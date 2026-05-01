روسی فلمساز کی آسکر کی تصویر گم ہوگئی، لُفتھانسا کر رہی تلاش

جرمن فضائی کمپنی لُفتھانسا روسی فلمساز پاول تلانکن کی گمشدہ آسکر کی تصویر تلاش کر رہی ہے، جسے امریکی ایئرپورٹ سیکورٹی نے ہتھیار سمجھ کر پرواز میں لے جانے سے روک دیا تھا۔
جرمن فضائی کمپنی لُفتھانسا نے روسی فلم ساز پاول تلانکن سے تعلق رکھنے والی ایک آسکر کی تصویر تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے، اس کے بعد جب خبریں سامنے آئیں کہ امریکی ایئرپورٹ سیکورٹی نے انہیں نیویارک سے پرواز کرنے سے روک دیا تھا۔ تلانکن، جنہوں نے اپنی دستاویزی فلم 'مسٹر نوبڈی اگینسٹ پوتن' کے لیے اکیڈمی ایوارڈ جیتا تھا، کو بدھ کے روز JFK ایئرپورٹ پر بورڈنگ سے روک دیا گیا، فلم انڈسٹری کی خبروں کی سائٹ ڈیڈ لائن نے یہ رپورٹ شائع کی۔ امریکی ٹرانسپورٹیشن سکیورٹی ایڈمنسٹریشن ( TSA ) کے اہلکاروں نے انہیں بتایا کہ انہیں شبہ ہے کہ اس کا استعمال ہتھیار کے طور پر کیا جا سکتا ہے اور انہیں اسے کارٹن کے ایک ڈبے میں ہوल्ड میں چیک کرنے پر مجبور کیا گیا۔ لُفتھانسا نے ایک بیان میں کہا 'ہم اس صورتحال پر گہری افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری ٹیم اس معاملے کو انتہائی احتیاط اور فوری توجہ کے ساتھ نمٹا رہی ہے، اور ہم ایک جامع داخلی تلاش کر رہے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آسکر کو تلاش کر کے جلد سے جلد واپس کر دیا جائے۔' تلانکن، 35 سالہ، ایک چھوٹے قصبے کے روسی اسکول سے تعلق رکھنے والے ایک ویڈیگرافر ہیں، انہوں نے مارچ میں امریکی فلم ساز ڈیوڈ بورنسٹین کے ساتھ مل کر بہترین دستاویزی فیچر فلم کے لیے اکیڈمی ایوارڈ جیت کر تہلکہ مچا دیا تھا۔ صدر ولادیمیر پوتن کے دور میں یوکرین کے خلاف ماسکو کے حملے کے درمیان روس کے اسکولوں میں متعارف کرائے گئے پرو وار پیٹریوٹک اسباق کی فوٹیج سے بنا 'مسٹر نوبڈی اگینسٹ پوتن' ایک اہم دستاویز ہے۔ جمعرات کی صبح فرینکفرٹ میں لینڈ کرنے کے بعد انہوں نے کہا 'یہ بالکل حیران کن ہے کہ وہ آسکر کو ہتھیار سمجھ رہے ہیں۔' انہوں نے مزید کہا کہ پچھلی پروازوں میں انہوں نے اسے کیبن میں لے کر پرواز کی تھی اور کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ڈیڈ لائن کے مطابق، لُفتھانسا کے ایک ایجنٹ نے تلانکن کو گیٹ تک چلنے اور پرواز کے دوران ان کی تصویر کو اپنے پاس رکھنے کی پیشکش کی تھی، لیکن یہ منصوبہ TSA کے ایک اہلکار نے ویٹو کر دیا۔ یہ واقعہ بین الاقوامی سطح پر کافی بحث کا موضوع بن گیا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ آسکر ایک انتہائی معزز ایوارڈ ہے اور اسے ہتھیار کے طور پر دیکھنا سمجھ سے باہر ہے۔ تلانکن کی فلم 'مسٹر نوبڈی اگینسٹ پوتن' روس میں سیاسی حالات اور یوکرین جنگ کے تناظر میں اسکولوں میں دی جانے والی تعلیم پر ایک اہم تبصرہ ہے۔ اس فلم نے بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل کی ہے اور اسے انسانی حقوق اور آزادی اظہار کے لیے ایک اہم پیغام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ TSA کے اہلکاروں کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک بے معنی اور غیر ضروری اقدام تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکی سیکورٹی ایجنسیوں کو ثقافتی حساسیت اور بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں مزید تربیت کی ضرورت ہے۔ لُفتھانسا نے صورتحال کو درست کرنے کے لیے اپنی جانب سے ہر ممکن کوشش کرنے کا وعدہ کیا ہے اور انہوں نے تلانکن کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کمپنی نے کہا کہ وہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرے گی اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ تلانکن نے بھی لُفتھانسا کے تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ ان کی آسکر کی تصویر جلد ہی ان کو واپس مل جائے گی۔ اس واقعے نے فلم سازوں اور آرٹسٹوں کے درمیان اپنی تخلیقات کی حفاظت اور سفر کے دوران ان کے ساتھ پیش آنے والے مسائل کے بارے میں تشویش کو بڑھا دیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ انہیں فکر ہے کہ ان کے کام کو سیکورٹی اہلکاروں کی جانب سے غلط سمجھا جا سکتا ہے اور انہیں غیر ضروری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد، فلم سازوں اور آرٹسٹوں نے سیکورٹی ایجنسیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ثقافتی اشیاء اور فن کے کاموں کے بارے میں زیادہ سمجھدار ہوں اور ان کے ساتھ احترام اور احتیاط سے پیش آئیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکورٹی اہلکاروں کو اس بات کی تربیت دی जानी چاہیے کہ وہ مختلف ثقافتوں اور فن کے مختلف روپوں کو سمجھ سکیں۔ تلانکن کا کیس ایک یاد دہانی ہے کہ فن اور ثقافت کو محفوظ رکھنا اور ان کی قدر کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں سیکورٹی اور آزادی اظہار کے درمیان ایک توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ فنکار اور تخلیق کار بغیر کسی خوف کے اپنی تخلیقات کو دنیا کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ لُفتھانسا کی جانب سے کی جانے والی تلاش کی کوششیں جاری ہیں اور امید ہے کہ تلانکن کی آسکر کی تصویر جلد ہی ان کو واپس مل جائے گی.
