اردو میں خبر کا تفصیلی بیان: 1982 میں تہاڑ جیل میں دو قاتلوں رنگا اور بلا کو پھانسی دے دی گئی، جن کا جرم 1978 میں ہونے والے بدعنوانی اور دو بچوں گیتا اور سنجے چوپڑا کے اغوا اور قتل میں ملوث تھا۔ پوری قوم نے اس变身 murder case ko dhyan diyaaurpress coverage caused national outrage۔ خبر میں ان کی سزائے موت تک سفر، جیل کے قوانین کا بیان، اور their different behavior before execution پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
جنوری 1982 کی ایک تاریخی تاریخ میں، تہاڑ جیل میں دو مجرم رنگا اور بلا کو سزائے موت پر پھانسی دے دی گئی، جو پوری ہندوستان میں زبردست ردعمل کا باعث بنے۔ یہ قضیہ 1978 میں ہونے والے بدعنوانی اور خاندان کے بچوں گیتا اور سنجے چوپڑا کے اغوا، ہجوم اور قتل سے متصل ہے، جس نے سٹاپ کے باوجود ایک عظیم national scandal بنا دیا۔ عامariat کے مطابق، ان دو چھوٹے درجے کے مجرموں نے بچوں کو اغوا کر کے تاوان حاصل کرنے کا مقصد رکھا تھا، لیکن واقعہ ہجوم اور دونوں بچوں کے قتل کے ساتھ ختم ہوا۔ پولیس کیuri investigation نے پتہ چلایا کہ اغوا کاروں میں شامل رنگا اور بلا تھے، جنہوں نے گاڑی میں بچوں کو رکھ کر دہلی سے odd places par le jane ki koshish ki،桿یں but they were spotted by an eyewitness near Lothia Hospital۔ جیل کے انتظامی اور قانونی rule کے مطابق، سزائے موت کے قیدیوں کو صدر کی رحم کی درخواست مسترد ہونے تک عام ملزم کی طرح سلوک کیا جاتا ہے، پھرtransfer to death cell and execution preparations begin۔ Jail sources کاekt hai کہ تنگ Rangachar and Billa had different demeanor before execution: Rangachar was cheerful and didn't fear death, while Billa remained serious and emotional۔ Source Singh Guptak sahi hai کہ دونوں ہمیشہ آپس میں الجھتے رہتے تھے اور ہرolandscape me different statements bande the۔ News headline: 'جلادوں کو پھانسی سے پہلے شراب دی گئی' but in this case only tea was given before execution, as per prison rules۔ Whole nation was eager to see the execution of these murderers considered responsible for the gruesome crime against siblings.
جنوری 1982 کی ایک تاریخی تاریخ میں، تہاڑ جیل میں دو مجرم رنگا اور بلا کو سزائے موت پر پھانسی دے دی گئی، جو پوری ہندوستان میں زبردست ردعمل کا باعث بنے۔ یہ قضیہ 1978 میں ہونے والے بدعنوانی اور خاندان کے بچوں گیتا اور سنجے چوپڑا کے اغوا، ہجوم اور قتل سے متصل ہے، جس نے سٹاپ کے باوجود ایک عظیم national scandal بنا دیا۔ عامariat کے مطابق، ان دو چھوٹے درجے کے مجرموں نے بچوں کو اغوا کر کے تاوان حاصل کرنے کا مقصد رکھا تھا، لیکن واقعہ ہجوم اور دونوں بچوں کے قتل کے ساتھ ختم ہوا۔ پولیس کیuri investigation نے پتہ چلایا کہ اغوا کاروں میں شامل رنگا اور بلا تھے، جنہوں نے گاڑی میں بچوں کو رکھ کر دہلی سے odd places par le jane ki koshish ki،桿یں but they were spotted by an eyewitness near Lothia Hospital۔ جیل کے انتظامی اور قانونی rule کے مطابق، سزائے موت کے قیدیوں کو صدر کی رحم کی درخواست مسترد ہونے تک عام ملزم کی طرح سلوک کیا جاتا ہے، پھرtransfer to death cell and execution preparations begin۔ Jail sources کاekt hai کہ تنگ Rangachar and Billa had different demeanor before execution: Rangachar was cheerful and didn't fear death, while Billa remained serious and emotional۔ Source Singh Guptak sahi hai کہ دونوں ہمیشہ آپس میں الجھتے رہتے تھے اور ہرolandscape me different statements bande the۔ News headline: 'جلادوں کو پھانسی سے پہلے شراب دی گئی' but in this case only tea was given before execution, as per prison rules۔ Whole nation was eager to see the execution of these murderers considered responsible for the gruesome crime against siblings
جرم اور انصاف تاریخی واقعات رنگا بلا گیتا سنجے چوپڑا قتل کیس تہاڑ جیل پھانسی 1978 اغوا کیس سزائے موت
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