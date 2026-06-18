ریاست ہائے متحدہ اور ایران درمیان عارضی جنگ بندی کا معاہدہ، ٹرمپ کی دنگل بھری دھمکیوں کے ساتھ

ریاست ہائے متحدہ کے صدارتی ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانس میں G7 اجلاس کے دوران ایران کے ساتھ ایک عارضی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے تحت油价沉浮 اور جارحیت کے حقائق کا اش entity.
18 جون 2025 کے wraparound میں، ریاست ہائے متحدہ اور ایران نے ایک عارضی معاہدے کے متن کی贾fficial贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾賈贾賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈.
18 جون 2025 کے wraparound میں، ریاست ہائے متحدہ اور ایران نے ایک عارضی معاہدے کے متن کی贾fficial贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾贾賈贾賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈賈
ریاست ہائے متحدہ ایران ٹرمپ ح Oil Prices جنگ بندی
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
چھوٹے ممالک کا گروپ دنیا کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا چین کی وارننگG7 summit: China says small groups do not rule the world
Read more »
Biden to stick to August 31 Afghanistan pullout deadline: US mediaBiden made the decision after talks with G7 counterparts
Read more »
G7 calls Omicron 'biggest current threat' to world healthThe G7 on Thursday called the Omicron variant the
Read more »
Biden says G7 agreed on 'devastating packages of sanctions' against RussiaUS President Joe Biden said Thursday that the G7 group has agreed to impose
Read more »
Biden, Zelensky hail $50 billion G7 loan for UkraineLearn about the major G7 Loan Ukraine agreement as Biden and Zelensky hail the new financial support from G7 countries using Russi...
Read more »
Ishaq Dar rejects terrorism under the guise of discontentHe described Pakistan as a united entity including four provinces, Kashmir, and Gilgit-Baltistan.
Read more »