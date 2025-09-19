روہڑی میں اونٹ پر تشدد: وزیراعلیٰ سندھ کا نوٹس، فوری طبی امداد کی ہدایت

سکھر کے علاقے روہڑی میں اونٹ کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کے واقعے پر وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری طبی امداد فراہم کرنے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔
سکھر کے علاقے روہڑی میں ایک بے زبان جانور کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کے افسوسناک واقعے پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سخت نوٹس لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کا غیر انسانی سلوک کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اس واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ جانور وں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعلیٰ نے چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل سکھر سید کمیل شاہ کو فوری طور پر زخمی اونٹ کے علاج معالجے کو یقینی بنانے کی
ہدایت کی۔ انہوں نے کمیل شاہ کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر اونٹ کے مالک سے رابطہ کریں اور جانور کے علاج معالجے کے تمام تر انتظامات کو یقینی بنائیں۔ مراد علی شاہ نے اس بات پر زور دیا کہ جانوروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے موثر اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کریں اور اس میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جانوروں پر ظلم کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ زخمی اونٹ کی صحت یابی کو یقینی بنائیں اور اس کے علاج معالجے کے تمام اخراجات کو برداشت کریں۔ انہوں نے کہا کہ جانوروں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ جانوروں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مزید موثر اقدامات اٹھائیں اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے جامع منصوبہ بندی کریں۔ اس کے علاوہ، وزیر اعلیٰ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جانوروں کے مالکان کو جانوروں کے ساتھ مناسب سلوک کرنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی ترغیب دی جائے۔\وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر، چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل نے فوری طور پر اس واقعے کا نوٹس لیا۔ کمیل شاہ نے اونٹ کے مالک سے رابطہ کیا اور اونٹ کے علاج معالجے کے تمام انتظامات کو یقینی بنانے کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے فوری طور پر ایک جانوروں کے ڈاکٹر کو جائے وقوعہ پر بھیجا تاکہ زخمی اونٹ کو فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ کمیل شاہ نے بتایا کہ ڈاکٹروں کی ٹیم زخمی اونٹ کا معائنہ کر رہی ہے اور اس کے زخموں کا علاج کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اونٹ کی صحت یابی تک تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ جانوروں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں اور کسی بھی قسم کے ظلم و ستم کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ حکام کو دیں۔ کمیل شاہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل نے عوام سے اپیل کی کہ وہ جانوروں کے حقوق کے تحفظ میں حکومت کا ساتھ دیں اور اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کمیل شاہ نے کہا کہ جانور ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور ان کے تحفظ کو یقینی بنانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔\اس واقعے کے بعد، وزیر اعلیٰ سندھ نے انتظامیہ کو جانوروں کے تحفظ سے متعلق قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جانوروں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مراد علی شاہ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ جانوروں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مزید موثر اقدامات اٹھائیں اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے جامع منصوبہ بندی کریں۔ اس کے علاوہ، وزیر اعلیٰ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جانوروں کے مالکان کو جانوروں کے ساتھ مناسب سلوک کرنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی ترغیب دی جائے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ جانوروں کے ساتھ ہونے والے کسی بھی ظلم و ستم کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ حکام کو دیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جانوروں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا اور ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے جانوروں کے تحفظ کے لیے عوام کے تعاون کی بھی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک مہذب معاشرے کی نشانی ہے اور ہمیں اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت جانوروں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی اور اس سلسلے میں تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے
