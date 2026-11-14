رونالڈینہو رینا میں پرتگال واپسی 11 سال بعد
برازیلی فٹبال لیجنڈ رونالڈینہو نے 46 سال کی عمر میں 11 سال بعد دوبارہ کھیلنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ اٹلی کی تھرڈ ڈویژن کی کلب رینا کے لیے کھیلیں گے۔
برازیلی فٹبال اسٹار رونالڈینہو نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہفتے کو اٹلی کی تھرڈ ڈویژن کی کلب رینا کے لیے کھیلیں گے۔ یہ ان کی ریٹائرمنٹ کے 11 سال بعد پہلا موقع ہوگا جب وہ دوبارہ گراؤنڈ میں کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لمحہ ان کے لیے واقعی خوبصورت ہے۔
رونالڈینہو کی واپسی اور کلب کی تیاری
46 سالہ اس سابق تارکے نے آخری بار سال 2015 میں فلومینینسے کے لیے کھیلنا چھوڑا تھا۔ اب وہ رینا کے لیے اپنے پہلے میچ میں سٹارٹر کی حیثیت سے میدان میں اتریں گے۔ اس مقامی ڈربی میچ میں ان کا سامنا فورلی سے ہوگا۔Also readUsman Khan Century Powers Pakistan to 337 vs India
رونالڈینہو نے اسکائی سپورٹس کو بتایا کہ وہ ایک بہترین دن گزارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی زندگی کا ایک منفرد تجربہ ہے۔ وہ اس موقع کو اپنی دوستوں کے خواب کو پورا کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔
رینا کا سیری اے کا خواب اور مداحوں کا جذبہ
رینا کے صدر ایگنازیو چپریانی کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد کلب کو تاریخ میں پہلی بار سیری اے لیگ میں لانے کا ہے۔ اس بڑی تقریب کے لیے انہوں نے بڑی تیاریاں کی ہیں۔ اسٹیڈیو برنو بینلی عام طور پر پانچ ہزار لوگوں کو سہارا دیتا ہے۔
اس میچ کے لیے اسٹیڈیوم میں تمام ٹکٹس فروخت ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سڑے سوے چار سو بیس جگہ والی عارضی کرسیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ ان کرسیوں کو آر ون ایکس کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ رینا کی ٹیم سیری بی میں اب تک کھیل نہیں سکی ہے۔
رونالڈینہو کا کیریئر اور مستقبل کے اقدامات
یاد رہے کہ 2005 میں بیلان ڈی آر جیتنے والے اس کھلاڑی نے 299 گول کیے ہیں۔ وہ اب اپنے تیسرے صدی گول کی تلاش میں ہیں۔ یہ کامیابی اسے ملنے والی ہے جو وہ دس سالوں سے پوچھ رہے تھے۔ ان کا کیریئر بارسلونا اور پی ایس جی میں نکلا ہے۔
انہوں نے پاراگوئے میں قید کا وقت بھی گزارا تھا۔ ان پر جھوٹا پاسپورٹ استعمال کرنے کا الزام لگا تھا۔ تاہم انہوں نے جیل میں فٹسال کھیلا تھا۔ اب یہ اقدام مارکیٹنگ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ صدر چپریانی کا خیال ہے کہ یہ ان کے سیری اے کے خواب کو ہوا دے گا۔
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