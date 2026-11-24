روسی طیارے نے جنوبی کوریا کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی
روسی فوجی طیاروں نے جنوبی کوریا کی فضائی دفاعی حدود میں داخل ہو کر بڑی صورتحال خراب کی، جس کے بعد غلط الرٹ جاری ہوا۔
جنوبی کوریا کی حکومت نے جمعہ کے روز تصدیق کی کہ کئی روسی فوجی طیارے ملک کی فضائی دفاعی حدود میں داخل ہوئے، جس نے پہلے جاری کیے گئے الرٹ کو درست کیا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ شمالی کوریا کا ایک طیارہ ملک میں داخل ہوا ہے۔ اس واقعے نے علاقائی کشیدگی کو ایک نئے موڑ پر لا دیا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ شمالی اور جنوبی کوریا اب بھی تکنیکی طور پر جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے بغیر ہیں۔
غلط الرٹ کی وجوہات اور درستگی
یہ غیر یقینی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب ڈیمیلیٹرائزڈ زون (DMZ) میں ایک سڑک پر لگی بم پھٹنے کے بعد، جس میں تین جنوبی کوریا کے فوجی زخمی ہوئے، سرحد کے نگران علاقے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اتوار کی صبح آٹھ بجے (منگل کی شام گیارہ بجے عالمی وقت)، گئیونگسانگ صوبے کے یولینگڈو جزیرے پر ایمرجنسی الرٹ جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ "شمالی کوریا کا مشکوک طیارہ خطرے کی حد سے باہر نکل گیا ہے۔"Also readمشہور پاپ سنگر مونسن رضاز خان (بنی) کا انتقال
الرت کے بعد، حکومتی حکام نے وضاحت کی کہ الرٹ کو صبح سات بجے اٹھا دیا گیا تھا اور عوام کو معمول کی سرگرمیوں کے لیے کہا گیا۔ بعد ازاں، جنوبی کوریا کی فوجی قیادت نے واضح کیا کہ یہ روسی طیارے تھے جنہوں نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، حالانکہ اس غلطی کی اصل وجہ کے بارے میں کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔
روسی طیاروں کی حرکت اور دفاعی اقدامات
جنوبی کوریا کے محکمہ دفاع نے تصدیق کی کہ روسی فوجی طیاروں نے پیسفک اوشن (جسے جاپان کا بحر اوقیانوس بھی کہا جاتا ہے) کے اوپر جنوبی کوریا کی فضائی دفاعی شناخت کی حدود (KADIZ) میں داخل ہوا۔ یہ حدود کوئی سلاطنتی فضائی حدود نہیں ہیں بلکہ ایک بفر زون ہے جہاں ممالک قریب آتے ہوئے طیاروں کی شناخت کے لیے احتیاط برتتے ہیں۔
محکمہ دفاع کے مطابق، جب جنوبی کوریا کے فورسز نے جنگجو طیارے تعینات کرکے فوجی اقدامات کا آغاز کیا، تو روسی طیارے واپس چلے گئے۔ حکام کا کہنا تھا کہ روسی طیارے جنوبی کوریا کی فضائی حدود کے بالکل کنارے تک آئے، اور الرٹ کو ایک پیشگی اقدام کے طور پر جاری کیا گیا تھا تاکہ ممکنہ خطرات کو روکا جا سکے۔
میڈیا رپورٹس اور عوامی ردعمل
ابتدائی الرٹ کی بنیاد پر جنوبی کوریا کے کئی بڑے خبر رساں اداروں نے بریکنگ نیوز الرٹ جاری کیے، جو بعد میں درستگی کے ساتھ واپس لیے گئے۔ محکمہ دفاع نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ "کچھ میڈیا رپورٹس کہ شمالی کوریا کا طیارہ جنوبی کوریا کی فضائی حدود میں داخل ہوا ہے، غلط ہیں۔"
اس واقعے نے عوام میں گھبراہٹ پیدا کی، خاص طور پر اس لیے کہ شمالی کوریا کے کسی بھی طیارے کے داخلے کی صورت میں یہ بین الاقوامی سطح پر ایک بڑی کشیدگی کی علامت مانے جائیں گے۔ تاہم، اب تک کی معلومات کے مطابق، یہ صرف روسی طیارے تھے جو اس علاقے سے گزر رہے تھے۔
سفارتی احتجاج اور مستقبل کے اقدامات
جنوبی کوریا کے محکمہ دفاع کے ترجمان چنگ بننا نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت دوپہر کے وقت روسی دفاعی ایچیو کو بلانے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ اس واقعے کے خلاف سخت احتجاج درج کروایا جا سکے۔ یہ سفارتی اقدام روسی طیاروں کی جانب سے KADIZ میں داخل ہونے کے ردعمل کے طور پر کیا جا رہا ہے۔
بین الاقوامی قانون کے تحت، فضائی دفاعی شناخت کی حدود میں داخلے کے لیے طیاروں کی جانب سے اطلاع دینا عام بات ہے، لیکن یہ قانونی طور پر لازمی نہیں ہے۔ جنوبی کوریا کے لیے یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ علاقائی سلامتی کے معاملات میں احتیاط اور تیز فیصلہ سازی کتنی اہم ہے، خاص طور پر جب پڑوسی ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوں۔
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