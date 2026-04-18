رویت ہلال کمیٹی کا اعلان: ذوالقعدہ کا چاند نظر آ گیا، اتوار سے نیا مہینہ شروع

مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبد الخبیر آزاد نے ملک بھر سے شہادتیں موصول ہونے کے بعد ذوالقعدہ کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد اتوار سے نیا اسلامی مہینہ شروع ہوگا۔
مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبد الخبیر آزاد نے ملک کے مختلف حصوں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہونے کے بعد ذوالقعدہ کے چاند کی رویت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی اسلامی سال کا گیارہواں مہینہ ذوالقعدہ اتوار یعنی آج سے شروع ہو گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق، سپارکو کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق نیا چاند 17 اپریل کو سہ پہر 4:52 پر پیدا ہوا تھا، اور 18 اپریل کی شام کو اس کے نظر آنے کے امکانات بہت روشن تھے۔
مولانا عبد الخبیر آزاد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ملک کے کچھ حصوں میں موسم صاف تھا جبکہ دیگر علاقوں میں بادل چھائے ہوئے تھے۔ تاہم، ملک بھر سے چاند دیکھنے والوں کی جانب سے شہادتیں موصول ہوئیں۔ انہوں نے ملک کے لیے خصوصی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے۔ انہوں نے علاقائی امن کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ ملک کی اعلیٰ قیادت نے پاکستان کو فخر کا موقع فراہم کیا ہے۔
رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کے بعد، مسلمانوں کے لیے ذوالقعدہ کے روزوں اور دیگر عبادات کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ مہینہ خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں حج کے لیے تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چاند کی رویت کے اعلان کے ساتھ ہی مذہبی سرگرمیوں کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اور ملک بھر کے مسلمان نئے مہینے کے آغاز پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
یہ امر قابل ذکر ہے کہ چاند کی رویت کا مسئلہ ہمیشہ سے ہی حساس رہا ہے، اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اعلان ملک میں یکساں طور پر نافذ العمل ہوتا ہے۔ چاند کی رویت کے اعلان کے موقع پر اکثر اوقات موسم کی صورتحال اور مختلف علاقوں سے شہادتوں کے جمع ہونے کے عمل میں وقت لگتا ہے، لیکن آخر کار کمیٹی کی جانب سے حتمی اعلان کیا جاتا ہے۔ اس بار بھی شہادتیں موصول ہونے اور ان کی تصدیق کے بعد اعلان کیا گیا جو کہ ایک درست اور مقررہ طریقہ کار ہے۔
