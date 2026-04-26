روس اور شمالی کوریا کے درمیان طویل المدتی فوجی تعاون کا معاہدہ

روس اور شمالی کوریا نے طویل المدتی فوجی تعاون پر اتفاق کیا ہے، جس سے خطے میں فوجی توازن تبدیل ہونے کا امکان ہے۔
روس اور شمالی کوریا نے طویل المدتی فوجی تعاون پر اتفاق کیا ہے، روس ی وزارت دفاع نے اتوار کو بتایا، ماسکو کے فوجی سربراہ کے پیریاہنگ میں اعلیٰ حکام سے ملاقات کے دوران یہ اتفاق ہوا۔ پیریاہنگ نے یوکرین میں روس کی جنگ کی حمایت کے لیے ہزاروں فوجیوں کے ساتھ ساتھ میزائل اور گولہ بارود بھی بھیجے ہیں۔ بدلے میں، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کو روس سے مالی امداد، فوجی ٹیکنالوجی، خوراک اور توانائی مل رہی ہے، جو پیریاہنگ کو اس کے ممنوع جوہری پروگراموں پر سخت بین الاقوامی پابندیوں سے بچنے میں مدد کر رہی ہے۔ دونوں ممالک نے 2024 میں ایک فوجی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جو دونوں ریاستوں کو ایک دوسرے پر حملے کی صورت میں 'بلا تاخیر' فوجی مدد فراہم کرنے کے لیے پابند کرتا ہے۔ ماسکو کے وزیر دفاع اینڈری بیلوسوف نے کہا، 'ہم نے ڈی پی آر کے دفاعی وزارت کے ساتھ اپنے فوجی تعاون کو ایک مستحکم، طویل المدتی بنیاد پر رکھنے پر اتفاق کیا ہے'، شمالی کوریا کے سرکاری نام کے ابتدائی حروف کا استعمال کرتے ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا، 'ہم اس سال 2027-2031 کی مدت کے لیے روس ی-کوریائی فوجی تعاون کی ایک منصوبہ بندی پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں'۔ روس ی حکام پیریاہنگ میں ایک یادگاری کمپلیکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں جو یوکرین کے خلاف ماسکو کی جنگ ی کوشش کی حمایت کرتے ہوئے جان گنوانے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ بیلوسوف اتوار کو شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان اور وزیر دفاع نو کواانگ چول سے ملے، جبکہ روس کے پارلیمانی اسپیکر ویاچیسلاو ولودین نے بھی کم سے ملاقات کی اور کورین فوجیوں کے کورسک کی 'آزادی' میں کردار کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پیریاہنگ نے کیف کی فوج کے ماہ ہا تک جاری رہنے والے جوابی حملے سے بچانے کے لیے روس کے مغربی کورسک علاقے میں فوجیوں کو تعینات کیا ہے۔ روس ی وزارت دفاع نے کہا کہ بیلوسوف نے کورسک آپریشن میں حصہ لینے والے شمالی کوریا ئی فوجیوں کو فوجی ایوارڈز پیش کیے۔ ولودین نے کہا، 'کوریائی فوجیوں نے ہمارے فوجیوں اور افسروں کے شانہ بشانہ لڑا اور یوکرین ی ناازیوں سے روس ی سرزمین کو آزاد کروایا'۔ کہا جاتا ہے کہ شمالی کوریا ئی فوجیوں کو جنگ میں قید ہونے کے بجائے خود کو ہلاک کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ صرف دو شمالی کوریا ئی فوجیوں کو زندہ گرفتار کیا گیا ہے اور وہ فی الحال یوکرین ی حکام کی تحویل میں ہیں۔ یہ تعاون روس کے لیے ایک اہم پیشرفت ہے، جو یوکرین میں اپنی جنگ میں وسائل اور فوجی مدد کی تلاش میں ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے فوجی تعاون ماسکو کو بین الاقوامی تنہائی سے نکلنے اور یوکرین میں اپنی جنگ ی کوششوں کو جاری رکھنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ اس معاہدے سے خطے میں فوجی توازن بھی تبدیل ہو سکتا ہے، خاص طور پر یوکرین کے لیے جو پہلے ہی روس کے حملے کا سامنا کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس اور شمالی کوریا کے درمیان بڑھتا ہوا تعاون بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی پابندیوں کی خلاف ورزی ہے۔ روس پر پہلے ہی یوکرین میں اپنی جنگ میں شمالی کوریا سے ہتھیاروں کی خریداری کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں یوکرین اور اس کے حامیوں کی جانب سے شدید ردعمل کا امکان ہے۔ یوکرین پہلے ہی روس پر شمالی کوریا سے ہتھیار حاصل کرنے کا الزام عائد کر چکا ہے اور اس نئے معاہدے کو روس کی جانب سے یوکرین کی جنگ کو طول دینے کی کوشش کے طور پر دیکھے گا۔ امریکہ اور یورپی یونین بھی اس معاہدے پر تنقید کرنے اور روس اور شمالی کوریا پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا امکان ہے۔ یہ تعاون بین الاقوامی برادری کے لیے ایک چیلنج پیش کرتا ہے، جو روس کو یوکرین میں اپنی جنگ بندی کرنے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ اس صورتحال پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کے خطے اور عالمی سلامتی پر اثرات کو سمجھا جا سکے.
روس شمالی کوریا فوجی تعاون یوکرین جنگ پابندیاں