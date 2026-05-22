روس اور چین کا افغانستان سے دہشت گردی کے خطرات پر شدید تشویش کا اظہار

چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ایک مشترکہ اعلامیے میں افغان سرزمین سے دہشت گردی کو عالمی امن اور علاقائی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔
حالیہ بین الاقوامی سیاسی منظرنامے میں روس اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک شراکت داری نے ایک بار پھر عالمی توجہ حاصل کی ہے، خاص طور پر جب دونوں عالمی طاقتوں نے افغانستان کی موجودہ صورتحال اور وہاں سے ابھرنے والے دہشت گردی کے خطرات پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چین ی صدر شی جن پنگ اور روس ی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان ہونے والی حالیہ اعلیٰ سطحی ملاقات کے بعد جاری کردہ مشترکہ اعلامیے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ افغان سرزمین سے جنم لینے والی دہشت گردی اور انتہا پسندی نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پورے عالمی امن اور سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ اس اعلامیے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ دو ایسی بڑی طاقتوں کا مشترکہ موقف ہے جو ایشیائی خطے میں استحکام چاہتی ہیں اور کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت یا داخلی عدم استحکام کو اپنے مفادات کے لیے نقصان دہ سمجھتی ہیں۔ دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ افغانستان میں جاری موجودہ حالات اور وہاں قائم ہونے والے نظام کی ناکامی نے شدت پسند گروہوں کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع فراہم کیا ہے، جس کے اثرات اب سرحدوں سے باہر نکل کر پڑوسی ممالک کی سلامتی کو متاثر کر رہے ہیں۔ طالبان رجیم کی موجودہ پالیسیوں اور ان کے طرزِ حکمرانی پر تنقید کرتے ہوئے ماہرین اور عالمی رہنماؤں کا خیال ہے کہ کابل میں مقیم موجودہ انتظامیہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ ایسے خطرناک کھیل کھیل رہی ہے جس کے نتائج انتہائی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ مشترکہ اعلامیے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی یا انہیں خاموش رضامندی کے ساتھ پناہ فراہم کرنا ایک ایسی حکمت عملی ہے جو نہ صرف افغانستان کے مستقبل کو تاریک بنائے گی بلکہ پورے خطے کو عدم استحکام کی گہری کھائی میں دھکیل دے گی۔ عالمی برادری اس بات سے شدید پریشان ہے کہ جن گروہوں کو دنیا نے سالوں کی جنگ کے بعد دبانے کی کوشش کی، وہ اب افغان سرزمین پر دوبارہ منظم ہو رہے ہیں۔ روس اور چین نے زور دیا ہے کہ افغانستان میں ایک پائیدار امن، ایک جامع اور مستحکم سیاسی نظم اور سیکیورٹی کے فوری قیام کے بغیر خطے میں امن کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مل کر کام کریں تاکہ افغان سرزمین کو کسی بھی ایسی سرگرمی کے لیے استعمال ہونے سے روکا جا سکے جو پڑوسی ممالک کی خودمختاری اور سلامتی کے لیے خطرہ بن سکے۔ روس اور چین کا یہ مشترکہ موقف دراصل پاکستان کے اس اصولی موقف کی بھرپور تائید ہے جو پاکستان عرصہ دراز سے عالمی فورمز پر اٹھاتا رہا ہے کہ افغان سرزمین کا استعمال دہشت گردی کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ جب تک افغانستان میں ایک ایسی حکومت قائم نہیں ہوتی جو تمام فریقین کی نمائندگی کرے اور دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کا خاتمہ کرے، تب تک خطے میں پائیدار ترقی ممکن نہیں ہے۔ اس تناظر میں روس اور چین کا یہ بیان پاکستان کے لیے ایک سفارتی جیت تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جدوجہد اور اس کے خدشات عالمی سطح پر تسلیم کیے جا رہے ہیں۔ خطے کے تمام ممالک اب اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ افغانستان میں امن کا قیام صرف ایک مقامی مسئلہ نہیں بلکہ ایک عالمی ضرورت ہے۔ اگر وقت رہتے ٹھوس اقدامات نہ کیے گئے اور طالبان رجیم کو دہشت گردوں کی سرپرستی سے باز نہ رکھا گیا، تو آنے والے وقت میں وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے ممالک کو ایسی سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن سے نمٹنا انتہائی دشوار ہوگا۔ اس لیے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام عالمی طاقتیں مل کر ایک ایسا فریم ورک تیار کریں جس کے ذریعے افغانستان کو ایک ذمہ دار ریاست بنایا جا سکے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے خطرہ بننے کے بجائے تعاون کا ذریعہ بنے.
