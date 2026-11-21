ریبیز کا شکار 20 سالہ نوجوان دم توڑ گیا، سندھ میں اموات کی تعداد 43 ہوگئی
سندھ میں ریبیز کی وجہ سے اموات کی تعداد میں اضافہ، جھل مگسی کے نوجوان کی کراچی میں وفات۔
سندھ میں ریبیز وائرس کی بدامنی برقرار ہے اور رواں سال ملک کے مختلف اضلاع میں اس وبائی مرض کے شکار ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جھل مگسی ضلع سے تعلق رکھنے والا ایک بیس سالہ نوجوان کراچی کے جناح اسپتال میں اس موذی بیماری کے باعث دم توڑ گیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق متوفی نوجوان کو تقریباً دو ماہ پہلے ایک آوارہ کتے نے شدید زخمی کیا تھا۔ تاہم اسے اپنے صحت کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا علم نہیں تھا یا پھر وہ اسے بروقت اہمیت نہ دے سکے۔ ریبیز سے بچاؤ کے لیے ویکسین کا وقت پر تزریق کروانا انتہائی ضروری ہوتا ہے لیکن متاثرہ نوجوان نے یہ اہم قدم اٹھانے میں تاخیر کی جس کی آخرکار اسے شدید سزا بھگتنی پڑی۔ جب وہ تشویشناک حالت میں جناح اسپتال کی ایمرجنسی ونگ میں داخل ہوا تو اس کے جسم میں بیماری کی شدید علامات ظاہر ہوچکی تھیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب ریبیز کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوجاتی ہیں تو بیماری کو روکنا تقریبا ناممکن ہوجاتا ہے اور مریض کی جان بچانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسپتال انتظامیہ نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوان کو علاج کے لیے لایا گیا تھا لیکن تب تک اس کی حالت بہت خراب ہوچکی تھی۔.
سندھ میں ریبیز وائرس کی بدامنی برقرار ہے اور رواں سال ملک کے مختلف اضلاع میں اس وبائی مرض کے شکار ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جھل مگسی ضلع سے تعلق رکھنے والا ایک بیس سالہ نوجوان کراچی کے جناح اسپتال میں اس موذی بیماری کے باعث دم توڑ گیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق متوفی نوجوان کو تقریباً دو ماہ پہلے ایک آوارہ کتے نے شدید زخمی کیا تھا۔ تاہم اسے اپنے صحت کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا علم نہیں تھا یا پھر وہ اسے بروقت اہمیت نہ دے سکے۔ ریبیز سے بچاؤ کے لیے ویکسین کا وقت پر تزریق کروانا انتہائی ضروری ہوتا ہے لیکن متاثرہ نوجوان نے یہ اہم قدم اٹھانے میں تاخیر کی جس کی آخرکار اسے شدید سزا بھگتنی پڑی۔ جب وہ تشویشناک حالت میں جناح اسپتال کی ایمرجنسی ونگ میں داخل ہوا تو اس کے جسم میں بیماری کی شدید علامات ظاہر ہوچکی تھیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب ریبیز کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوجاتی ہیں تو بیماری کو روکنا تقریبا ناممکن ہوجاتا ہے اور مریض کی جان بچانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسپتال انتظامیہ نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوان کو علاج کے لیے لایا گیا تھا لیکن تب تک اس کی حالت بہت خراب ہوچکی تھی۔
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