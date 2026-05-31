ایک ٹریفک افسر کی غیر اجازت شدہ آتشبازی نے رومی ریپبلک ڈے کی ریہرسل کے دوران 35 گھوڑے بھاگنے پر مجبور کیے، متعدد سواروں کو چوٹیں آئیں اور پولیس کی ساکھ کو نقصان پہنچا
دس جنوری کی رات کو تقریباً دس بجے کے قریب ایک غیر متوقع دھماکہ نے روم ی سڑکوں پر ہلچل مچا دی۔ اس رات کے ریہرسل کے دوران ایک ٹریفک پولیس افسر نے بغیر اجازت کے آتشبازی کر دی، جس کی آواز نے رائے کے رِیپبلک ڈے کے حامل اسمان پر سوار ہزاروں گھوڑوں میں خوف پیدا کر دیا۔ اس گھبراہٹ کے باعث تقریباً پینتیس سوار اور غیر سوار گھوڑے روڈ کے وسط میں کُھل کر بھاگ گئے۔ وہ گھوڑے سٹرِیٹ ویہ کرستوفورو کولمبوں پر بے قابو انداز میں دوڑتے ہوئے کئی گاڑیاں اور پیدل چلنے والوں کے درمیان سے گزرے، اور متعدد ڈرائیورز نے اس منظر کو موبائل کیمرے سے ریکارڈ کیا۔ آخری گھوڑے کو صبح کے نوٹ پر تقریباً ۱۴ کلو میٹر دور، شہر کے مضافات میں گرفتار کیا گیا۔ اس ہنگامے کے دوران کئی سوار بھی زمین پر گِر گئے، جن میں ایک بائیس سالہ فوجی بھی شامل تھا جس نے ٹوٹے ہوئے پسلیوں اور پھٹی ہوئی پھیپھڑے کی چوٹ اٹھائی، لیکن اُس کی جان بچ گئی۔ روم ی پولیس کے سپرنٹنٹ ماریو ڈی سکلائیوس نے یہ بات دکھائی کہ اس واقعے نے پولیس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا اور عوامی اعتماد کو خدشہ میں ڈال دیا۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں نہ صرف تاریخ کے اہم مواقع پر سانسوں کو دھمکی دیتی ہیں بلکہ سٹیٹ کی تشہیری تصویر کو بھی بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ حادثے کا مقام تاریخی کاراکلا کے حمام کے قریب تھا جہاں شاندار سواریاں اور سوار فوجی یونٹس کی پریزنٹیشن کی تیاریاں جاری تھیں۔ موضع پر تقریباً دو سو میٹر کے فاصلے پر ایک ٹریفک ایمرجنسی یونٹ کا پولیس افسر موجود تھا، جس نے جلیبری کی دھماکے بنائے۔ اس غلطی کی وجہ سے گھوڑے پریشان ہو گئے اور بے ترتیب طریقے سے شہر کی سڑکوں پر بھاگنے لگے۔ مقامی پولیس کے مطابق، اس قسم کی غیر مجاز آتشبازی کو روکنے کے لیے سخت ضابطے موجود ہیں، لیکن اس حادثے میں اُن کی پابندی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد پولیس نے فوری طور پر سُرکشی اور ٹریفک کو بند کر کے صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر کئی ڈرائیوروں نے خود بخود ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے اس واقعات کی تشہیر کی۔ اب اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اور متعلقہ حکام نے ملزم افسر کو حراست میں لے لیا ہے۔ شہریوں اور سواروں کے تحفظ کے لیے نئی ہدایات جاری کرنے اور اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے سخت سزائیں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ہفتے کے آخر تک تمام سرکاری تقاریب کے لئے حفاظتی اقدامات کو مزید مضبوط بنانے کے منصوبے بھی پیش کئے گئے ہیں۔ اس حادثے نے نہ صرف روم ی عوام کے دلوں میں خوف پیدا کیا بلکہ عالمی میڈیا بھی اس پر توجہ مرکوز کر رہا ہے، جس سے سرکاری تقاریب کی ساکھ پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے.
