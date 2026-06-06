روس نے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے ثالثی کردار کی حمایت کی، نانیوالا کے خلاف مقدمہ درج

روس نے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی حمایت کی ہے جبکہ سوشل میڈیا انفلوئنسر نانیوالا کے خلاف لاپرواہی ڈرائیونگ اور پولیس کو دھمکانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
روس نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے ثالثی کردار کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ روس ی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان خطے میں ایک اہم ملک ہے اور اس کی ثالثی سے ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے قبل ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی ثالثی سے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کم ہو سکتا ہے اور خطے میں امن بحال ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا انفلوئنسر ندیم مبارک المعروف نانیوالا کے خلاف ڈیفنس سی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقدمہ لاپرواہی اور خطرناک ڈرائیونگ، سرکاری ڈیوٹی میں مداخلت اور سرکاری ملازم کو دھمکانے کے الزامات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ایک بغیر نمبر پلیٹ کی عالیشان گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا گیا لیکن ڈرائیور نے اشارہ نہ مانتے ہوئے ایک طرفہ سڑک پر گاڑی دوڑا دی۔ پولیس نے تعاقب کیا تو ملزم نے پولیس گاڑی کو ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ ڈیفنس سی پولیس نے ٹریفک پولیس کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ٹریفک پولیس کے حکام نے کہا ہے کہ بغیر نمبر پلیٹ، غیر معیاری نمبر پلیٹ اور نیلی یا سبز بیگن لائٹس کے غیر قانونی استعمال کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ ایک اور معاملے میں مشہور شخصیت چدھر نے مومینا اقبال کی بہن پر 13 ہزار ڈالر فیس کی ادائیگی کے لیے بلیک میل کرنے کا الزام لگایا ہے۔ چدھر کا کہنا ہے کہ ان سے رقم طلب کی گئی اور دھمکیاں دی گئیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں قانونی کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ہر سطح پر انصاف کی فراہمی کے لیے کوششیں جاری ہیں.
روس نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے ثالثی کردار کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان خطے میں ایک اہم ملک ہے اور اس کی ثالثی سے ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے قبل ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی ثالثی سے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کم ہو سکتا ہے اور خطے میں امن بحال ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا انفلوئنسر ندیم مبارک المعروف نانیوالا کے خلاف ڈیفنس سی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقدمہ لاپرواہی اور خطرناک ڈرائیونگ، سرکاری ڈیوٹی میں مداخلت اور سرکاری ملازم کو دھمکانے کے الزامات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ایک بغیر نمبر پلیٹ کی عالیشان گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا گیا لیکن ڈرائیور نے اشارہ نہ مانتے ہوئے ایک طرفہ سڑک پر گاڑی دوڑا دی۔ پولیس نے تعاقب کیا تو ملزم نے پولیس گاڑی کو ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ ڈیفنس سی پولیس نے ٹریفک پولیس کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ٹریفک پولیس کے حکام نے کہا ہے کہ بغیر نمبر پلیٹ، غیر معیاری نمبر پلیٹ اور نیلی یا سبز بیگن لائٹس کے غیر قانونی استعمال کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ ایک اور معاملے میں مشہور شخصیت چدھر نے مومینا اقبال کی بہن پر 13 ہزار ڈالر فیس کی ادائیگی کے لیے بلیک میل کرنے کا الزام لگایا ہے۔ چدھر کا کہنا ہے کہ ان سے رقم طلب کی گئی اور دھمکیاں دی گئیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں قانونی کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ہر سطح پر انصاف کی فراہمی کے لیے کوششیں جاری ہیں
روس ایران امریکہ پاکستان ثالثی