ریاض میں سعودی آرامکو کی عمارت کو میزائل حملے میں معمولی نقصان
ریاض میں سعودی آرامکو کی عمارت پر حوثی باغیوں کے میزائل حملے کی کوشش ناکام رہی۔ فوجی ذرائع کے مطابق عمارت کو معمولی نقصان پہنچا لیکن کوئی ہلاکت یا زخمی نہیں ہوا۔
سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودی آرگنیک آئل کمپنی یعنی سعودی آرامکو کی ایک عمارت کو ہفتے کے روز میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں عمارت کو معمولی ساختی نقصان پہنچا ہے۔ سعودی وزارتِ توانائی نے ہفتے کے روز ایک سرکاری بیان جاری کرتے ہوئے تصدیق کی کہ حملے کے دوران گرے ہوئے ملبے نے عمارت کے ایک فلور کو متاثر کیا ہے۔ وزارتِ توانائی کے مطابق اس واقعے میں کوئی بھی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے اور صورتحا فوری طور پر کنٹرول میں لائی گئی۔
حوثی حملے اور سعودی ڈیفنس کا تفصیلی جائزہ
سعودی قیادت والے کوئلشن کے ایک ترجمان نے بتایا کہ حوثی باغیوں نے ریاض کی طرف دو بالاسٹک میزائل اور ایک کروئز میزائل کا استعمال کیا تھا۔ سعودی عرب کی فضائی دفاعی نظام نے ان تمام تینوں میزائلوں کو ہوا میں ہی روکا اور ناکام بنا دیا۔ ترجمان نے وضاحت کی کہ جنوبی علاقے میں ایک کروئز میزائل کو تباہ کر دیا گیا جبکہ مشرقی علاقے میں ایک بالاسٹک میزائل کو انٹرسیپٹ کیا گیا۔ یہ اقدامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سعودی فضائی دفاعی نظام کتنا حساس اور موثر ہے۔Also readShocking death of TV anchor Rabia Ahsan puts husband under police investigation
ڈمام اور ضواحي میں الرٹ کی صورتحال
حملے کے دوران خوف کے باعث ڈمام، ظہران، ابقیق اور الاحساء شہروں میں احتیاتی الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق تمام چاروں شہروں میں الرٹ کو بعد میں اٹھا لیا گیا جب یہ یقینی کر لیا گیا کہ مزید کوئی حملہ ہونے والا نہیں ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ الرٹ کے دوران عوام کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی تھی تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ الرٹ ہٹانے کے بعد مقامی انتظامیہ نے عوام کو تسلی دی ہے کہ خطروں کو روکنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں۔
امریکی سفارتی کوششیں اور ایران معاملہ
اسی دوران یورپین ڈیموکریٹک لیڈرشپ اور جی ڈی ونس نے قطر کے وزیراعظم اور جنرل عاصم منیر کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر رابطے میں رہتے ہوئے امریکا اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے پر بات چیت کی۔ رپورٹس کے مطابق یہ تعلقات اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہیں کہ خطے میں کشیدگی کم سے کم رہے۔ جی ڈی ونس کے روزانہ بنیاد پر رابطے اس بات کی علامت ہیں کہ امریکی انتظامیہ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے دیوانہ وار کوششیں کر رہی ہے۔
خیبر اور بنوں میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن
اسی ہفتے خیبر اور بنوں کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی جس میں پانچ دہشت گرد مارے گئے۔ اس کارروائی کا مقصد علاقے میں قائم دہشت گردی کے ڈھانچے کو ختم کرنا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران فوج نے چارپٹی پر حملہ بول دیا جس میں پانچوں دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ یہ کارروائی خطے میں امن وامن بحال کرنے کے لیے کی گئی ایک اہم قدم ہے۔
خطے میں استحکام اور آنے والے اقدامات
سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں بہتری کی کوششیں جاری ہیں اور جی ڈی ونس کے رابطے اس بات کی علامت ہیں کہ امریکہ خطے میں استحکام چاہتا ہے۔ دوسری جانب سعودی آرامکو کی عمارت کو ہونے والا نقصان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خطے میں اب بھی کشیدگی موجود ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ سعودی عرب اپنے دفاعی نظام کو مزید مضبوط کرتا ہے یا نہیں۔ حوثی باغیوں کے حملے ناکام ہو گئے ہیں لیکن خطے میں امن کی صورتحال اب بھی حساس ہے۔
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