنایا گیا تھا۔ ان کے مطابق جب شہر بمبئی کی مشہور تھی تو اس شہر کے نام سے اخذ کر کے بالی ووڈ کا لفظ متعارف کرایا گیا۔ اسی طرح تیلگو فلم انڈسٹری کے لیے ٹالی ووڈ جیسے نام بھی مختلف علاقوں کے لیے الگ سے وضع کیے گئے تھے۔ رنبیر کپور کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ نام مقبول تو ہیں لیکن یہ پورے ملک کی ثقافتی تنوع کو نمایاں نہیں کرتے۔Also readامریکہ میں پہلی مرتبہ مسلمان سینیٹر منتخب، عبدل السید نے تاریخ رقم کی
ایک بھارت اور متعدد ثقافتوں کی عکاسی
اداکار نے یہ باتیں اپنی آنے والی بڑے بجٹ کی مذہبی فلم کی تشہیر کے سلسلے میں لندن میں موجودگی کے دوران اظہار خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت مختلف ثقافتوں، زبانوں اور ریاستوں پر مشتمل ایک وسیع ملک ہے۔ تاہم، فن تخلیق کرنے کی کوشش تمام لوگوں کے لیے مشترکہ ہے۔ رنبیر کپور کا ماننا ہے کہ فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور اگر کہانی اپنی ثقافت اور روایات سے جڑی ہو تو وہ سچائی کے ساتھ دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں تک پہنچ سکتی ہے۔
علاقائی فلمی صنعتوں کا احترام
رنبیر کپور نے اس بات پر زور دیا کہ بالی ووڈ اور ٹالی ووڈ جیسی اصطلاحات استعمال کرنے سے ملک کی ثقافتی یکجہتی متاثر ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر علاقائی صنعت اپنی منفرد پہچان رکھتی ہے لیکن ان سب کو بھارتی سنیما کے ایک بڑے چھتری کے تحت دیکھنا چاہیے۔ اداکار کا مؤقف یہ ہے کہ صرف ایک مخصوص طبقے یا شہر کی شناخت کو مرکزی حیثیت دینا درست نہیں ہے۔ یہ موقف ان کی آئندہ پیش آنے والی فلم کے تناظر میں بھی اہمیت کا حامل ہے۔
فلمی صنعت میں ممکنہ اثرات کا جائزہ
اس بیان سے فلمی حلقوں میں اس بات پر بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا ایسی اصطلاحات کا استعمال کم کیا جانا چاہیے۔ رنبیر کپور جیسے نامور اداکار کا یہ موقف صنعت میں تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ کئی دوسرے فنکار بھی ایسے ہیں جو ثقافتی تنوع کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ لندن میں منعقدہ اس تقریب میں عوام و میڈیا کی جانب سے اس موقف کی گرمجوشی سے حمایت کی گئی۔
آئندہ منصوبے اور ثقافتی پیغام
رنبیر کپور کی آنے والی مذہبی فلم اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ معیار اور کہانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سچائی پر مبنی کہانیوں کی کوئی جغرافیائی حد نہیں ہوتی۔ یہ پیغام نہ صرف بھارت بلکہ عالمی سطح پر فنکاروں کے لیے ایک متحرک کردار ادا کرے گا۔ مستقبل میں ایسے اقدامات سے علاقائی صنعتوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہونے کی امید ہے۔
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