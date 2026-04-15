روس کی جانب سے کیوبا کو تیل کی فراہمی جاری رہے گی، لاوروف

روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ روس کیوبا کو تیل کی فراہمی جاری رکھے گا، امریکہ کی جانب سے کیوبا پر دباؤ ڈالنے کی کوششوں کے باوجود۔
رائٹرز کی خبر کے مطابق، روس کی جانب سے کیوبا کی تیل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مدد جاری رہے گی، روس ی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بدھ کے روز یہ بات کہی۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ماسکو نے کیوبا کو تقریبا 700,000 بیرل خام تیل کی ترسیل کی، جو کہ کیریبین جزیرے کے لیے ایک اہم سپلائی تھی۔ یہ اقدام ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ کی جانب سے کیوبا پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ امریکہ نے اپنے اہم اتحادی، وینزویلا سے کیوبا کو تیل کی برآمدات روک دی ہیں، جس سے اس کمیونسٹ ملک میں تیل کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو 3 جنوری کو گرفتار کرنے کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان ممالک پر بھاری ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی ہے جو کیوبا کو خام تیل بھیج رہے ہیں، تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ تاہم، امریکہ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر روس کی جانب سے اس سال کی پہلی تیل کی ترسیل کی اجازت دی تھی۔
لاوروف نے چین کے دورے کے دوران کہا کہ روس اپنے دیرینہ اتحادی کیوبا کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کیوبا کے لیے 100,000 ٹن (700,000 بیرل) تیل کا پہلا ٹینکر بھیجا ہے۔ یقیناً، یہ شاید چند ماہ تک چلے گا - میں ماہر نہیں ہوں۔ لیکن مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی امداد جاری رکھیں گے، اور یقیناً چین بھی اس تعاون میں حصہ لینا جاری رکھے گا۔ انہوں نے مستقبل کی ترسیلات کے لیے امریکی اجازت کے مسئلے کا ذکر نہیں کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے حالیہ روسی ترسیل کی اجازت دی تھی، لیکن کہا کہ وہ کیوبا کو مزید تیل کی ترسیلات کا جائزہ 'مقدمہ بہ مقدمہ' کی بنیاد پر لے گی۔
