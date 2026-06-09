رہبر اعلیٰ ایران کی تدفین محرم کے بعد ہوگی، کمیٹی کا اعلان

رہبر اعلیٰ ایران علی خامنہ ای کی تدفین اور جنازے کی تقریبات محرم کے پہلے دس دنوں کے بعد منعقد کی جائیں گی۔ کمیٹی نے افواہوں سے بچنے کی تاکید کی ہے اور کہا کہ تقریبات عاشورہ کے بعد ہوں گی۔
رہبر اعلیٰ ایران علی خامنہ ای کی تدفین اور جنازے کی تقریبات کے انتظامات کرنے والی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی آخری رسومات محرم کے پہلے دس دنوں کے بعد منعقد کی جائیں گی۔ کمیٹی نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ تقریبات کے وقت کے بارے میں افواہوں پر توجہ نہ دیں۔ یہ اعلان منگل کو جاری کردہ دوسرے بیان میں کیا گیا ہے جو رہبر اعلیٰ اور ان کے خاندان کے ارکان کی یادگار تقریبات کے انعقاد کے ذمہ دار ہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ ان کے جنازے، نماز جنازہ اور تدفین کی تقریبات کو شایان شان انجام دینے کے لیے وسیع تیاریاں جاری ہیں۔ اس نے ملکی اور غیر ملکی میڈیا میں تقریبات کے وقت اور تفصیلات کے بارے میں افواہوں اور غیر تصدیق شدہ اطلاعات کی گردش کے خلاف خبردار کیا۔ کمیٹی نے کہا کہ ایسے دعووں نے ان لوگوں میں الجھن پیدا کر دی ہے جو اس اجتماع میں شرکت کی امید رکھتے تھے۔ کمیٹی نے کہا کہ جنازے کو محرم کے پہلے دس دنوں تک ملتوی کرنے کا فیصلہ رہبر اعلیٰ کی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی تقریبات کو منانے کے طویل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں، جنازہ اور تدفین عاشورہ کے بعد ہوگی، جو محرم کی دسویں تاریخ ہے اور اسلامی کیلنڈر کی اہم ترین تاریخوں میں سے ایک ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ اقدام ایران اور پوری اسلامی دنیا میں محرم کی یادگار تقریبات کے وسیع پیمانے پر انعقاد کا احترام کرتا ہے۔ عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یادگار ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے نواسے تھے اور 680 عیسوی میں کربلا کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق، اس سال عاشورہ 25 یا 26 جون کو ہونے کی توقع ہے، اگرچہ صحیح تاریخ چاند دیکھنے پر منحصر ہے۔ جنازے کی کمیٹی نے تدفین کے لیے کوئی مخصوص تاریخ نہیں بتائی، لیکن کہا کہ حتمی شیڈولنگ اور لاجسٹک انتظامات متعلقہ حکام اور عوامی تنظیموں کے ذریعے مربوط کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی حکام نے پہلے بھی اشارہ دیا تھا کہ بڑے پیمانے پر عوامی الوداعی اور جنازے کی تقریبات کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق، تہران، قم اور مشہد میں تقریبات منعقد ہونے کی توقع ہے اور حکام عوام کی نمایاں شرکت کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ تقریبات کے بارے میں مزید تفصیلات بعد میں بتائی جائیں گی جب تمام انتظامات حتمی شکل اختیار کر لیں گے۔ اس دوران ایران کے شہروں میں مذہبی جذبات بلند ہیں اور عوام رہبر اعلیٰ کی جدائی پر غمزدہ ہیں۔ ان کی وفات نے ایک خلا پیدا کر دیا ہے جسے پر کرنا مشکل ہوگا۔ ان کی زندگی میں وہ ہمیشہ اسلامی اقدار اور انقلاب کے محافظ رہے۔ ان کی پالیسیوں نے خطے میں ایران کے کردار کو مضبوط کیا۔ اب ان کی یاد کو عزت دینے کے لیے وسیع پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ محرم کی مناسبت سے جنازے کو محرم کے بعد رکھنا ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے تاکہ عوام دونوں تقریبات میں شرکت کر سکیں۔ کمیٹی نے زور دیا کہ عوام صرف سرکاری ذرائع سے ہی معلومات حاصل کریں اور افواہوں سے پرہیز کریں۔ تدفین کی جگہ کے بارے میں بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن کمیٹی نے کہا کہ فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ انہیں حرم امام رضا علیہ السلام کے قریب دفن کیا جائے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ اس دوران مختلف شہروں میں تعزیتی اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں۔ عوام نے اپنے غم کا اظہار کیا ہے اور ان کی خدمات کو سراہا ہے۔ رہبر اعلیٰ کی موت نے ایران میں سیاسی اور مذہبی تبدیلیوں کا امکان پیدا کر دیا ہے، لیکن اس وقت توجہ ان کی آخری رسومات کی شائستگی پر مرکوز ہے۔ کمیٹی نے عوام سے صبر اور اتحاد کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی وصیت کے مطابق تقریبات سادگی سے ہوں گی۔ تاہم، عوامی جذبات کو دیکھتے ہوئے، بڑی تعداد میں شرکت کی توقع ہے۔ سیکیورٹی کے انتظامات بھی سخت ہوں گے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ یہ تقریبات ایران کی تاریخ میں اہم موڑ ثابت ہوں گی اور عوام انہیں یاد رکھیں گے.
