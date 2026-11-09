ریاض میں جھوٹا فضائی الرٹ، شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت
سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں شہریوں کو فضائی خطرے کا جھوٹا الرٹ بھیجا گیا جس کے بعد فوری طور پر اسے واپس لے لیا گیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے مزید پڑھیں۔
سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منظرِ عام پر آنے والی ایک غیر معمولی واقعہ نے شہریوں میں عارضي گھبراہٹ پیدا کر دی۔ سعودی حکام کی جانب سے شہریوں کو موبائل فون پر فضائی خطرے سے متعلق ہنگامی الرٹ بھیجا گیا تھا جس میں انہیں اپنے گھروں کے اندر رہنے اور محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی فوری ہدایت کی گئی۔ تاہم، یہ الرٹ چند منٹوں بعد ہی واپس لے لیا گیا اور کوئی باضابطہ توثیق یا وضاحت سامنے نہیں آئی۔
ریاض میں الرٹ کا حقیقی منظر
سعودی حکام کی جانب سے جاری کردہ اس پیغام میں شہریوں کو واضح طور پر خبردار کیا گیا تھا کہ متعلقہ علاقے کو فضائی خطرے کا سامنا ہے۔ شہریوں سے سختی کے ساتھ درخواست کی گئی کہ وہ پرسکون رہیں، گھروں کے اندر یا کسی محفوظ جگہ پر رہیں اور کھڑکیوں اور دروازوں سے دور رہیں۔ یہ ہدایات عام طور پر ایسے حالات میں جاری کی جاتی ہیں جہاں ایئر میٹرن یا دیگر فضائی حملوں کا امکان ہو۔Also readورلڈ بینک کی توانائی مشن پاکستان آئے گی، 9 نومبر سے ملاقاتیں شروع
پیغام میں شہریوں کو مزید ہدایت کی گئی کہ وہ سعودی سول ڈیفنس کی جانب سے جاری ہونے والی ہدایات پر فوری عمل کریں۔ حکام نے شہریوں سے گزارش کی کہ وہ کسی بھی غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں تاکہ صورتحال کا جائزہ لینے میں آسانی ہو۔ یہ اقدام ریاض کے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے احتیاطی تدابیر کا حصہ تھے، حالانکہ بعد میں معلوم ہوا کہ کوئی حقیقی خطرہ موجود نہیں تھا۔
ترقیات اور ذرائع کی خاموشی
دستیاب رپورٹس اور ذرائع کے مطابق، اس فضائی الرٹ کی نوعیت، ممکنہ ہدف، یا کسی میزائل اور ڈرون کی موجودگی کے بارے میں کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ خبر رساں ادارے ڈان کی رپورٹ کے مطابق، سعودی حکام نے اس الرٹ کی نوعیت پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا۔ اس خاموشی نے میڈیا اور شہریوں کے درمیان بے چینی اور بے یقینی کا عنصر پیدا کر دیا، کیونکہ عوام کو یہ جاننے کا موقع نہیں ملا کہ یہ الرٹ کیوں جاری کیا گیا اور کیوں واپس لیا گیا۔
اس واقعے نے یہ سوال بھی پیدا کیا ہے کہ کیا یہ کوئی ٹیکنیکل خرابی تھی یا پھر کسی جھوٹے الرٹ کا مقصد کسی خاص سیاسی یا سکیورٹی پیغام کو پہنچانا تھا۔ سعودی سول ڈیفنس کی جانب سے کوئی فوری وضاحت سامنے نہ آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس سسٹم میں ممکنہ کمزوریاں یا بگاڑ موجود ہو سکتے ہیں۔
علاقائی تناؤ اور امریکی دباؤ
اس واقعے کے بعد علاقائی سطح پر پائی جانے والی کشیدگی کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع ہونے کے امکان کو انتہائی کم بتایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ملک بدری کی سخت پالیسیوں کی وجہ سے سیاسی نقصان اٹھانے کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ بیان امریکہ کی خارجہ پالیسی میں ہو رہی تبدیلیوں اور اس کی علاقائی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔
اسی دوران امریکہ نے عراق پر دباؤ بڑھایا ہے اور ایران کے بیشتر سرحدی راستے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ دباؤ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کا حصہ ہے جو خطے کی سکیورٹی کے لیے چیلنج کا سبب بن سکتا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے ریاض میں جاری کیا گیا الرٹ اس وسیع تر علاقائی تناؤ کے ایک حصے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی براہ راست وجہ سامنے نہیں آئی۔
عوامی ردعمل اور مستقبل کے اقدامات
ریاض کے شہریوں نے اس جھوٹے الرٹ کے بعد اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے الرٹس سے عوام میں ذہنی دباؤ بڑھتا ہے اور یہ سکیورٹی اداروں کی صلاحیت پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں۔ اگر کوئی حقیقی خطرہ موجود نہ ہو تو ایسی ہنگامی معلومات کی فراہمی شہریوں کے ساتھ اعتماد کے تعلق کو متاثر کر سکتی ہے۔
سعودی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرے اور عوام کو بتائے کہ ایسا الرٹ کیوں اور کس بنیاد پر بھیجا گیا۔ اگر یہ کوئی ٹیکنیکل غلطی تھی تو اسے دور کرنا ضروری ہے تاکہ آئندہ ایسا کوئی المناک واقعہ دہرایا نہ جائے۔ عوامی سطح پر شہریوں کو چاہیے کہ وہ سرکاری ذرائع سے ہی معلومات حاصل کریں اور غیر مصدقہ خبروں سے پرہیز کریں۔
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