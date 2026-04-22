روسی تیل پر پابندیوں میں نرمی کا امریکی وزیر خزانہ کا دفاع

امریکہ کے وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے روسی تیل کی فروخت کی چھوٹ کو بڑھانے کے فیصلے کا دفاع کیا، جس کا مقصد توانائی کی قیمتوں کو کم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کمزور ممالک کی مدد کے لیے کیا گیا تھا۔
امریکہ کے وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے بدھ کے روز ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ موقف میں تبدیلی کی حمایت کی، جس کے تحت روس ی تیل کی فروخت کی چھوٹ کو عارضی طور پر بڑھایا گیا ہے جو پہلے سے ہی سمندر میں موجود تھا۔ یہ ایک ماہ کی چھوٹ گزشتہ جمعہ کو اعلان کی گئی تھی اور اس کا مقصد بڑھتے ہوئے توانائی کے نرخوں کو کم کرنا تھا۔ تاہم، یہ تب آیا جب بیسنٹ نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ واشنگٹن چھوٹ کی تجدید نہیں کرے گا۔ تازہ ترین اقدام میں جمعہ کو 12:01 بجے (0401 جی ایم ٹی) 16 مئی تک جہازوں پر لادے جانے والے تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری کی اجازت دی گئی۔ یوکرین کے صدر ولodymyr Zelensky نے ہفتے کے آخر میں روس ی تیل پر عائد پابریوں میں نرمی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ماسکو کے یوکرین جنگ کے لیے مالی وسائل فراہم کرتا ہے۔ سینیٹ کی ایک کمیٹی کی سماعت کے دوران امریکی انتظامیہ کے اس رویے میں تبدیلی کے بارے میں پوچھے جانے پر، بیسنٹ نے بدھ کو کہا کہ یہ تبدیلی اس وقت ہوئی جب وہ توانائی کے لحاظ سے سب سے زیادہ کمزور اور غریب ممالک کے دس سے زائد نمائندوں سے رابطہ کیا گیا۔ یہ واقعہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور ورلڈ بینک کے موسم بہار کی میٹنگز کے موقع پر ہوا، جس میں مالیاتی وزراء، مرکزی بینکوں کے سربراہان اور دیگر رہنما واشنگٹن میں جمع ہوئے تھے۔ بیسنٹ نے سینیٹ کیAppropriations subcommittee کو بتایا کہ انہوں نے امریکہ سے اس پابندی (میں نرمی) کی توسیع کرنے کی درخواست کی، اور یہ صرف 30 دنوں کے لیے ہے۔ انہوں نے اس تنقید کو مسترد کر دیا کہ روس ی اور ایرانی تیل کی خریداری پر عارضی چھوٹ تہران کو مالا مال کرتی ہے، اور کہا کہ اس کا مقصد توانائی کے اخراجات کو کم کرنا ہے۔ فروری 28 سے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد، تہران نے مؤثر طریقے سے ہرمز کی تنگ آبنائے کو بند کر دیا، جو توانائی کی کھیپ کے لیے ایک اہم آبی راستہ ہے۔ تیل کی قیمتوں میں تیزی آئی، جس سے ممالک پر دباؤ بڑھ گیا، خاص طور پر وہ جو خطے سے توانائی کی برآمدات پر منحصر ہیں۔ امریکی گیسولین کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، جس سے نومبر میں ہونے والے اہم وسط مدتی انتخابات سے پہلے امریکی گھرانوں پر دباؤ بڑھ گیا۔ لیکن اس طرح کی چھوٹ روس کو یوکرین جنگ کے لیے درکار تیل کے محصولات سے محروم کرنے کے کوششوں کو پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ بدھ کو، بیسنٹ نے مزید کہا کہ خلیج میں امریکہ کے کئی اتحادیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایشیائی ممالک نے بھی فارن ایکسچینج swap lines کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے قانون سازوں کو بتایا کہ swap lines، چاہے وہ فیڈرل ریزرو سے ہوں یا خزانے سے، ڈالر فنڈنگ مارکیٹوں میں نظم و ضبط برقرار رکھنے اور امریکی اثاثوں کی غیر منظم فروخت کو روکنے کے لیے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ عالمی معیشت کو مستحکم کرنے اور توانائی کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تمام دستیاب اختیارات استعمال کر رہا ہے۔ بیسنٹ نے کہا کہ امریکہ یوکرین کے ساتھ اپنی وابستگی پر قائم ہے اور روس پر اقتصادی دباؤ برقرار رکھے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تہران کو اپنی جوہری پالیسیوں میں سنجیدگی سے حصہ لینا ہوگا۔ اس صورتحال کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے، امریکہ کو توانائی کی سلامتی اور عالمی معاشی استحکام کے درمیان ایک نازک توازن برقرار رکھنا ہوگا.
امریکہ کے وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے بدھ کے روز ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ موقف میں تبدیلی کی حمایت کی، جس کے تحت روسی تیل کی فروخت کی چھوٹ کو عارضی طور پر بڑھایا گیا ہے جو پہلے سے ہی سمندر میں موجود تھا۔ یہ ایک ماہ کی چھوٹ گزشتہ جمعہ کو اعلان کی گئی تھی اور اس کا مقصد بڑھتے ہوئے توانائی کے نرخوں کو کم کرنا تھا۔ تاہم، یہ تب آیا جب بیسنٹ نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ واشنگٹن چھوٹ کی تجدید نہیں کرے گا۔ تازہ ترین اقدام میں جمعہ کو 12:01 بجے (0401 جی ایم ٹی) 16 مئی تک جہازوں پر لادے جانے والے تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری کی اجازت دی گئی۔ یوکرین کے صدر ولodymyr Zelensky نے ہفتے کے آخر میں روسی تیل پر عائد پابریوں میں نرمی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ماسکو کے یوکرین جنگ کے لیے مالی وسائل فراہم کرتا ہے۔ سینیٹ کی ایک کمیٹی کی سماعت کے دوران امریکی انتظامیہ کے اس رویے میں تبدیلی کے بارے میں پوچھے جانے پر، بیسنٹ نے بدھ کو کہا کہ یہ تبدیلی اس وقت ہوئی جب وہ توانائی کے لحاظ سے سب سے زیادہ کمزور اور غریب ممالک کے دس سے زائد نمائندوں سے رابطہ کیا گیا۔ یہ واقعہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور ورلڈ بینک کے موسم بہار کی میٹنگز کے موقع پر ہوا، جس میں مالیاتی وزراء، مرکزی بینکوں کے سربراہان اور دیگر رہنما واشنگٹن میں جمع ہوئے تھے۔ بیسنٹ نے سینیٹ کیAppropriations subcommittee کو بتایا کہ انہوں نے امریکہ سے اس پابندی (میں نرمی) کی توسیع کرنے کی درخواست کی، اور یہ صرف 30 دنوں کے لیے ہے۔ انہوں نے اس تنقید کو مسترد کر دیا کہ روسی اور ایرانی تیل کی خریداری پر عارضی چھوٹ تہران کو مالا مال کرتی ہے، اور کہا کہ اس کا مقصد توانائی کے اخراجات کو کم کرنا ہے۔ فروری 28 سے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد، تہران نے مؤثر طریقے سے ہرمز کی تنگ آبنائے کو بند کر دیا، جو توانائی کی کھیپ کے لیے ایک اہم آبی راستہ ہے۔ تیل کی قیمتوں میں تیزی آئی، جس سے ممالک پر دباؤ بڑھ گیا، خاص طور پر وہ جو خطے سے توانائی کی برآمدات پر منحصر ہیں۔ امریکی گیسولین کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، جس سے نومبر میں ہونے والے اہم وسط مدتی انتخابات سے پہلے امریکی گھرانوں پر دباؤ بڑھ گیا۔ لیکن اس طرح کی چھوٹ روس کو یوکرین جنگ کے لیے درکار تیل کے محصولات سے محروم کرنے کے کوششوں کو پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ بدھ کو، بیسنٹ نے مزید کہا کہ خلیج میں امریکہ کے کئی اتحادیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایشیائی ممالک نے بھی فارن ایکسچینج swap lines کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے قانون سازوں کو بتایا کہ swap lines، چاہے وہ فیڈرل ریزرو سے ہوں یا خزانے سے، ڈالر فنڈنگ مارکیٹوں میں نظم و ضبط برقرار رکھنے اور امریکی اثاثوں کی غیر منظم فروخت کو روکنے کے لیے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ عالمی معیشت کو مستحکم کرنے اور توانائی کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تمام دستیاب اختیارات استعمال کر رہا ہے۔ بیسنٹ نے کہا کہ امریکہ یوکرین کے ساتھ اپنی وابستگی پر قائم ہے اور روس پر اقتصادی دباؤ برقرار رکھے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تہران کو اپنی جوہری پالیسیوں میں سنجیدگی سے حصہ لینا ہوگا۔ اس صورتحال کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے، امریکہ کو توانائی کی سلامتی اور عالمی معاشی استحکام کے درمیان ایک نازک توازن برقرار رکھنا ہوگا