رہبر اعلیٰ ایران علی خامنہ ای کی تدفین اور جنازے کی تقریبات کے انتظامات کرنے والی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی آخری رسومات محرم کے پہلے دس دنوں کے بعد منعقد کی جائیں گی۔ کمیٹی نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ تقریبات کے وقت کے بارے میں افواہوں پر توجہ نہ دیں۔ یہ اعلان منگل کو جاری کردہ دوسرے بیان میں کیا گیا ہے جو رہبر اعلیٰ اور ان کے خاندان کے ارکان کی یادگار تقریبات کے انعقاد کے ذمہ دار ہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ ان کے جنازے، نماز جنازہ اور تدفین کی تقریبات کو شایان شان انجام دینے کے لیے وسیع تیاریاں جاری ہیں۔ اس نے ملکی اور غیر ملکی میڈیا میں تقریبات کے وقت اور تفصیلات کے بارے میں افواہوں اور غیر تصدیق شدہ اطلاعات کی گردش کے خلاف خبردار کیا۔ کمیٹی نے کہا کہ ایسے دعووں نے ان لوگوں میں الجھن پیدا کر دی ہے جو اس اجتماع میں شرکت کی امید رکھتے تھے۔ کمیٹی نے کہا کہ جنازے کو محرم کے پہلے دس دنوں تک ملتوی کرنے کا فیصلہ رہبر اعلیٰ کی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی تقریبات کو منانے کے طویل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں، جنازہ اور تدفین عاشورہ کے بعد ہوگی، جو محرم کی دسویں تاریخ ہے اور اسلامی کیلنڈر کی اہم ترین تاریخوں میں سے ایک ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ اقدام ایران اور پوری اسلامی دنیا میں محرم کی یادگار تقریبات کے وسیع پیمانے پر انعقاد کا احترام کرتا ہے۔ عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یادگار ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے نواسے تھے اور 680 عیسوی میں کربلا کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق، اس سال عاشورہ 25 یا 26 جون کو ہونے کی توقع ہے، اگرچہ صحیح تاریخ چاند دیکھنے پر منحصر ہے۔ جنازے کی کمیٹی نے تدفین کے لیے کوئی مخصوص تاریخ نہیں بتائی، لیکن کہا کہ حتمی شیڈولنگ اور لاجسٹک انتظامات متعلقہ حکام اور عوامی تنظیموں کے ذریعے مربوط کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی حکام نے پہلے بھی اشارہ دیا تھا کہ بڑے پیمانے پر عوامی الوداعی اور جنازے کی تقریبات کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق، تہران، قم اور مشہد میں تقریبات منعقد ہونے کی توقع ہے اور حکام عوام کی نمایاں شرکت کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ تقریبات کے بارے میں مزید تفصیلات بعد میں بتائی جائیں گی جب تمام انتظامات حتمی شکل اختیار کر لیں گے۔ اس دوران ایران کے شہروں میں مذہبی جذبات بلند ہیں اور عوام رہبر اعلیٰ کی جدائی پر غمزدہ ہیں۔ ان کی وفات نے ایک خلا پیدا کر دیا ہے جسے پر کرنا مشکل ہوگا۔ ان کی زندگی میں وہ ہمیشہ اسلامی اقدار اور انقلاب کے محافظ رہے۔ ان کی پالیسیوں نے خطے میں ایران کے کردار کو مضبوط کیا۔ اب ان کی یاد کو عزت دینے کے لیے وسیع پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ محرم کی مناسبت سے جنازے کو محرم کے بعد رکھنا ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے تاکہ عوام دونوں تقریبات میں شرکت کر سکیں۔ کمیٹی نے زور دیا کہ عوام صرف سرکاری ذرائع سے ہی معلومات حاصل کریں اور افواہوں سے پرہیز کریں۔ تدفین کی جگہ کے بارے میں بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن کمیٹی نے کہا کہ فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ انہیں حرم امام رضا علیہ السلام کے قریب دفن کیا جائے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ اس دوران مختلف شہروں میں تعزیتی اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں۔ عوام نے اپنے غم کا اظہار کیا ہے اور ان کی خدمات کو سراہا ہے۔ رہبر اعلیٰ کی موت نے ایران میں سیاسی اور مذہبی تبدیلیوں کا امکان پیدا کر دیا ہے، لیکن اس وقت توجہ ان کی آخری رسومات کی شائستگی پر مرکوز ہے۔ کمیٹی نے عوام سے صبر اور اتحاد کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی وصیت کے مطابق تقریبات سادگی سے ہوں گی۔ تاہم، عوامی جذبات کو دیکھتے ہوئے، بڑی تعداد میں شرکت کی توقع ہے۔ سیکیورٹی کے انتظامات بھی سخت ہوں گے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ یہ تقریبات ایران کی تاریخ میں اہم موڑ ثابت ہوں گی اور عوام انہیں یاد رکھیں گے
رہبر اعلیٰ ایران تدفین محرم عاشورہ امام حسین