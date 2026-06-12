روس ثقافتی شام: لاہور میں پاک روس دوستی کا جشن

لاہور کے الحمرا ثقافتی کمپلیکس میں روس کے قومی دن کے موقع پر ایک شاندار ثقافتی شام کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی اور روسی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔
روس کے قومی دن کی مناسبت سے لاہور کے الحمرا ثقافت ی کمپلیکس گڈّی اسٹیڈیم میں ایک شاندار روس ی ثقافت ی شام کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب کا انعقاد روس ی سائنس، تعلیم و ثقافت مرکز لاہور اور اسلام آباد میں روس ی وفاق کے سفارت خانے نے مشترکہ طور پر کیا۔ اس موقع پر بین الاقوامی شہرت یافتہ روس ی فنکاروں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے، جبکہ پاکستان ی فنکاروں نے بھی علاقائی لوک رقص اور کتھک رقص کی شاندار پیشکش کر کے سامعین کو محظوظ کیا اور خوب داد وصول کی۔ تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر پاکستان میں روس ی سفارت خانے کے تعلیم و ثقافت اتاشی مسٹر گلیب شوبن شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ روس ی سائنس و تعلیم کے سفیر اور روس ی مرکز کے چیئرمین ڈاکٹر شاہد حسن اور لاہور میں روس ی وفاق کے اعزازی قونصل خانے کے سی ای او ڈاکٹر اشرف نظامی نے بھی خطاب کیا۔ مسٹر گلیب شوبن نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان ثقافت ی تعلقات کو مضبوط کرنا نہ صرف عوام سے عوام کے تعلقات کو بہتر بناتا ہے بلکہ دونوں ممالک کی کاروباری برادریوں کو قریبی تعاون سے فائدہ اٹھانے کے مواقع بھی پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے عوام نے ہمیشہ دوسری قوموں کے ساتھ ثقافت ی تفہیم اور تعلقات میں گہری دلچسپی دکھائی ہے۔ ڈاکٹر شاہد حسن، جو روس ی مرکز کے چیئرمین اور روس ی سفیر برائے تعلیم و سائنس ہیں، نے زور دیا کہ پاکستان اور روس کے درمیان مضبوط سفارتی تعلقات دونوں ممالک کی معاشی ترقی میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ثقافت ی تقریبات دونوں ممالک کے عوام کو نئے افق تلاش کرنے اور باہمی تفہیم کو گہرا کرنے کے قیمتی مواقع فراہم کرتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور روس کی دوستی کو بین الاقوامی سطح پر بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی، جو لاہور میں روس ی وفاق کے اعزازی قونصل خانے کے سی ای او اور روس ی مرکز کے نائب چیئرمین ہیں، نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ روس ی اور پاکستان ی عوام کی اپنی ثقافت ی ورثے سے مضبوط وابستگی ان کی قوموں کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ تقریب کا اختتام روس ی ثقافت ی گروپ کی شاندار پرفارمنس پر ہوا، جس میں روایتی روس ی لوک فنون پیش کیے گئے۔ پاکستان ی فنکاروں نے بھی علاقائی رقص پیش کر کے سامعین کو محظوظ کیا، جبکہ معروف کتھک رقاص مسٹر اسفندیار خٹک نے اپنی منفرد فنکاری سے سب کو متاثر کیا۔ اس تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جس نے اسے ثقافت ، دوستی اور باہمی احترام کا ایک یادگار جشن بنا دیا.
روس کے قومی دن کی مناسبت سے لاہور کے الحمرا ثقافتی کمپلیکس گڈّی اسٹیڈیم میں ایک شاندار روسی ثقافتی شام کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب کا انعقاد روسی سائنس، تعلیم و ثقافت مرکز لاہور اور اسلام آباد میں روسی وفاق کے سفارت خانے نے مشترکہ طور پر کیا۔ اس موقع پر بین الاقوامی شہرت یافتہ روسی فنکاروں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے، جبکہ پاکستانی فنکاروں نے بھی علاقائی لوک رقص اور کتھک رقص کی شاندار پیشکش کر کے سامعین کو محظوظ کیا اور خوب داد وصول کی۔ تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر پاکستان میں روسی سفارت خانے کے تعلیم و ثقافت اتاشی مسٹر گلیب شوبن شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ روسی سائنس و تعلیم کے سفیر اور روسی مرکز کے چیئرمین ڈاکٹر شاہد حسن اور لاہور میں روسی وفاق کے اعزازی قونصل خانے کے سی ای او ڈاکٹر اشرف نظامی نے بھی خطاب کیا۔ مسٹر گلیب شوبن نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان ثقافتی تعلقات کو مضبوط کرنا نہ صرف عوام سے عوام کے تعلقات کو بہتر بناتا ہے بلکہ دونوں ممالک کی کاروباری برادریوں کو قریبی تعاون سے فائدہ اٹھانے کے مواقع بھی پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے عوام نے ہمیشہ دوسری قوموں کے ساتھ ثقافتی تفہیم اور تعلقات میں گہری دلچسپی دکھائی ہے۔ ڈاکٹر شاہد حسن، جو روسی مرکز کے چیئرمین اور روسی سفیر برائے تعلیم و سائنس ہیں، نے زور دیا کہ پاکستان اور روس کے درمیان مضبوط سفارتی تعلقات دونوں ممالک کی معاشی ترقی میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ثقافتی تقریبات دونوں ممالک کے عوام کو نئے افق تلاش کرنے اور باہمی تفہیم کو گہرا کرنے کے قیمتی مواقع فراہم کرتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور روس کی دوستی کو بین الاقوامی سطح پر بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی، جو لاہور میں روسی وفاق کے اعزازی قونصل خانے کے سی ای او اور روسی مرکز کے نائب چیئرمین ہیں، نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ روسی اور پاکستانی عوام کی اپنی ثقافتی ورثے سے مضبوط وابستگی ان کی قوموں کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ تقریب کا اختتام روسی ثقافتی گروپ کی شاندار پرفارمنس پر ہوا، جس میں روایتی روسی لوک فنون پیش کیے گئے۔ پاکستانی فنکاروں نے بھی علاقائی رقص پیش کر کے سامعین کو محظوظ کیا، جبکہ معروف کتھک رقاص مسٹر اسفندیار خٹک نے اپنی منفرد فنکاری سے سب کو متاثر کیا۔ اس تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جس نے اسے ثقافت، دوستی اور باہمی احترام کا ایک یادگار جشن بنا دیا
روس پاکستان ثقافتی شام لاہور دوستی