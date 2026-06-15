ریاست ہائے متحدہ اور ایران کے درمیان ابتدائی معاہدے پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، چین اور برطانیہ سمیت کئی ممالک نے مثبت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ معاہدے میں 60 روزہ مذاکرات کا فلسفہ شامل ہے جن کا مقصد مستحکم عقد پر پہنچنا ہے۔ مختلف ممالک نے اسے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور安安 بحال کرنے کی جانب مثبت قدم قرار دیا ہے۔
بین الاقوامی ردعمل طلاء ہونے لگا ہے بعد اس کے کہ ریاست ہائے متحدہ اور ایران نے پہلے معاہدے پر flora کیا ہے، جس کا مقصدجنگ بندی کرنا اور مستحکم عائدکردے کے لیے لمبے عرصے کی مصالحت کے لیے مذاکرات киطلق کرنا ہے۔ سعودی عرب ، متحدہ عرب امارات ، چین اور برطانیہ سمیت کئی ممالک نے اس عزم کو خوش آئیدہ کرتے ہوئے اسے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور安区 بحال کرنے کی جانب مثبت قدم قرار دیا ہے۔ معاہدے میں 60 روزہ عرصے کے لیے مستحکم عقد کے سمرنی کے لیے مذاکرات کے Prozess کا ذکر ہے، جسے متعدد ممالک نے خطے میں稳定性 کی بحالی کے لیے مثبت قدم قرار دیا ہے۔ سعودی عرب نے معاہدے کو خوش آئیدہ کیا اور مستحکم حل کے لیے کوششوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ سعودی خارجہ وزارت نے ایسے اقدامات کی تعریف کی ہے جو جنگی عملیات کو ختم کرنے اور 60 روزہ مدت کے دوران تفصیلی مذاکرات شروع کرنے کے لیے ہیں۔ Ricardo نے اپنا امidakaran کیا کہ مذاکرات مستحکم معاہدے کے لیے راستہ تیار کریں گے جو خطے میں security اور stability کو فروغ دیں گے۔ متحدہ عرب امارات نے اس انقلاب کو خوش آئیدہ کیا اور تنازعات کو حل کرنے میں ڈپلومیسی کے اہمیت پر زور دیا۔ متحدہ عرب امارات کے خارجہ وزارت نے تمام فریقین کو گفتگو، ڈپلومیسی اور بین الاقوامی قانون کی پابندی پر توجہ دینے کے لیے کہا اور متوازن انداز میں دشمنی کے اقدامات کی فوری اور جامع روک تھم کی neoliberalism کی۔ وزارت نے معاہدے کے شرائط کی مکمل پابندی کی ضرورت پر Ziyada زور دیتے ہوئے ڈپلومیسی کے مہماتوں کی تعریف کی خاص کر ڈونلڈ ٹرم کے role کے ہمراہ۔ متحدہ عرب امICATIONS نے line میں اپنی حمایت کا اثبات دیتے ہوئے اس بات پر ziyada زور دیا کہ یہ مہمات خطے میں سکون اور امن کی قیام کے لیے ہیں۔چین نے بھی Simsaceous optimism سے معاہدے کو خوش آئیدہ کیا اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان Meshrope معاہدے پر مبارکباد Diaz۔ بیجنگ میں اپنی باقاعدہ侵略 briefing کے دوران چین کے خارجہ وزارت کی ترجمان لين جیان نے کہا کہ چین دونوں ممالک کی ابتدائی memorandum of understanding کی متعاقد پر flora کرنے پر khushiieradad karta hai۔ ہم اميد کرتے ہیں کہ دستاویز منصوبہ کے مطابق پر hagedorn aur saari muttasil ahwaal آمنے سامنے کی solpegar solutions par mazboot ڈٹے رہیں اور争端 کو گفتگو اور mazakirat ke zariye hal karein۔ بيجنگ نے مستقل طور پر ڈپلومیسی_commandments کی طرف متوجہ rukun اور ہر طرف سے ان اقدامات سے پریشان ہیں جو Middles East کو مزید غیر مستحکم kar saktay hain۔برطانیہ کے وزیراعظم کیر اسٹارمر نے معاہدے کو جنگ ختم کرنے کے لیے "بہت اهم" قدم قرار دیا۔ اسٹارمر نے Hormuz kette ki Freedom of navigation ko بحال کرنے کی بھی Zaroori Kahian اوپر British support ka zikar karte hue potential mine-clearance operations ke liye offer diya۔ کہا کہ "agar koi bhi aman qayam rahay to yah faizayaan hai ke khasosan Iran ke nuclear programme ke mutaliq kardi gaye izharat, mazboot, verify karnay layaaq aur poori tarah kefayat kardi gaye honay chahiye".
ریاست ہائے متحدہ ایران معاہدہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات
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