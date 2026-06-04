روس میں یوکرینی ڈرون حملوں کے بعد سینٹ پیٹرزبرگ میں سیاہ دھواں اٹھتا

یوکرینی ڈرون حملوں کے بعد سینٹ پیٹرزبرگ کے مختلف علاقوں سے سیاہ دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ یہ حملے یوکرین کے صدر زیلنسکی کے مطابق روسی بمباری کے خلاف منصفانہ جواب تھے۔ یوکرینی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں کا ایک مقصد سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل اکنامک فورم کو متاثر کرنا تھا۔
روس میں یوکرین ی ڈرون حملوں کے بعد سینٹ پیٹرزبرگ کے مختلف علاقوں سے سیاہ دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ یہ حملے یوکرین کے صدر زیلنسکی کے مطابق روس ی بمباری کے خلاف منصفانہ جواب تھے۔ یوکرین ی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں کا ایک مقصد سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل اکنامک فورم کو متاثر کرنا تھا۔ یہ فورم روس کی بین الاقوامی تنہائی کی ایک علامت بن چکا ہے۔ ماضی میں اس فورم میں مغربی رہنما شرکت کرتے تھے، تاہم اب زیادہ تر روس کے اتحادی ممالک کے نمائندے شریک ہوتے ہیں۔ اس سال نمایاں شرکاء میں انتونیو گوتریس سمیت کئی عالمی شخصیات شامل ہیں۔ یوکرین ی ڈرون حملوں کے بعد سینٹ پیٹرزبرگ کے گورنر الیگزینڈر بیگلوف نے کہا کہ حملوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے اور بعض تنصیبات کو نقصان پہنچا، تاہم کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی۔ روس ی حکومت نے حملوں کے جواب میں مناسب ردعمل دینے کا عندیہ دیا ہے۔ یوکرین ی وزیر دفاع کے مشیر سرہی سٹرنینکو نے طنزیہ انداز میں کہا کہ سینٹ پیٹرزبرگ فورم کے آغاز کے پس منظر میں یوکرین ی حملوں کے بعد سیاہ دھوئیں کا خوبصورت منظر موجود ہے.
روس میں یوکرینی ڈرون حملوں کے بعد سینٹ پیٹرزبرگ کے مختلف علاقوں سے سیاہ دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ یہ حملے یوکرین کے صدر زیلنسکی کے مطابق روسی بمباری کے خلاف منصفانہ جواب تھے۔ یوکرینی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں کا ایک مقصد سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل اکنامک فورم کو متاثر کرنا تھا۔ یہ فورم روس کی بین الاقوامی تنہائی کی ایک علامت بن چکا ہے۔ ماضی میں اس فورم میں مغربی رہنما شرکت کرتے تھے، تاہم اب زیادہ تر روس کے اتحادی ممالک کے نمائندے شریک ہوتے ہیں۔ اس سال نمایاں شرکاء میں انتونیو گوتریس سمیت کئی عالمی شخصیات شامل ہیں۔ یوکرینی ڈرون حملوں کے بعد سینٹ پیٹرزبرگ کے گورنر الیگزینڈر بیگلوف نے کہا کہ حملوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے اور بعض تنصیبات کو نقصان پہنچا، تاہم کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی۔ روسی حکومت نے حملوں کے جواب میں مناسب ردعمل دینے کا عندیہ دیا ہے۔ یوکرینی وزیر دفاع کے مشیر سرہی سٹرنینکو نے طنزیہ انداز میں کہا کہ سینٹ پیٹرزبرگ فورم کے آغاز کے پس منظر میں یوکرینی حملوں کے بعد سیاہ دھوئیں کا خوبصورت منظر موجود ہے
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