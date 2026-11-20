روما مائیکل اور شان بیگ کی مایوں کی تقریب کا آغاز
پاکستانی سپر ماڈل روما مائیکل اور اداکار شان بیگ کی مایوں کی تقریب کا آغاز ہو گیا ہے جس میں دونوں روایتی ملبوسات میں نظر آئے ہیں۔
پاکستانی سپر ماڈل اور اداکار ہ روما مائیکل کے ساتھ اداکار شان بیگ کی شادی کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جس میں دونوں نے اپنی مایوں کی تقریب قریبی دوستوں اور اہل خانہ کے درمیان انتہائی پرتپاک انداز میں منائی۔
روما مائیکل اور شان بیگ کی مایوں کی تقریب
اس خاص موقع پر دونوں نے روایتی پیلے اور سبز رنگ کے ملبوسات زیب تن کیے، جو تقریب میں شامل ہونے والوں کے لیے ایک خوبصورت نظارہ تھے۔ ان کی خوشگوار کیفیات اور ایک دوسرے کے ساتھ بانٹی گئی خوشی کے لمحات نے اس تقریب کو مزید یادگار بنا دیا۔Also readZulfi Bukhari: New Generation of Influential Global Leaders
مایوں کی سجاوٹ اور رنگوں سے بھرپور ماحوم کی جھلکیاں سوشل میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہیں، جہاں مداحوں نے ان کی تصاویر اور ویڈیوز کو کافی پسند کیا۔
روما مائیکل کا شوبز کیریئر اور کامیابیاں
روما مائیکل نے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز 'مس ویٹ پاکستان' کے ریئلٹی شو سے کیا تھا، جہاں انہوں نے اپنی پہچان بنائی۔
اپنے قد، دلکش خدوخال اور پُراعتماد انداز کے باعث انہوں نے ابتدا ہی میں توجہ حاصل کر لی۔ بعد ازاں وہ 'مس یونیورس' کے مقابلے میں بھی شریک ہوئیں، جہاں انہوں نے مزید شناخت حاصل کی۔
فیشن ریمپس اور معروف میگزینز کے سرورق پر جگہ بنانے کے بعد اب وہ اداکاری کے میدان میں بھی سرگرم ہیں اور ڈراموں میں نظر آ رہی ہیں۔
شان بیگ اور روما مائیکل کی شادی کی تفصیلات
روما مائیکل نے حال ہی میں اداکار شان بیگ سے شادی کی ہے، جو کہ شان بیگ کی دوسری شادی ہے۔ نکاح کے بعد اب دونوں کے شادی سے متعلق دیگر پروگراموں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔
اس سلسلے میں مایوں کی تقریب کو خاص اہمیت دی گئی ہے، جسے قریبی حلقوں میں منایا گیا۔
سوشل میڈیا پر تقریب کی مقبولیت
روما مائیکل اور شان بیگ کی مایوں کی تقریب سے متعلق تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہو چکی ہیں۔
مداحوں نے ان کی خوبصورتی اور تقریب کے پرتپاک ماحوم کو سراہا ہے۔
ان کی شادی کی دیگر تقریبات کے حوالے سے بھی ابھی مزید تفصیلات سامنے آنے کا امکان ہے، جس کا مداح انتظار کر رہے ہیں۔
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