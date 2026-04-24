روہڑی ریلوے اسٹیشن پر گورنر سندھ کی ٹوپی اتارنے کا واقعہ: ریلوے پولیس کی وضاحت

سکھر: روہڑی ریلوے اسٹیشن پر گورنر سندھ کی ٹوپی اتارنے سے متعلق وائرل ویڈیو پر ریلوے پولیس نے وضاحت جاری کی ہے، جس میں واقعے کو بے بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق، گورنر سندھ کی اجازت سے ان کے سیکرٹری نے ٹوپی اتاری تھی۔
سکھر: روہڑی ریلوے اسٹیشن پر سندھ کے گورنر کی ٹوپی اتارنے کے واقعے پر پھیلی افواہ وں کی تردید کرتے ہوئے ریلوے پولیس نے تفصیلی وضاحت جاری کی ہے۔ ترجمان ریلوے پولیس کے مطابق، یہ واقعہ جس طرح سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، وہ مکمل طور پر بے بنیاد اور حقیقت سے دور ہے۔ گورنر سندھ ، نہال ہاشمی گزشتہ روز کراچی سے بذریعہ ریل گاڑی سکھر پہنچے تھے۔ روہڑی ریلوے اسٹیشن پر ان کا انتہائی گرمجوشی سے استقبال کیا گیا جہاں انہیں سندھی ثقافت کی نمائندگی کرتے ہوئے اجرک اور سندھی ٹوپی پیش کی گئی۔ ترجمان نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے، جس سے غلط تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ گورنر صاحب کی ٹوپی زبردستی اتار لی گئی۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ دراصل، گورنر سندھ کی ذاتی اجازت سے ان کے سیکرٹری نے ٹوپی اتاری تھی۔ یہ عمل محض پروٹوکول کی رو سے کیا گیا تھا اور اس کا مقصد کسی بھی طرح سے گورنر صاحب کی توہین کرنا یا انہیں ناراض کرنا نہیں تھا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ویڈیو کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں غلط تصورات پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے میڈیا اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی غیر تصدیق شدہ خبر پر یقین کرنے سے پہلے ذرائع کی جانچ پڑتال کریں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے سکھر پہنچنے کے بعد شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں وزیراعظم یوتھ پروگرام کے تحت لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کی ہدایت پر سادہ طرزِ سفر اختیار کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کا ویژن نوجوانوں کو جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی سے لیس کرنا ہے، تاکہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ گورنر سندھ نے کہا کہ حکومت سندھ نوجوانوں کی ترقی کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم یوتھ پروگرام ایک بہترین اقدام ہے، جو نوجوانوں کو بااعتماد اور خود کفیل بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے لیپ ٹاپ وصول کرنے والے طلباء کو مبارکباد دی اور انہیں محنت و لگن سے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی ترغیب دی۔ اس کے علاوہ، کراچی میں نوجوان کے اغوا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز ہتھیانے کی ایک اور واردات کی خبر بھی سامنے آئی ہے۔ حکومت سندھ نے یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔
