ریاض میں پاکستانی سفیر احمد فاروق کی پینٹنگز نمائش کا انعقاد
ریاض کے ڈپلومیٹک کوارٹر میں پاکستانی سفیر احمد فاروق کی پینٹنگز نمائش میں شہزادہ سلطان بن سلمان اور راحیل شریف سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔
سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستانی سفیر احمد فاروق کی تخلیق کردہ پینٹنگز کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ یہ نمائش ڈپلومیٹک کوارٹر میں منعقد ہوئی، جس میں شہزادہ سلطان بن سلمان آل سعود اور اسلامی عسکری اتحاد کے کمانڈر جنرل (ر) راحیل شریف سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔
نمائش میں پاکستانی سفیر کے تیار کردہ فن پارے پیش کیے گئے، جن میں سعودی عرب کے تاریخی علاقے الدرعیہ، قدیم عرب معاشرت، روایات اور ثقافت کو خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا۔ مختلف ممالک کے سفیروں اور دیگر شرکا نے ان فن پاروں کو سراہا۔Also readپٹرول اور ہائی سپিড ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان
الدرعیہ کی تاریخی جھلک پینٹنگز میں کیسے دکھائی گئی
احمد فاروق کی پینٹنگز کا مرکزی موضوع سعودی عرب کا تاریخی علاقہ الدرعیہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ گزشتہ تین سال سے اسی علاقے کو اپنے فن کا موضوع بنا رہے ہیں۔
ان فن پاروں میں قدیم عرب معاشرت، روایات اور ثقافت کے مختلف پہلوؤں کو مصور کیا گیا ہے۔ نمائش میں شامل کام سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستانی سفیر نے سعودی تاریخی ورثے کو قریب سے دیکھنے اور اسے کینوس پر منتقل کرنے کی کوشش کی ہے۔
شہزادہ سلطان بن سلمان اور جنرل (ر) راحیل شریف کی شرکت
شہزادہ سلطان بن سلمان آل سعود نے احمد فاروق کی فنی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پینٹنگز میں سعودی ثقافت اور روایات کی خوبصورت عکاسی قابل تحسین ہے۔
شہزادہ سلطان بن سلمان کے مطابق سعودی عرب اپنی ثقافت کے حوالے سے دنیا بھر میں منفرد شناخت رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان بھی ایک خوبصورت ملک اور بے پناہ صلاحیتوں کی حامل قوم ہے۔
اسلامی عسکری اتحاد کے کمانڈر جنرل (ر) راحیل شریف بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ ان کی شرکت سے نمائش میں شامل اہم شخصیات کی فہرست مکمل ہوئی اور اس تقریب کی سفارتی اہمیت نمایاں ہوئی۔
پاکستان اور سعودی عرب کے مشترکہ ثقافتی رشتے
احمد فاروق نے کہا کہ سعودی عرب قدیم عرب روایات اور تاریخی ورثے کا امین ہے۔ ان کے اس بیان کو نمائش کے مرکزی پیغام کے طور پر دیکھا گیا۔
سفیر پاکستان احمد فاروق کے مطابق ان کی پینٹنگز کا مقصد فن کے ذریعے پاکستان اور سعودی عرب کے قریبی تعلقات اجاگر کرنا ہے۔ اسی طرح مشترکہ ثقافتی اقدار کو نمایاں کرنا بھی اس کام کا بنیادی مقصد بیان کیا گیا۔
مختلف ممالک کے سفیروں اور دیگر شرکا کی موجودگی نے اس نمائش کو سفارتی برادری کے لیے ایک مشترکہ ثقافتی موقع بنا دیا۔ شرکا کی جانب سے فن پاروں کی تعریف اس بات کا ثبوت ہے کہ الدرعیہ کی تصویر کشی مختلف ممالک کے حاضرین تک مؤثر طریقے سے پہنچی۔
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