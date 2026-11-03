روئی کی قیمتوں میں مندی، کاٹن جنرز فورم کی پالیسیوں پر تشویش
پاکستان میں روئی کی قیمتوں میں مندی، کاٹن جنرز فورم کے چیئرمین احسان الحق نے پالیسیوں اور بھارت و چین کی تجارتی پیش رفت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
پاکستان میں روئی کی قیمتوں میں گزشتہ ہفتے مندی کا رجحان غالب رہا، جبکہ کاٹن جنرز فورم کے چیئرمین احسان الحق نے پاور ٹیرف اور مارک اپ کی شرحوں میں اضافے، درآمد کنندگان کو دی جانے والی غیر معمولی رعایتوں اور کراپ زوننگ قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کے مطابق ان عوامل کے باعث کاٹن اسٹیک ہولڈرز کی مایوسی میں اضافہ ہوا ہے۔
احسان الحق کے بیان کے مطابق بھارت نے اپنی کاٹن ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے روئی کی ڈیوٹی فری درآمدات کی مدت 31 دسمبر تک بڑھا دی ہے۔ اسی طرح بھارت نے یورپی یونین کے رکن ممالک میں 2027 سے ایف ٹی اے کے تحت آزادانہ تجارتی سرگرمیاں شروع ہونے کے پیش نظر ڈیوٹی فری روئی کی مدت میں مزید دو ماہ کا اضافہ کیا ہے۔Also readبرطانیہ میں مستقل سکونت کے لیے مدت 10 سال کر دی گئی
دوسری جانب چین نے امریکا سے بڑے پیمانے پر روئی کی درآمدات کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکا سے ایک ہفتے کے دوران مختلف ممالک کے خریداروں نے 2 لاکھ 16 ہزار 500 گانٹھوں کے برآمدی معاہدے کیے، جن میں چین 52 ہزار 100 گانٹھوں کے معاہدے کے ساتھ سرفہرست رہا۔
پاکستان میں روئی کی بحالی کے اقدامات
احسان الحق کے مطابق وفاقی اور صوبائی حکومتیں آج کل پاکستان میں کپاس کی بحالی کے لیے چند اقدامات کرنے جا رہی ہیں۔ ان اقدامات میں اپٹما کی سربراہی میں ایک کاٹن بورڈ کا قیام اور کاٹن سیڈ کی درآمد میں حائل رکاوٹوں کا خاتمہ شامل ہے۔
تاہم ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کپاس کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کاٹن زونز میں گنے کی کاشت اور نئی شوگر ملز کے قیام پر پابندی کے اقدامات کا نظر نہ آنا ہے۔ ان کے نزدیک یہ پہلو اب بھی حل طلب ہے۔
چین سے درآمدات اور ٹیکسٹائل شکایات کی تحقیقات
احسان الحق نے بتایا کہ چین سے اصل نرخوں سے کم قیمت پر کروڑوں میٹر فیبرکس اور لاکھوں ٹن سوتی دھاگے کی مبینہ درآمدات ہو رہی ہیں۔ ان درآمدات کے باعث مقامی ٹیکسٹائل سیکٹر غیر معمولی معاشی بحران کا شکار ہوا ہے۔
اس صورتحال پر نیشنل ٹیرف کمیشن نے پانچ بڑی ٹیکسٹائل شکایات کو درست قرار دیتے ہوئے اس اسکینڈل کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیشن نے متاثرہ ٹیکسٹائل ملز کو احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ اپنی شکایات این ٹی سی کے پاس درج کرائیں۔
افغانستان سے روئی کی درآمدات کی صورتحال
احسان الحق نے مزید بتایا کہ پاک افغان کشیدہ حالات اور سرحدیں سیل ہونے کے باعث افغانستان سے 10 سے 12 لاکھ گانٹھوں کی روئی کی درآمدات گذشتہ ایک سال سے معطل ہیں۔ ان کے بقول معیاری روئی کی محدود دستیابی، بڑھتی ہوئی پیداواری لاگت اور بین الاقوامی منڈیوں میں قیمتوں میں کمی بھی مندی کا باعث بنی ہے۔
یہ اطلاعات بھی زیر گردش ہیں کہ افغانستان اب ترکی کو بذریعہ ریلوے روئی برآمد کر رہا ہے، اور ابتدائی طور پر 600 ٹن روئی کا ایک کنسائنمنٹ ترکی روانہ کیا جا چکا ہے۔ پاکستان میں روئی کی فی من قیمت میں گزشتہ ہفتے 100 تا 200 روپے کی کمی واقع ہوئی تھی۔
3 نومبر کو کپاس کی مقامی پیداوار کے تازہ ترین اعدادوشمار سامنے آنے کے بعد ہی پاکستان میں روئی کی قیمتوں میں تیزی یا مندی کا واضح رجحان دیکھا جا سکے گا۔ اس تمام صورتحال کے مکمل اثرات کا جائزہ بھی انہی اعدادوشمار کے بعد ممکن ہو سکے گا۔
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