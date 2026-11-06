روس کا کائف پر میزائل حملہ، شہر میں تباہی اور زخمی
روس نے کیف پر میزائل حملہ کیا جس سے رہائشی عمارتیں متاثر اور دو افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ امن مذاکرات سے تین دن پہلے ہوا۔
روس کی فوجوں نے اتوار کے آغاز پر یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بالسٹک میزائل کا حملہ کیا جس کے نتیجے میں شہر میں موجود رہائشی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس حملے میں کم از کم دو شہری زخمی ہو گئے ہیں اور ایک بچوں کے کھیل کے مرکز کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کے میئر وٹالی کلسچکو نے تصدیق کی ہے کہ دشمن نے زیرِ زمین پھنسے ہوئے میزائلوں کے ذریعے شہر کی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے۔
حملے کی تفصیلات اور متاثرہ علاقے
یوکرین کے میئر وٹالی کلسچکو نے ٹیلی گرام پر اپنی پوسٹ میں واضح کیا ہے کہ شہر کے مضافاتی علاقوں میں دھماکے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق حملے کے نتیجے میں شہر کے مغربی ضلعے میں واقع ایک پانچ منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کی عمارت کو براہ راست متاثر کیا گیا ہے۔ بلڈنگ کے فاسڈ اور دیگر حصوں کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
شہر کی فوجی انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق، اس حملے کے دوران شہر میں موجود ایک بچوں کے کھیل کے مرکز کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ فوجی انتظامیہ کے مطابق دو افراد زخمی ہوئے ہیں جن کی حالت ابھی تک واضح نہیں ہے۔ شہر کی ہنگامی صورتحال کو سنسنی خیز انداز میں پیش کرتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے کہ شہر میں ہائی الرٹ برقرار ہے اور شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
صدر زیلینسکی کا تنبیہی نوٹ اور پاور گریڈ
یوکرین کے صدر ولودی میر زیلینسکی نے اپنی رات کی ویڈیو پیغام میں واضح کیا ہے کہ روس تباہی کی نئی لہر کی تیاری کر رہا ہے۔ صدر زیلینسکی نے بتایا ہے کہ روسی فوج یوکرین کی توانائی کے ہدفوں، پلوں اور دیگر اہم ڈھانچوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات روسی فوج کی جانب سے یوکرین کی معیشت اور عام شہری زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کا حصہ ہیں۔
صدر زیلینسکی کے بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روسی فوج صرف فوجی ٹھکانوں کو ہی نہیں بلکہ شہری ڈھانچے کو بھی ہدف بنا رہی ہے۔ انہوں نے شہریوں کو اپیل کی ہے کہ وہ ممکنہ حملوں کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور ہنگامی حالات میں اپنے آپ کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں۔ صدر کا یہ بیان اس بات کی دلیل ہے کہ روس اب بھی یوکرین کے خلاف جنگ کو تیز کرنے کے لیے ہر حربے پر آمادہ ہے۔
امن مذاکرات سے قبل بڑھتی ہوئی کشیدگی
اس حملے کے ہونے کے تین دن پہلے ہی امریکہ کی قیادت میں ایک اہم امن مذاکرات کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ مذاکرات ابوظہبی میں ہونے والے ہیں جس میں یوکرین اور روس کے نمائندے شامل ہوں گے۔ یہ مذاکرات اس چار سال اور ڈھائی ماہ پر پھیلی جنگ کے خاتمے کی کوشش کا حصہ ہیں۔ تاہم، کیف پر حملے نے اس امن عمل کے لیے پیش آنے والے چیلنجوں کو مزید بڑھا دیا ہے۔
بین الاقوامی مبصرین کا کہنا ہے کہ حملے کا وقت بے حد اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ امن مذاکرات سے بالکل قریب پیش آیا ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملے امن مذاکرات میں روس کے مؤقف کو مضبوط کرنے کی کوشش کا حصہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ روس معاشی اور سفارتی دباؤ کو کم کرنے کے لیے فوجی کارروائیوں کو تیز کر رہا ہے تاکہ مستقبل کے مذاکرات میں اپنا مؤقف مضبوط کر سکے۔
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