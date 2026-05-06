روس کی کیف میں موجود غیر ملکی سفارت خانوں کو انخلاء کی وارننگ

روس نے یوکرینی دارالحکومت کیف میں موجود غیر ملکی سفارتی مشنز کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے عملے کا فوری انخلاء کریں کیونکہ ماسکو میں فتح کے دن کی تقریبات میں خلل کی صورت میں شدید انتقامی حملوں کا خدشہ ہے۔
روس نے ایک انتہائی تشویشناک اور سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے یوکرینی دارالحکومت کیف میں موجود تمام غیر ملکی سفارتی مشنز، سفارت خانوں اور بین الاقوامی تنظیموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے عملے اور شہریوں کی فوری اور بروقت منتقلی اور انخلاء کو یقینی بنائیں۔ ماسکو کی جانب سے جاری کردہ ایک رسمی سفارتی نوٹ میں واضح طور پر خبردار کیا گیا ہے کہ اگر یوکرین نے آنے والے ہفتے کے روز ماسکو میں منعقد ہونے والی دوسری عالمی جنگ میں فتح کے دن کی تقریبات میں کسی بھی قسم کی مداخلت، خلل یا رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو روس یوکرینی دارالحکومت کیف پر شدید انتقامی حملے کرے گا۔ روسی حکومت نے خاص طور پر ان مراکز کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے جنہیں فیصلے سازی کے مراکز کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ حکومتی دفاتر اور فوجی کمانڈ سینٹرز اس حملے کی زد میں ہو سکتے ہیں۔ اس وارننگ نے عالمی برادری اور کیف میں مقیم غیر ملکی شہریوں کے درمیان شدید خوف و ہراس پھیلا دیا ہے کیونکہ یہ براہ راست سفارتی عملے کی حفاظت پر سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہے اور جنگ کی شدت میں اضافے کا اشارہ دیتی ہے۔ ہر سال نو مئی کو روس دوسری عالمی جنگ میں نازی جرمنی کے خلاف حاصل کی گئی فتح کی یاد میں ایک عظیم الشان فوجی پریڈ کا انعقاد کرتا ہے جو ماسکو کے تاریخی اور مشہور ریڈ اسکوائر پر ہوتی ہے۔ یہ دن روس کے لیے محض ایک قومی تعطیل یا یادگار نہیں ہے بلکہ یہ اس کی فوجی طاقت، قومی وقار اور تاریخی عظمت کی نمائش کا ایک سب سے بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس سال کی تقریبات کے پیش نظر روس نے ایک حیران کن اقدام کرتے ہوئے آٹھ اور نو مئی کے درمیان یوکرین کے ساتھ یکطرفہ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا تاکہ جشن کی تقریبات پرسکون ماحول میں مکمل ہو سکیں اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ تاہم، بین الاقوامی تجزیہ کاروں اور دفاعی ماہرین نے اس یکطرفہ اقدام کو ایک تزویراتی چال قرار دیا ہے جس کا مقصد شاید اپنی فوجی ترتیب کو درست کرنا، عالمی سطح پر امن پسند نظر آنا یا یوکرینی افواج کو کسی بڑے حملے کے لیے دھوکہ دینا ہو سکتا ہے۔ روس کی یہ شرط کہ جشن میں خلل نہیں پڑنا چاہیے، اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ماسکو اپنی اس تقریب کو کسی بھی قیمت پر کامیاب بنانا چاہتا ہے تاکہ اندرونی طور پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے اس اقدام اور عارضی جنگ بندی کی پیشکش کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور اسے ایک مذاق قرار دیا ہے۔ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ماسکو کی جانب سے ایسی جنگ بندی کی بات کرنا بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے کیونکہ روس کا اصل مقصد امن نہیں بلکہ اپنی شرمندگی سے بچنا ہے۔ یوکرینی صدر کے مطابق روس دراصل اس خوف کا شکار ہے کہ یوکرینی ڈرونز ریڈ اسکوائر کے اوپر اڑ سکتے ہیں اور جشن کی تقریبات کے دوران کسی بڑی فوجی نمائش کو نشانہ بنا سکتے ہیں جس سے عالمی سطح پر روس کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچے گا۔ یوکرینی قیادت کا ماننا ہے کہ روس صرف اپنی شکل بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور اصل میں وہ جنگ بندی کے ارادے نہیں رکھتا بلکہ یہ محض ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے۔ یہ بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اب اپنی انتہا پر پہنچ چکی ہے اور کسی بھی چھوٹے سے واقعے یا غلط فہمی سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیل سکتی ہے جس کا اثر پورے خطے پر پڑے گا۔ اس سنگین صورتحال نے کیف میں موجود غیر ملکی شہریوں اور سفارت کاروں کے لیے ایک انتہائی خطرناک ماحول پیدا کر دیا ہے۔ سفارتی مشنز اب اس شدید کشمکش میں ہیں کہ آیا انہیں روس کی دھمکیوں کو حقیقت کے طور پر لے کر اپنا تمام سامان سمیٹ کر شہر چھوڑنا چاہیے یا اسے محض ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کرنا چاہیے۔ عالمی تنظیمیں بھی اس وقت سخت نگرانی کر رہی ہیں کیونکہ کیف جیسے گنجان آباد شہر میں بڑے پیمانے پر بمباری کی صورت میں نہ صرف سفارت کار بلکہ ہزاروں بے گناہ شہری بھی اپنی جانیں گنوا سکتے ہیں۔ یہ تنازع اب صرف دو ممالک کے درمیان سرحدی جھگڑا نہیں رہا بلکہ اس نے بین الاقوامی سفارت کاری کو ایک ایسے پیچیدہ موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سفارت خانوں کی تحفظ کی عالمی ضمانتیں بھی بے معنی لگ رہی ہیں۔ اگر روس نے اپنی دھمکی پر عمل کیا تو اس سے نہ صرف یوکرین میں انسانی المیہ بڑھے گا بلکہ عالمی سطح پر روس کی ساکھ اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر مزید سنگین سوالات اٹھیں گے، جس سے مستقبل میں سفارتی تعلقات کی بحالی مزید مشکل ہو جائے گی.
