روس کا سپانک-ایس سیٹلائٹ ایٹمی ہتھیار کے ساتھ لانچ کا ارادہ
نیٹو کے ذرائع کے مطابق روس اس سال سپانک-ایس نامی سیٹلائٹ ایٹمی ہتھیار کے ساتھ لانچ کرے گا جو امریکی سیٹلائٹ نیٹ ورکس کو تباہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
روس کی جانب سے سیٹلائٹ پر مبنی ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کی کوششوں کے بارے میں مغربی خفیہ ایجنسیوں نے نئی اطلاعات فراہم کی ہیں۔ نیٹو ممالک کی انٹیلی جنس خدمات نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ روس اس سال ایک ایسا سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جس پر ایٹمی ہتھیار نصب ہوگا۔ یہ معلومات جرمن میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے سامنے آئی ہیں جن میں این ڈی آر، ڈبلیو ڈی آر اور زیوڈ ڈوئچے تسائٹونگ شامل ہیں۔
سیٹلائٹ کی تیاری اور مقامی معلومات
مغربی انٹیلی جنس ایجنسیوں، جن میں جرمنی کی بی این ڈی اور اسلحہ افواج شامل ہیں، کے درمیان خفیہ معلومات کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ ان اطلاعات کے مطابق سپانک-ایس نامی اس سیٹلائٹ کی تعمیر کئی سال قبل مکمل کر لی گئی تھی۔ یہ خلائی ہتھیار فی الحال ماسکو ریجن میں موجود ہے جہاں سے اسے لانچ کیا جانے کا امکان ہے۔ یہ اطلاعات بتاتی ہیں کہ روس نے اس ہتھیار کو کئی سالوں سے تیار کیا ہے جو پورا سیٹلائٹ نیٹ ورک تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔Also readDollar climbs as renewed AI euphoria fuels Fed hike bets
امریکہ کی الزامات اور روسی انکاری
امریکی عہدے داروں نے الزام لگایا ہے کہ روس نے کئی سالوں سے ایسا ایٹمی ہتھیار تیار کیا ہے جو دشمن کے سیٹلائٹ نیٹ ورکس کو یکجا طور پر تباہ کر سکتا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق اس ہتھیار کا استعمال اسپیس ایکس کے اسٹار لنک انٹرنیٹ سسٹم جیسے بڑے نیٹ ورکس کو متاثر کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، جس کا استعمال یوکرائنی فوج بھی کر رہی ہے۔ 2024 میں روس نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی تھی کہ وہ خلا میں ایٹمی دھماکے کے ذریعے سیٹلائٹس کو نشانہ بنانے والا ہتھیار تیار کر رہا ہے۔
بین الاقوامی ردعمل اور سفارتی خاموشی
اس خبر کے سامنے آنے کے بعد متعلقہ اداروں نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ جرمنی میں روس کی سفارت خانہ، جرمنی کی بی این ڈی ایجنسی اور براسلز میں نیٹو ہیڈ کوارٹر نے فوری طور پر تبصرے یا تائید سے گریز کیا۔ تاہم میڈیا رپورٹس کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مغربی ممالک اس خطرے کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور مشترکہ انٹیلی جنس آپریشنز کے تحت اس صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔
خلائی جنگ اور سیکیورٹی خطرات
اس نوعیت کا ہتھیار خلائی ماحول میں سنگین بے ترتیبی پیدا کر سکتا ہے اگر اسے لانچ کیا گیا۔ روسی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے تیار کیا گیا سپانک-ایس سیٹلائٹ ممکنہ طور پر مغربی ممالک کی کمیونیکیشن لائنز اور فوجی نگرانی کے نظاموں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس سے قبل بھی ایٹمی ہتھیاروں کو خلا میں لانچ کرنے کی کوششیں کی جا چکی ہیں لیکن اس بار کی منصوبہ بندی زیادہ جدید نوعیت کی بتائی جاتی ہے۔
آگ کے اقدامات اور مستقبل کا منظر
اس صورتحال میں مغربی ممالک اپنے سیٹلائٹ ڈیفنس سسٹمز کو مزید مضبوط کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ سپانک-ایس کی موجودگی ماسکو ریجن میں اس بات کی علامت ہے کہ روس اس ہتھیار کو فعال کرنے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ انٹیلی جنس سربراہان کا ماننا ہے کہ اس سال کے دوران اس لانچ کا امکان ہے جس پر مغربی ممالک کو اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لانے اور متبادل کمیونیکیشن چینلز تیار کرنے پڑ سکتے ہیں۔
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