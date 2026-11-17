رونالڈینہو نے 46 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ ختم کر کے فٹ بال میں واپسی کی
برازیلی فٹ بال اسٹار رونالڈینہو نے 46 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ ختم کر کے اطالوی کلب ریوینا کے لیے کھیلنے کا اعلان کیا۔
برازیل کے سابق عالمی شہرت یافتہ فٹ بال ر رونالڈینہو نے 46 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کا فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے پیشہ ورانہ فٹ بال میں دوبارہ واپسی کر لی ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کی نئی فصل کا آغاز اطالوی تھرڈ ڈویژن کے کلب ریوینا کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا۔ اس واپسی کے موقع پر انہوں نے میدان میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ٹیم کو 0-2 کی شکست سے بچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔
ریوینا کے لیے شاندار واپسی اور کامیابی
رونالڈینہو نے اتوار کو منعقد ہونے والے اس میچ میں ابتدائی کھلاڑی کی حیثیت سے شرکت کی اور اپنے تجربے کا مکمل فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے میچ کے دوران پہلے گول کی تیاری میں اہم پاس فراہم کر کے ٹیم کی کامیابی میں بڑا حصہ ڈالا۔ ان کی شخصیت اور کھیل کے انداز نے اسٹیڈیم میں موجود شائقین کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، جس کے نتیجے میں میچ کے دوران اسٹیڈیم میں شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔Also readRonaldinho returns to competitive football at 46 after 11 years
اس تاریخی واپسی کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے خصوصی طور پر ایک عارضی اسٹینڈ بھی تعمیر کیا گیا۔ یہ انتظام اس بات کی دلیل ہے کہ کلب کی انتظامیہ کو اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ تھا اور وہ اسے ایک بڑا کھیلوں کا واقعہ کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے۔ شائقین کی موجودگی نے میچ کے ماحو کو مزید گرم جوشی اور پرجوش بنا دیا۔
پچھلا میچ 2015 میں تھا اور سرمایہ کاری سے واپسی
رونالڈینہو نے اپنے کیریئر میں آخری مرتبہ 2015 میں فلومینینسی کی نمائندگی کی تھی، جو کہ تقریباً نو سال پرانے عرصے سے زیادہ ہے۔ تاہم، رواں سال اگست میں انہوں نے سرمایہ کار کی حیثیت سے ریوینا سے منسلک ہونے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے دوبارہ فٹ بال کھیلنے کا ارادہ کیا۔ یہ تبدیلی ظاہر کرتی ہے کہ ان کا تعلق کلب سے صرف مالیاتی یا انتظامی نہ تھا بلکہ وہ ذاتی طور پر میدان میں کودنے کے لیے بھی بے تاب تھے۔
اس واپسی نے نہ صرف ان کے مداحوں بلکہ پورے فٹ بال برادری کو حیران کر دیا ہے۔ ایک ایسے کھلاڑی کے لیے جو ابھی تک اپنی جادوئی کھیل کے لیے جانے جاتے ہیں، 46 سال کی عمر میں پیشہ ورانہ سطح پر کھیلنا ایک نادر اور قابل قدر کارنامہ ہے۔ ان کی یہ حرکت نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک مثیل بھی ثابت ہو سکتی ہے۔
شاندار کیریئر اور 300 گول کا نشانہ
رونالڈینہو نے اپنے شاندار کیریئر میں کئی عظیم الشان اعزازات حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے برازیل کے ساتھ 2002 کا فیفا ورلڈ کپ جیتا، جو کہ ان کی کارکردگی کا ایک اہم سنگ میل تھا۔ اس کے علاوہ، انہوں نے بارسلونا کے ساتھ چیمپئنز لیگ کا ٹائٹل بھی اپنے نام کیا، جو کہ یورپی فٹ بال کی سب سے باوقار ٹرافی ہے۔
ان کی ذاتی کامیابیوں میں 2005 میں بیلن ڈی اور کا اعزاز جیتنا بھی شامل ہے، جو کہ فٹ بال دنیا میں ایک اعلیٰ ترین انفرادی اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران مجموعی طور پر 299 گول کر چکے ہیں۔ ریوینا کی جانب سے انہیں 300واں گول مکمل کرنے کا نشانہ بھی دیا گیا ہے، جسے حاصل کرنا ان کے لیے ایک اضافی حوصلہ افزا عنصر ہے۔
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