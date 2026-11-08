ریئلٹی جی ٹی 7 پرو: سپیکز، قیمت اور پاکستان میں دستیابی کا مکمل جائزہ
ریئلٹی جی ٹی 7 پرو کے جدید فونٹس، کیمرہ اسسٹم اور قیمت کا تفصیلی تجزیہ۔ پاکستان میں اس کی دستیابی اور آفیشل لانچنگ کے حوالے سے اہم معلومات۔
ریئلٹی (Realme) نے اپنے نئے فلیگ شپ اسمارٹ فون ریئلٹی جی ٹی 7 پرو (Realme GT 7 Pro) کو متعارف کرایا ہے جو کہ انتہائی طاقتور کارکردگی اور جدید کیمرا فیچرز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ اسمارٹ فون کوالکوم اسنیپ ڈریگن 8 ایلٹ ( Qualcomm Snapdragon 8 Elite) چپسیٹ پر چلتا ہے جو کہ سنگین موبائل گیمز اور متعدد ایپلیکیشنز کو چلانے کے لیے کافی طاقتور ہے۔ اس فون میں 6.78 انچ کا ایل ٹی پی او ایم او ای ای ڈی (LTPO AMOLED) ڈسپلے موجود ہے جو کہ 120 ہرٹز ریفریش ریٹ کے ساتھ آتا ہے اور صارفین کو ہموار ویژول ایکسپیرینس فراہم کرتا ہے۔
ڈسپلے اور ڈیزائن کی تفصیلات
ریئلٹی جی ٹی 7 پرو کا ڈیزائن مریخ (Mars) سے متاثر ہو کر تیار کیا گیا ہے جس میں ایک ممتاز پس منظر کا ٹیکسچر اور ایلومینیم فریم شامل ہے۔ اس فون کو مرس آرینج (Mars Orange) اور گلیکسی گرے (Galaxy Grey) رنگوں میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کا 6.78 انچ کا ڈسپلے 2780 x 1264 پکسلز کی ریزولیوشن اور 6500 نٹس کی پیک چمک فراہم کرتا ہے جو کہ تیز دھوپ میں بھی بہترین نظر آتا ہے۔ یہ ڈسپلے ایل ٹی پی او ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے جو کہ مواد کے مطابق ریفریش ریٹ کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔Also readFirst Muslim US Senator Abdul El-Sayed Launches Habibi PAC
اس ڈسپلے میں ایچ ڈی آر 10 پلس (HDR10+) اور ڈولبی ویژن (Dolby Vision) سپورٹ موجود ہے جو کہ وڈیو اسٹریمنگ کے لیے بہترین ہے۔ اس فون میں انٹرا-پینل اولٹراسونک فنگر پرنٹ سینسر اور آئی پی 68/آئی پی 69 واٹر اینڈ ڈسٹ ریزسٹنس بھی موجود ہے۔ یہ فیچرز اس فون کو پائیدار اور جدید بناتے ہیں جو کہ مختلف ماحول میں استعمال کے لیے موزوں ہے۔
کیمرا اسسٹم کی مضبوطیاں
اس اسمارٹ فون کا کیمرہ اسسٹم ایک ٹرپل سیٹ اپ پر مشتمل ہے جس میں دو 50 میگا پکسل سینسرز شامل ہیں۔ پرنسپل کیمرہ سونی آئی ایم ایکس 906 (Sony IMX906) سینسر استعمال کرتا ہے جس میں آپٹیکل امیج سٹیبلائزیشن (OIS) موجود ہے۔ یہ کیمرہ مختلف روشنی کی حالتوں میں بہترین تصویریں کھینچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ٹیلی فوٹو کیمرہ بھی 50 میگا پکسل کا ہے جو کہ سونی آئی ایم ایکس 882 (Sony IMX882) سینسر پر مبنی ہے اور یہ 3X آپٹیکل زوم فراہم کرتا ہے۔
اس کے علاوہ 8 میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ کیمرہ 112 ڈگری کے فیلڈ آف ویژن کے ساتھ آتا ہے جو کہ لینڈ اسکیپ اور گروپ فوٹوز کے لیے موزوں ہے۔ فرنٹ کیمرہ 16 میگا پکسل کا ہے جو کہ سیلفی اور ویڈیو کالز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ فون 8K ریزولیوشن پر 24 ایم ایف پی ایس اور 4K پر 30 یا 60 ایم ایف پی ایس کی ریٹا پر ویڈیو ریکارڈنگ کی سپورٹ دیتا ہے۔
پرفارمنس اور بیٹری کی کارکردگی
ریئلٹی جی ٹی 7 پرو کوالکوم اسنیپ ڈریگن 8 ایلٹ پروسیسر کے ساتھ آتا ہے جو کہ 3nm مینوفیکچرنگ پراسیس پر بنایا گیا ہے۔ یہ آٹا کوئر CPU 4.32 گیگاہرٹز کی کلاسک سپیڈ تک پہنچ سکتا ہے اور اس میں ایڈرینو 830 (Adreno 830) جی پی یو شامل ہے۔ یہ سیٹ اپ سنگین گیمز اور ہائی ریزولیوشن وڈیو ایڈیٹنگ کے لیے کافی طاقتور ہے۔ اس فون میں 12 جی بی یا 16 جی بی ریم اور 256 جی بی یا 512 جی بی اسٹوریج کے آپشنز دستیاب ہیں جو کہ یو ایف ایس 4.0 ٹیکنالوجی پر مبنی ہیں۔
بیٹری کے حوالے سے، اس فون میں 6500 ایم اے ایچ کی بیٹری موجود ہے جو کہ عالمی ورژن کے لیے خاص ہے۔ یہ 120 واٹ سوپرووک (120W SUPERVOOC) فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ دیتی ہے جو کہ بھاری استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بہترین ہے۔ اس فون میں ایڈوانسڈ کولنگ سسٹم بھی موجود ہے جو کہ دباؤ والے کاموں کے دوران حرارت کو کنٹرول کرتا ہے۔
پاکستان میں قیمت اور دستیابی کا جائزہ
ریئلٹی جی ٹی 7 پرو کی کسی بھی آفیشل ریٹیل قیمت کی تصدیق ریئلٹی پاکستان کے جانب سے نہیں کی گئی ہے۔ غیر سرکاری طور پر پاکستان میں اس کی قیمت کا تخمینہ مختلف پی سی بی، اسٹوریج کنفیگریشن اور سیلر کے لحاظ سے لگایا گیا ہے۔ بین الاقوامی ماڈل 12 جی بی ریم اور 256 جی بی اسٹوریج سے شروع ہوتا ہے۔ خریداروں کو خریداری سے پہلے درست کنفیگریشن، پی ٹی اے رجسٹریشن کی حیثیت اور وارنٹی کی تصدیق کرنی چاہیے۔
چونکہ غیر سرکاری فہرستوں میں درآمد شدہ اور غیر پی ٹی اے ڈیوائسز شامل ہو سکتے ہیں، اس لیے quoted قیمت کو آفیشل پاکستان لانچنگ قیمت کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ یہ فون اینڈرائیڈ 15 (Android 15) اور ریئلٹی یو آئی 6.0 (Realme UI 6.0) کے ساتھ لانچ ہوا ہے جو کہ صارفین کو جدید سافٹ ویئر فیچرز فراہم کرتا ہے۔
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