روس نے فرانس کی یوکرائن میں فوجی تعیناتی کو جنگ میں براہ راست حصہ لینا قرار دیا
سفیر سیرگی لاوروف کا الزام کہ فرانس کی فوجیوں کی موجودگی غیر قانونی ہے، جبکہ فرانسیسی افسران نے اسے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹریننگ مشن ہے۔
روسی وزارت خارجہ نے 17 نومبر 2026 کو واضح کردیا ہے کہ فرانس کی جانب سے یوکرائن میں فوجی ٹروپس کی تعیناتی کو ماسکو جنگ میں براہ راست مداخلت کا نام دیتا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سیرگی لاوروف نے پیر کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں فرانس کے فوجیوں کی موجودگی کے بارے میں مکمل آگاہی ہے اور انہوں نے پیرس کو اس حوالے سے اپنا سختاحتج نامہ بھی بھجوا دیا ہے۔ لاوروف کا کہنا تھا کہ یہ اب یوکرائن کی مدد کرنے کے الزام سے نکل کر ایک ایسی حرکت بن چکی ہے جسے براہ راست جنگ میں حصہ لینا کہا جا سکتا ہے۔
روسی موقف اور فرانسیسی جواب کا تقابلی جائزہ
فرانسیسی حکومت نے لاوروف کے ان دعووں کو فوری طور پر غلط اور مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ فرانسیسی نائب وزیر دفاع الیکس روفو نے پارلیمنٹ کے سامنے واضح کیا کہ فرانس کی جانب سے یوکرائن میں فوجیوں کی تعیناتی انتہائی محدود اور مخصوص ہدایات پر مبنی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مشن کا مقصد کسی قسم کے براہ راست فوجی تصادم یا لڑائی میں شامل ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف تربیت اور سازو سامان کی مرمت تک محدود ہے۔ روفو نے روسی وزیر خارجہ کے بیانات کو 'مضحکہ خیز' کہتے ہوئے تاکید کی کہ فرانس کی کوئی بھی نیت یوکرائن کی دفاعی کارروائیوں میں کوئی بھی دباؤ ڈالنے یا مجبوری پیدا کرنے کی نہیں ہے۔Also readJeffrey Epstein's death back in spotlight after seven years as murder claims emerge
فرانسیسی فوجیوں کا مقصد اور مشن کی نوعیت
فرانسیسی حکام اور افسران کے مطابق یوکرائن میں موجود چھوٹے پیمانے پر فوجی دستے کی ذمہ داریاں صرف مقامی یوکرائنی فوجیوں کی تربیت اور عسکری سازو سامان کی دیکھ بھال تک محدود ہیں۔ ایک فرانسیسی حکام نے انکرویٹری کی کہ ٹرینر اہلکاروں کی منتقلی یا روٹیشن کا سلسلہ فرانس، پولینڈ اور کبھی کبھار خود یوکرائن میں چل رہا ہے، لیکن اسے کوئی فوجی آپریشن یا جنگی مہم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کا واضح کہنا تھا کہ اس مشن کا کوئی بھی حصہ قہرآمیز اقدامات یا سخت کارروائیوں کو شامل نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں کوئی جنگی مقصد پوشیدہ ہے۔
خبر کی بنیاد اور ذرائع کا انکشاف
اس تنازع کی بنیادی وجہ ایک فرانسیسی ذریعے کا 17 نومبر سے قبل ای ایف پی کو دی گئی معلومات تھیں۔ ان ذرائع نے کہاکہ کئی ماہ سے یوکرائنی عہدیداروں کو تربیت دینے اور سازو سامان کی مرمت کے کام میں فرانسیسی فوجی سرگرم ہیں۔ انہوں نے یہ بات شیئرنگ کی شرط پر کی تھی کیونکہ ان کی شناخت ظاہر نہیں کی جانی چاہت تھی۔ خبر کا سلسلہ اس وقت مزید سامنے آیا جب ریڈیو فرانس انفارمیشن (آر ایف آئی) نے پیر کے روز پہلی بار یوکرائن میں جنگی زخمی علاقے میں فرانسیسی فوجیوں کی موجودگی کی تصدیق کی تھی، جس کے بعد روسی ردعمل نے بین الاقوامی توجہ کو مرکز میں لا دیا ہے۔
بین الاقوامی سفارتی کشیدگی اور مستقبل کا منظر
اس پیش رفت نے روس اور یورپی یونین کے درمیان سفارتی کشیدگی کو نئی بلندیاں دی ہیں، جہاں ماسکو اسے جنگ میں براہ راست مداخلت سمجھتا ہے جبکہ پیرس اسے صرف تعاون کا نام دیتا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یوکرائن میں مغربی ممالک کی شراکت دارانہ سرگرمیوں کو انتہائی سختی سے دیکھ رہے ہیں۔ اس تنازع کا مستقبل کا منظر یہ طے کرے گا کہ کیا فرانس اپنی محدود تربیتی پالیسی برقرار رکھے گا یا روسی دباؤ کے باعث اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لائے گا، جبکہ یوکرائن کو اب بھی باہری مدد کی ضرورت ہے لیکن اسے بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں رکھنا ہوگا۔
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