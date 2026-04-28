دبئی میں مرمت کے بعد روسی ارب پتی الیکسے مورداشوف کی بیش بہا قیمت لگژری سپر یاٹ ’نورڈ‘ نے آبنائے ہرمز عبور کر کے عمان پہنچ گئی۔ ایرانی اور امریکی حکام نے اس کی روانگی کی تصدیق کی ہے۔
دبئی میں مرمت کے بعد روسی ارب پتی الیکسے مورداشوف کی انتہائی قیمتی لگژری سپر یاٹ ’نورڈ‘ نے آبنائے ہرمز عبور کر کے عمان پہنچ گئی۔ یہ خبر عالمی خبر رساں اداروں کے ذریعے سامنے آئی ہے اور اس سے متعلق کئی اہم تفصیلات اب منظر عام پر آ رہی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے نہ ایرانی پاسداران انقلاب نے اس یاٹ کو روکا اور نہ ہی امریکی اہلکاروں نے جو اس علاقے میں ناکہ بندی پر مامور ہیں۔ یہ ایک قابل ذکر واقعہ ہے کیونکہ حالیہ دنوں میں اس علاقے میں کشیدگی اور بحری راستوں پر نگرانی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق، روسی ارب پتی کی یہ یاٹ بین الاقوامی بحری قوانین کے تحت منظور شدہ راستے سے آبنائے ہرمز سے گزری۔ اس بات کی تصدیق ایرانی ذرائع نے بھی کی ہے جنہوں نے بتایا کہ یہ یاٹ ایک دوست ملک کے تفریحی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی اور اس لیے اسے بغیر کسی رکاوٹ کے گزرنے کی اجازت دی گئی۔ امریکی حکام نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یاٹ نے ایرانی بندرگاہوں پر لنگر نہیں ڈالا اور نہ ہی اس کا ایران سے کوئی براہراست تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ناکہ بندی کے باوجود اسے جانے دیا گیا۔ یہ واقعہ بین الاقوامی تعلقات اور بحری قوانین کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ خاص طور پر اس وقت جب کہ علاقائی اور عالمی سطح پر سیاسی اور اقتصادی صورتحال غیر یقینی ہے۔ اس یاٹ کی روانگی اور اس کی محفوظ آمد کا مطلب ہے کہ بحری راستے ابھی بھی بین الاقوامی تجارت اور سفر کے لیے کھلے ہیں، لیکن ان راستوں پر نگرانی اور قوانین کی پابندی ضروری ہے۔ واضح رہے کہ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب ایران پر امریکہ کی جانب سے اقتصادی پابندیاں عائد ہیں اور اس کے نتیجے میں ایران کی معیشت کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایران نے خود بھی اعتراف کیا ہے کہ امریکی ناکہ بندی کی وجہ سے اس کی معیشت اندرونی طور پر زوال پذیر ہے۔ اس صورتحال میں، کسی بھی غیر ملکی بحری جہاز کی روانگی اور آمد پر گہری نظر رکھی جاتی ہے۔ روسی ارب پتی کی یاٹ کی روانگی کی خبر نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر کچھ معاملات میں نرمی برتی جا سکتی ہے۔ تاہم، یہ بھی حقیقت ہے کہ اس علاقے میں حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور مستقبل میں ایسی اجازت ملنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ خبر پاکستان میں ٹرمپ نیوز اور حالات حاضرہ سے متعلق سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع ہوئی ہے، جو ایکسپریس میڈیا گروپ کے زیر اہتمام ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ خبر نہ صرف بحری دنیا کے لیے بلکہ بین الاقوامی سیاست اور معیشت کے لیے بھی اہم ہے.
