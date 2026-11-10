رَبِیعہ احسن قتل کیس میں پولی گراف ٹیسٹ اور چار روزہ ریمانڈ منظور
اینکر پرسن ربیعہ احسن کے قتل کے مقدمے میں ملزم احسن طاہر کو چار روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا ہے۔ پولی گراف ٹیسٹ کل لاہور میں کرایا جائے گا۔
اینکر پرسن صحافی ربیعہ احسن کے قتل کے مقدمے میں تحقیقاتی عمل میں اہم موڑ آ گیا ہے، جہاں ملزم احسن طاہر کی تفتیش کے دوران بیان بدلنے کے بعد پولیس نے اس سے پولی گراف ٹیسٹ کروانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ تفتیشی افسران نے ملزم کے بیانات میں تضادات کی وجہ سے اس کی سچی اور بے نقاب کرنے کے لیے یہ سخت قدم اٹھایا ہے۔
پولی گراف ٹیسٹ کی تیاریاں مکمل
پولیس نے واضح کیا ہے کہ ملزم احسن طاہر کا پولی گراف ٹیسٹ کل لاہور سے کروایا جائے گا، جہاں ماہرین تجربہ کار اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ واقعہ کے حوالے سے ملزم سے جانے گئے حقائق درست ہیں یا نہیں۔ یہ ٹیسٹ اس لیے کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ تفتیش کے دوران ملزم کے بیانات بار بار تبدیل ہوئے ہیں، جس نے تحقیقاتی ٹیم کو شک کی گھیری میں ڈال دیا ہے۔Also readسندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے ایک ملین گھر مکمل
عدالتی فیصلے اور ریمانڈ کی مدت
ملزم احسن طاہر کو آج دوبارہ مجاز سینئر سول جج کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں تفتیشی افسر نے اس سے دس روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ عدالت نے تفتیحی عمل کو تیز کرنے کے لیے چار روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے ملزم کو تفتیح مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے آئندہ تاریخ کے لیے مکمل تفتیحی رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ طلب کر لی ہے۔
وزیر اطلاعات کا رویہ اور تبصرہ
وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے اس واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے جس کی مکمل تحقیقات کی جائے گی۔ انہوں نے ویڈیو بیان میں یہ بھی اشارہ کیا کہ ربیعہ احسن گھریلو تشدد کا شکار رہیں اور تحقیقات میں اس پہلو کو بھی دیکھا جانا چاہیے کہ ان پر کس قسم کا تشدد ہوتا رہا، حالانکہ انہوں نے تحقیقات پر اثر انداز ہونے سے گریز کیا۔
تحقیقاتی عمل اور اگلے اقدامات
عدالت نے ملزم کو 13 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ سابقہ ایک روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہونے کے بعد پولیس نے ملزم کو واپس تھانہ منتقل کر دیا تھا۔ ملزم کی طرف سے عدالت میں کوئی وکیل پیش نہیں ہوا، جس کی وجہ سے عدالتی عمل میں تاخیر یا رکاوٹوں کا امکان ہے، تاہم قانونی کارروائی اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔
وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ جیسا کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، آگے کے مراحل شفاف طریقے سے چلیں گے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جس طرح قانون حرکت میں آئے گا، ویسے ہی تمام پہلوؤں کو دیکھا جائے گا تاکہ ملزم کو سزا مل سکے۔
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