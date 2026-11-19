ریاض میں میزائل کا خطرہ ٹلا، ملبے سے املاک کو نقصان
سعودی قیادت میں قائم اتحاد نے یمن کے حوثیوں کے ریاض پر میزائل حملے کو ناکام بنا دیا جس کے نتیجے میں دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں ملبہ گرا اور املاک کو نقصان پہنچا۔
سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض میں یمن کے حوثی باغی وں کی جانب سے داغے گئے میزائل کے خطرے کو سعودی قیادت میں قائم اتحاد نے کامیابی سے ٹال لیا ہے۔ واقعے کے دوران ریاض کے مختلف حصوں میں زوردار دھماکوں جیسی آوازیں سنائی گئیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس کارروائی کے نتیجے میں شہر کے کچھ علاقوں میں ملبہ گرے ہیں۔
میزائل کا خطرہ ٹلنے کی تصدیق
سعودی اتحاد نے اپنے باضابطہ بیان میں یقین دہانی کراتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے حوثیوں کے میزائل کو ناکام بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تاہم، میزائل کو روکنے کے عمل کے دوران پیدا ہونے والی صورتحال نے دارالحکومت میں ہلچل مچا دی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اتحاد نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملبے کے گرنے اور مادی نقصان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس اقدام سے شہر کے لوگوں میں عارضی طور پر عدم اعتماد پھیلا، لیکن حتمی خطرہ ٹل چکا ہے۔Also readAnthropic IPO: AI Firm Raises $81.3B, Valued at $1.5T
ریاض میں ملبے کے گرنے کی تفصیلات
ابتدائی معائنوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ میزائل کے ٹکڑے یا ملبہ شہر کے مختلف مقامات پر گرا۔ ان ٹکڑوں کے گرنے سے مقامی املاک کو نقصان پہنچنے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اتحاد کے بیان میں واضح نہیں کیا گیا کہ ملبہ کس خاص علاقے میں گرے یا املاک کو کس قسم کا نقصان پہنچا۔ اس حوالے سے متعلقہ حکام نے مزید تحقیقات کا آغاز کیا ہے تاکہ نقصان کی مکمل نوعیت طے کی جا سکے۔
جانوں کے نقصان کے حوالے سے عدم وضاحت
اس واقعے کے بارے میں جاری کیے گئے بیانات میں جانی نقصان کی کوئی بھی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ اتحاد کے مطابق ملبے کے گرنے کے باوجود ابھی تک کسی قسم کے جانی نقصان کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ حتمی جانچ پڑتال کے بعد ہی یہ واضح ہو سکے گا کہ آیا واقعے کے دوران کوئی شخص زخمی ہوا ہے یا نہیں۔ فی الحال متعلقہ حکام اس بات کی جانچ کر رہے ہیں کہ کسی بھی نوعیت کا انسانی نقصان تو نہیں ہوا۔
مشرق وسطیٰ میں صورتحال کا تجزیہ
یہ واقعہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کی ایک اور جھلک پیش کرتا ہے۔ خطے میں جاری بحران کو عالمی توانائی کی سلامتی کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا خطرہ قرار دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب اور یمن کے درمیان تناؤ برقرار رہنے کی وجہ سے ایسے حملے باقاعدگی سے دہرائے جا رہے ہیں۔ حوثی باغیوں کی جانب سے بار بار ایسی کارروائیاں کی جاتی ہیں جو خطے کی سلامتی کے لیے چیلنج بن جاتی ہیں۔
آئندہ اقدامات اور مزید تحقیقات
اس واقعے کے بعد سعودی حکام نے ملبے کی صفائی اور نقصان کا تخمینہ لگانے کے اعلانات کیے ہیں۔ اتحاد نے بتایا کہ متعلقہ حکام واقعے کا مکمل جائزہ لے رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بہتر انتظامات کیے جا سکیں۔ حتمی رپورٹ میں ملبے کی مقدار اور املاک کے نقصان کی مکمل تفصیلات شامل کی جائیں گی۔ اس وقت تک شہر کے عوام کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
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