ریسکیو 1122 کا انکشاف: ایڈمن سوسائٹی عمارت ملبے سے 15 زندہ اور 16 لاشیں نکالیں گئے
ڈی جی ریسکیو 1122 سندھ بریگیڈیئر واجد صبغت اللہ مہر نے بتایا کہ کراچی کی ایڈمن سوسائٹی میں منہدم ہونے والی عمارت سے 15 افراد کو زندہ اور 16 لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔
ڈی جی ریسکیو 1122 سندھ بریگیڈیئر (ر) واجد صبغت اللہ مہر نے کراچی میں ایڈمن سوسائٹی میں واقع عمارت کے منہدم ہونے کے واقعے کے دوران چلائے گئے ریسکیو آپریشن سے متعلق اہم معلومات دی ہیں۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ اس کارروائی کے دوران ملبے سے کل پندرہ افراد کو زندہ نکالا گیا جبکہ سولہ جاں بحق افراد کی لاشیں بھی بازیاب کروائی گئیں ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی فراہم کردہ فہرست کے مطابق ابھی تک ایک شخص لاپتا شمار کیا جا رہا ہے جس کی تلاش جاری ہے۔
آپریشن کی شروعات اور ٹیموں کی تعیناتی
ریسکیو 1122 سندھ کے ترجمان کے جاری کردہ باضابطہ بیان کے مطابق واقعے کی اطلاع 25 نومبر کو دوپہر ایک بج کر 36 منٹ پر سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول کو موصول ہوئی تھی۔ اسی وقت ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ کی طرف روانہ کر دی گئی تھیں اور واقعے کے تقریباً بیس منٹ کے اندر اندر ہی مکمل ریسکیو آپریشن کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ آپریشن کے دوران 80 سے زائد ریسکیورز اور پیرامیڈکس مختلف شفٹوں میں مسلسل تعینات رہے۔Also readکراچی میں گھروں کی تباہی اور آگ لگنے کا واقعہ
ٹیکنالوجی اور احتیاطی تدابیر کا استعمال
خصوصی طور پر تربیت یافتہ ڈیزاسٹر ریسپانس ٹیموں نے انتہائی خطرناک حالات کے باوجود امدادی کارروائیاں جاری رکھیں۔ ملبے میں دبے افراد کی تلاش کے لیے سرچ کیمروں، تھرمل امیجنگ کیمروں، سننے والے آلات اور موومنٹ ڈیٹیکٹرز کا استعمال کیا گیا۔ بھاری مشینری کی مدد سے عمارت کے بڑے حصے انتہائی احتیاط سے ہٹائے گئے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔
ضلعی انتظامیہ اور اہلکاروں کا کردار
ڈی جی ریسکیو 1122 کے مطابق تمام تلاش کی کارروائیاں ضلعی انتظامیہ کے معلوماتی مرکز سے فراہم کردہ فہرست کی بنیاد پر کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اہلکاروں کی حفاظت اور متاثرین کا بحفاظت انخلا اولین ترجیح رہا۔ بڑے پیمانے پر جاری ہونے والے آپریشن کے باوجود شہر کی دیگر ہنگامی صورت حال سے بھی مؤثر انداز میں نمٹا گیا۔
آخری تلاش اور اہلکاروں کی خدمات
آخری ممکنہ لمحے تک ملبے میں زندہ افراد کی تلاش جاری رکھی گئی اور تمام افراد کی تلاش متفقہ فہرست کے تحت کی گئی۔ بریگیڈیئر (ر) واجد صبغت اللہ مہر نے آپریشن میں حصہ لینے والے ریسکیورز کی جرات، فرض شناسی اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ فرنٹ لائن اہلکاروں نے اپنی جانوں کی پروا کیے بغیر انسانیت کی خدمت کی۔
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