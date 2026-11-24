ریا رانا کا علی زاہد سے نکاح، خاندان اور فنکاروں کی خوشی کا اظہار
پاکستانی اداکارہ ریا رانا نے علی زاہد سے نکاح کر لیا۔ تصاویر شیئر کی گئیں۔ خاندان اور مشہور شخصیات نے مبارکباد دی۔
پاکستان ی فلمی صنعت کی معروف شخصیت معمر رانا کی بیٹی ریا رانا نے اپنی ذاتی زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا ہے۔ ریا رانا نے گزشتہ روز علی زاہد کے ساتھ نکاح کی رسمی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس خوشگوار موقع پر ریا نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نکاح کی کئی تصاویر جاری کر کے مداحوں کو بھی خوشی کا پیغام دیا۔
انٹرنیٹ پر شیئر کی گئی تصاویر میں نکاح کی تقریب کی سادگی اور اس کے خوبصورت انتظامات واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ مداحوں کی جانب سے ان تصاویر کو بے پناہ پسندیدگی ملی ہے۔ تقریب میں دونوں خاندانوں کے قریبی رشتہ داروں اور قریبی دوستوں نے شرکت کی۔ انہوں نے نوبیاہتا جوڑے کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔Also readڈیبرا این وول گڈ آف وار لائیو ایکشن سیریز میں شامل
نکہج کی تقریب کے کلیدی نکات اور میزبانی
ریا رانا نے اپنی شخصیت کو نکاح کی تقریب میں خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے لیے سفید ریشمی شرارہ کا انتخاب کیا۔ ان کے ساتھ نفیس کڑھائی سے مزین ایک مختصر قمیض بھی ان کے لباس کا اہم حصہ تھی۔ ان کا ہلکا میک اپ اور خوبصورت جوڑا ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہا تھا۔
اس موقع پر علی زاہد نے سفید کرتا اور شلوار پہن رکھا تھا۔ ان کے کندھوں پر بیج رنگ کی شال تھی۔ دونوں کے ملبوسات میں رنگوں کی ہم آہنگی تقریب کی خاص پہچان بنی۔ یہ تفصیلات ریا اور علی زاہد کے اس خوشگوار ملن کو یادگار بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔
مشہور شخصیات اور خاندان کی طرف سے توجہ
نکاح کی تقریب میں اداکارہ نادیہ جمیل بھی موجود تھیں۔ وہ ریا رانا کی والدہ مہناز کی قریبی ساتھی ہیں۔ نادیہ جمیل نے بھی نوبیاہتا جوڑے کو اپنے پیار اور مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ ان کی موجودگی نے تقریب کو مزید معزز بنا دیا۔
ریا رانا کی بہن رانیہ نے بھی سوشل میڈیا پر محبت بھرے پیغامات کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ رانیہ نے علی زاہد کو زندگی بھر کے لیے اپنا بھائی قرار دیتے ہوئے ان کے لیے بہترین دعاؤں کا اظہار کیا۔ ان کے پیغامات نے خاندانی رشتوں کی مضبوطی کو ظاہر کیا۔
اداکارہ شگفتہ اعجاز اور دیگر فنکاروں کا ردعمل
پاکستانی فلمی دنیا کی مشہور شخصیات نے بھی ریا رانا اور علی زاہد کو شادی کی پرخلوص مبارکباد دی۔ اداکارہ شگفتہ اعجاز نے اپنے پیغامات میں جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے ان کی زندگی کے اس نئے سفر کو مبارکباد دی۔
اس فہرست میں لائبہ خرم، ہمایل، اور ہیرا بلیہ سمیت دیگر معروف شخصیات بھی شامل ہیں۔ ان تمام شخصیات نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ریا اور علی زاہد کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کے پیغامات نے ریا رانا کے اس اہم موڑ کو عام خیالات میں شامل کر دیا۔
واضح رہے کہ ریا رانا نے اس سے قبل 3 جنوری 2022 کو ایک پروقار تقریب میں اپنی منگنی کا سرکاری اعلان کیا تھا۔ اس منگنی کی تقریب میں ان کے اہل خانہ اور قریبی دوست شریک تھے۔ اس تاریخ سے لے کر اب تک کے عرصے میں ان کے رشتے کو آگے بڑھاتے ہوئے نکاح کی یہ خوشگوار خبر سامنے آئی ہے۔
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